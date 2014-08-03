Загадки Львиной скалы в Шри Ланке

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:43 by

Сигирия, что в переводе с сенегальского означает Львиная скала — это разрушенная древняя крепость, расположенная в горах, которая еще сохранила остатки дворцовых сооружений. Расположена она в центре острова Шри-Ланка.Остатки крепости окружены, к сожалению, тоже остатками когда-то обширной сети бассейнов, садов, и прочих сооружений. Это направление очень популярно среди туристов, приезжающих в Шри-Ланку. Еще Сигирия славится своими древними фресками.Скала Сигирия возвышается над окружающей ее равниной и видна на много миль с разных направлений. Основанием ее служит крутая скала, которая сформирована из магмы потухшего и уже давно начавшего разрушаться вулкана. Высота ее составляет — 370 м над уровнем моря. Сигирия была заселена еще в доисторические времена и уже тогда использовалась в качестве горного монастыря-убежища. Считается, что пещеры и монастыри появились здесь приблизительно в V веке до нашей эры. А дворец и сад были построены во время царствования короля Касапы I (477 – 495 гг нашей эры).Только после смерти короля это место снова начало функционировать как монастырь и просуществовало в таком статусе до XIV века, после чего по непонятным причинам было заброшено. Дальше, аж до XVII века, всякие упоминания о Сигирии пропадают и появляются снова уже после XVII столетия. Но теперь эта местность уже называется не Сигирия, а Королевство Канди. Но, словно по волшебству, с окончанием правления Канди люди вновь покидают Львиную скалу.Сигирия стала одним из семи объектов мирового наследия Юнеско в Шри-Ланке. Мы попробовали собрать побольше информации об этом уникальном месте и приглашаем Вас совершить экскурсию в историю Сигирии, а заодно и оценить ее красоты.Какова же история возникновения крепости-монастыря на горе Сигирия?Самые первые упоминания о Сигирии уходят в глубокую древность. В писаниях, которые относятся к периоду до нашей эры, говорится, что крепость-монастырь построена была из чистого золота, а архитектором был великий Вишвакарманом. Брахма подарил ее божеству богатства – Кубере. Но прошло совсем немного времени и демоны-ракшасы, повелителем которых было десятиголовое чудовище Равана, захватили остров. Для своего удовольствия Равана похитил красавицу-жену принцы Рамы. Освобождая жену, Рама уничтожил Равану и стал счастливо править Сигирией.Более поздняя версия возникновения Сигирии уносит нас в V век нашей эры. У царствующего в то время в этих местах царя Датусена родились два сына. Старшего звали Кассапа, а младшего — Могаллан.Кассапа убил собственного отца, чтоб захватить власть, так как отец хотел отдать престол младшему сыну. Могаллану же удалось уцелеть, уехав в Индию. Кассапа, который остался без конкурентов на царский трон, успокоился и занялся обустройством доставшейся ему такой страшной ценой территории. Однако страх остался в его сердце, и, как оказалось позже, не безосновательно. Движимый страхом, Кассапа переносит столицу своего царства с равнины на гору Сигирия, которая славилась своей высотой и крутыми склонами. Одним словом, Сигирия очень удобна, когда нужно держать оборону.Проходит 18 лет. Царь Кассапа за это время создал на неприступной крепости шикарный дворец, а под скалой насадил много красивых и уютных садов. В этих садах были построены, как считают археологи, первые на Земле фонтаны. Кассапа расслабился и возомнил себя богом богатства. Он проводил все свое время в развлечениях.Могаллан, пребывая в изгнании и движимый желанием отомстить за смерть отца и за свое бегство, все время посвящал совершенствованию своих воинских способностей и собирал войско. Он понимал, что борьба будет тяжелой и выжидал когда окрепнет.И вот пришел долгожданный для Могаллана день. Его войско и войско Кассапы встретились на равнине возле Сигирии. Долго шел бой и предсказать результат битвы никто не мог. Перевес попеременно оказывался то на стороне одного брата, то на стороне другого. Исход определила простая случайность – в самый разгар боя слон Кассапы, замученный жаждой, покидает поле боя и идет на водопой. Войско воспринимает этот «маневр» как бегство короля Кассапы и тоже, в спешке, покидает поле боя. Вот так вот – жажда одного слона определила исход боя.Армия Кассапы разбежалась, а он решил не сдаваться живым в руки брата и сам перерезает себе горло. Могаллан, отмстив за смерть отца, возвращает себе и королевство, и корону. Столица тоже возвращается на свое законное место – в Анурадхапуру. Дворец на скале, как память о страшном прошлом, по приказу победителя – подлежит разрушению.Не знаю, чем объяснить, но, несмотря на приказ разрушить все, многие элементы сооружений и даже сооружения целиком сохранились до наших дней. Туристы найдут здесь много интересного.Так, от огромного высеченного в скале льва, пасть которого когда-то была входом в крепость, сохранились лишь лапы. Сберегся трон царя Кассапы, сидя на котором он наслаждался танцами своих наложниц. Многие архитектурные решения строителей дворца, не смотря на их возраст, поражают своей изобретательностью. Ров и стены, окружающие дворец, сохранили былую изящность и красоту, цистерны для сбережения воды по-прежнему удерживают ее.Одна из главных достопримечательностей Сигирии – зеркальная стена. Во времена царя Кассапы она была так отполирована, что король, проходя мимо, видел свое отражение. Сделана стена из особого вида фарфора. Часть ее сегодня «украшена» надписями и стихами, оставленными посетителями Львиной скалы. Самые древние надписи относят к восьмому столетию. В наши дни «роспись» стен запрещена.Древний храм, что находится на вершине Сигирии, представлял собой огромную картинную галерею высотой 40 и длиной 140 метров. Фресками была покрыта большая часть западного склона. В наши дни многие из фресок утеряны безвозвратно, но и то, что сохранилось, позволяет оценить и насладиться этим неповторимым и уникальным стилем живописи. Сигирия по праву считается жемчужиной Шри-Ланки, и правительство делает все, чтобы сохранить ее.И сегодня, стоя на ее вершине, если «включить» фантазию, можно представить королевские фонтаны, водные сады, «блестящую комбинацию симметрии и асимметрии в блоке геометрического планирования» города и все то, что существовало в далеком V веке для ублажения взора великого Кассапы во всей прошлой красе.

Ключевые слова: Аномальные зоны Загадки древних цивилизаций Загадки истории

Другие, подобные истории: