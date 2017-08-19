Сигирия. «Тронный зал» (Часть 4)

Летяга Просмотров: 36 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 17:15 by

Каждый турист, осиливший подъём на Сигирию, стремится обязательно посетить главную достопримечательность Львиной скалы – так называемый «Тронный зал», или «Зал приёмов». Это единственное место во всём комплексе, которое можно связать с чем-то жилым и обустроенным.Объект представляет собой ровную площадку размером примерно 8х10 метров, в глубине которой стоит «трон» — каменная скамья. Площадка с трёх сторон окружена полукруглым бортиком, который в левой части имеет плоское прямоугольное углубление, видимо место для писаря. Всё это сделано из материнского монолита и представляет собой единое целое со скалой. Впрочем, есть одна составная деталь на правом бортике, она отличается по цвету, но о ней — немного позже.Вся композиция представляет собой обработанный верх огромного валуна, верхняя часть которого была срезана примерно до половины. Для подъёма в «Тронный зал» к валуну была приставлена лестница, которая сама по себе также является очень интересным объектом, так как состоит частично из монолита, частично из блоков, частично из кирпича.Лестница красноречиво говорит о методах работы строителей. В данном случае подходящую по объёму глыбу расплавили и отформовали основную часть, затем там, где цельного камня не хватило, добавили блоки, а бортик выложили кирпичом.Вся плоскость «Тронного зала» наклонена вправо, вернее, к дальнему правому углу, что говорит, судя по остальным изделиям, о вероятной невозможности изменить эту ситуацию. Можно было бы предположить, что со временем просел валун, но судя по шву между монолитом и лестницей, он не сдвинулся ни на миллиметр.Трудно отделаться от ощущения, что в вязкую массу вдавили фигурную форму, которую затем вытащили. Лишняя порода выдавилась в стороны, а на поверхности остался отпечаток. Если присмотреться к рисунку, то в левой части монолита можно увидеть характерные вмятины, похожие на те, которые присутствуют на больших валунах. Там где плавили камень, без них не обходится. Справа и на передней части, видны прямоугольные пазы, которые идут вдоль кромки скалы.Можно попробовать понять, по крайней мере, приблизительно, как было создано это изделие, восстановив весь процесс по порядку. Вероятно, сначала большой машиной сняли (выровняли) верхнюю часть валуна, оставив, где надо, необходимые объёмы. На этом миссия «грубой» машины закончилась. Затем наступило время другой машины – шагающего 3D-скульптора, которого установили над поверхностью камня. Скорее всего, прямоугольные пазы в правой части служили для жесткого крепления, а левая часть была подвижной.Небольшая ровная прямоугольная площадка, которая находится тоже слева, с большой вероятностью также имеет отношение к 3D-скульптору, поскольку у неё более ровный горизонт, и в ней есть парные отверстия, которые идут с определённым шагом.Скорее всего, это был стационарный вибратор, подобный тому, которым трамбуют асфальт или гравий. Только здесь он через отверстия был прикреплён к камню и, возможно, обеспечивал пластичность, пока работал «скульптор». Поэтому площадка и имеет ровный горизонт. Она выровнялась под весом вибратора. Но это только предположение. Начав с дальней стороны, 3D-скульптор приступил к работе. Сделав «трон» и задний бортик, он двинулся обратно, делая боковые бортики и ровняя пол.На изображении с собакой, слева хорошо видно, как немного не хватило материла и в самом конце остался наплыв. Совсем так, как бывает, когда ровняют бетонную стяжку рейкой. На правой стороне валуна видны два оставленных бордюра, которые и создают ощущение недавних работ. Как они сюда попали непонятно. Бордюры явно от бассейнов. Возможно, там были лишние, а здесь хотели переплавить и доделать правый бортик.Возможно, весь брак получился из-за того, что «скульптору» просто не хватило материала. Отсюда более-менее становится понятен принцип действия агрегата – он оптимизирует и распределяет имеющиеся объёмы материала согласно заданной 3D-модели.Закончив с основной площадкой «скульптор» перешагнул вибратор и первый раз поставил свою опору на левый край валуна. Дальше любой может сосчитать, сколько ещё шагов сделал 3D-скульптор. Он сделал ещё пять шагов и последним шагом отпечатал свою опору полностью. Так что, здесь имеется подлинный полный отпечаток опоры инопланетного механизма.Опора у него сложная и состоит из разноуровневых отдельных лап. Отверстие — это стержень, который не даёт соскользнуть аппарату. Вернее, он и так не соскальзывает, но на стержне чувствует себя уверенней.Также «скульптору» необходимо учитывать размеры 3D-модели, в пространство которой он не может вторгаться. Поэтому обнаружив себя в допустимой зоне, «скульптор» уверенно встал на две лапы и, видимо, закончив работу, встал на всю опору полностью. Интересно, что две ступеньки на валуне для будущей приставной лестницы, похоже, сделали уже просто так — вручную, буквально лопатой, пока «раствор» не застыл.Подводя короткий итог всему вышеизложенному, можно сказать, что такие технологии работы с камнем снимают очень многие вопросы, над которыми ломают голову люди, не верящие, в то, что египтяне могли построить Великую пирамиду.Трилитоны Баальбека никто не перемещал, их отливали на месте. Поэтому и нельзя ничего между ними просунуть. С полигональной кладкой также становится всё понятно – работал 3D-скульптор. «Пипки», «соски» и прочие отверстия — всё это технологические следы от работы машин.Поэтому египетские обелиски имеют такое качество и у них также отщепляется тоненький слой (отливка плюс закалка). Любые каменные колонны и скульптуры можно тиражировать тысячами, поэтому они так похожи. Нет проблем с отливкой любых блоков, колоссальных статуй и прочих монументов. Старики в Аксуме давно говорили, что гиганты отливали стелы в опалубке, а затем устанавливали их.Саркофаги такие ровные и гладкие потому, что опалубка была идеальная. А сквозь узкие проходы они проникли потому, что в момент проникновения были пластичной каменной массой и застывали уже на месте.Одним словом теперь, благодаря прекрасной Сигирии, можно слегка себе представить, что такое — настоящие машинные технологии в строительстве и что такое — развитая цивилизация. Только вот куда всё это делось? Где принтер, печатающий кирпичами?

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