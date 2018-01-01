Реальный контракт с Дьяволом

Реальный контракт с ДьяволомРаспространение: через Интернет.
Первое упоминание: лето 2006 года.
Класс: чрезвычайно опасный.
Описание:
Файл Contractus Diabolic.zip представляет собой небольшой архив, содержащий в себе всего 2 файла: Contractus.pdf и read.txt.
Файл Contractus.pdf представляет собой оформленный на латыни шаблон договора с Дьяволом, в которой остается только вписать свое имя и дату.
Файл read.txt содержит пояснение и описание ритуала подписания договора на русском языке.
Воздействие:
Исследования недавно найденного файла на данный момент не проводились, и его воздействие не доказано, но якобы многие утверждают, что договор настоящий, и после его подписания с человеком происходят очень странные вещи. Странности начинаются уже и при открытии этого файла. Многие люди фиксируют ухудшение самочувствия, головокружение и приступ страха, у некоторых наблюдались явления полтергейста.
Ссылки:
Файл был неожиданно найден в очень странном месте - вк документах, админом небольшой тематической ВК группы.
Файл.
Админ той самой группы.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:19
Сегодня, 08:19 by Созданный Прославлять.Просмотров: 20Комментарии: 0
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