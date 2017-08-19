Сигирия. Малые архитектурные формы (Часть 2)

Летяга Просмотров: 31 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 16:41 by

В продолжение рассказа о том, как плавили большие объёмы камня, есть возможность увидеть, как древние строители работали с маленькими объёмами.Непримечательное на первый взгляд место — лежат какие-то глыбы, кладка, похожее на памятник сооружение. Но это первое впечатление обманчиво. Фотография уникальна тем, что на ней видно одновременно и заготовку, и то, что из неё получается – расплавленную глыбу. Заметно, что сторона глыбы, подпирающей памятник, также немного оплавлена.Если такую заготовку положить в нужное место, немного расплавить, а затем штампом сверху прижать, то получится живописный столик или удобная подставка при входе. Конечно, все было немного посложнее, сначала прессанули по периметру, придали форму, а потом с трёх сторон обжали «столик» профильными рейками.На фотографии ниже хорошо видно, что камень плавили после того, как были сделаны ступеньки и кладка. Плавить начали вверху возле ещё одного «столика», следы инструмента видны отчетливо, и ненужный материал просто стёк вниз.Если внимательно посмотреть на кладку, то её похоже подмазали ещё незастывшим камнем, так же, как подмазывают кирпичную кладку остатками раствора. Таким образом, кладка точно не старше мегалитов, скорее всего, всё делалось одновременно.Очередной поразительный объект – ещё один водосток. Он очень похож на тот, о котором шла речь в первой части, только последовательность действий при его изготовлении была немного иная. Сначала также покрыли глыбу «эмалью», затем сложили кирпичный фундамент под водоприёмник. После этого до нужного состояния расплавили правую часть скалы инструментом, следы которого видны слева от водостока. Дальше, подобно тому, как нож режет глину, вырезали водосток и из получившегося материала сделали приёмную чашу.Нижняя часть, кроме центрального камня, представляет собой одно целое с материнской скалой, её сделали сразу после того, как вырезали желоб. Верхнюю часть скатали как тесто, свернули по форме и положили на нижнюю часть. Всё было рассчитано так, что хватило и материала, и водосток функционален, и выглядит всё очень гармонично — работа мастера.По-другому этот водосток невозможно было сделать, так как в ином случае скала должна была иметь соответствующий выступ именно в этом месте, который надо было бы весь срезать, убрав лишнее, и оставить только выступающую нижнюю часть. Но на глыбе нет даже намёка на подобный выступ, и поверхность явно не подвергалась механической обработке.Во дворце, находящегося на вершине скалы Сигирия, есть множество каменных лавочек, тронов, бассейнов и других объектов непонятного назначения. Бассейны, скорее всего, образовывались в результате выборки скальной породы, судя по всему, также расплавленной.Привлекают внимание тёмные потоки, покрывающие левую стену водоёма. При анализе изображений объектов, которые подвергались расплаву, было замечено, что такие потёки присутствуют практически везде и это не следствие воздействия воды. Она только размывает то, что выделяется из камня. Если потёки — следствие размягчения камня, то, возможно, это будет объяснением подобных потёков в Большой галерее Великой пирамиды.На фотографии ниже — одна из сторон бассейна, где можно наблюдать обработанную скалу, следы от прямоугольных насадок, размягчавших породу, большие квадратные следы, а также лестницы, ведущие в никуда. Лестницы сделаны простым вдавливанием в мягкую породу. Большая лестница со следами вдавливания по бокам ведёт на маленькую площадку, лестница поменьше — на небольшую лужайку в углу бассейна.Малый бассейн почти целиком вырезан в скале. На переднем плане отчетливо видны знакомый «сосок» и отпечаток, возможно, от опоры аппарата, который делал этот водоём. Как же его сделали? Скорее всего, размягчили породу и какой-то объём вынули, размазав затем остатки по левому борту бассейна. Затем взяли пресс определенной формы и вдавили в мягкую массу, выровняв тем самым дно и края.Ещё один бассейн, о котором все туристы в один голос говорят: «Это отлито из бетона». Бассейн целиком вырезан в верхушке гранитной скалы. Каменные бортики плотно подогнаны к его краям и держатся без раствора, под своим многотонным весом. Создается впечатление, что строители не испытывая особых проблем с обработкой твердой породы.Загадкой остается беспорядочная и бесполезная выборка камня с правой стороной бассейна. Но если представить, что работали по пластичной технологии, всё становится понятно. Сначала «грубой» машиной, которая плавит большие объемы, была подготовлена площадка. При монтаже бассейна она оказалась немного высоковата, и машина проходами выбрала лишний материал.На изображении этого бассейна сбоку видно, почему промахнулись с высотой площадки — бассейн просто уплыл немного дальше, чем нужно было, по склону и пришлось выбирать породу. Расплав скалы явным образом обтекает воткнутый в него бассейн. И по другому объяснить это невозможно.Каменный «диван», составляющий одно целое со скалой, — ещё один интересный объект, над изготовлением которого, судя по всему, работало две машины – «грубая» и «тонкая». Первая размягчила скалу и убрала лишний материал, оставив в углу необходимое количество. Затем были использованы пресс и фигурные рейки.Присмотревшись к этому объекту, можно заметить ещё много интересного. Во-первых, вверху на небольшом выступе стены виден знакомый «сосок», который присутствует практически на всех «тонких» изделиях. Возможно, к нему подключался некий вибратор, который держал всю массу в пластичном состоянии, пока работал «3D-скульптор» — назовём эту машину так. Во-вторых, есть квадратные отверстия, которые называют вазами. Одно из отверстий находится у подножия выступа стены, который сам по себе очень интересен. Зачем его сделали, почему нельзя было сделать стенку ровной?Очевидно, он связан с наклонной стеной с другой стороны, так как имеет такую же ширину. Возможно, так отделили зону, а возможно, «грубая» машина так оставила материал. А квадратные отверстия, скорее всего, — это побочный результат работы 3D-скульптора, который делал диван и одновременно был вторым контактом – «массой».

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