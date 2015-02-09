Тайна исчезнувшего озера

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:22

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Сделано_в_СССР Просмотров: 103 Комментарии: 3 +5 Вчера, 16:21 by

Действительно, вязниковская земля буквально испещрена карстовыми образованиями, а названия крупнейших провальных озёр – Кщара, Юхор и Санхар – известны каждому местному школьнику. Даже городские овраги – привычные детали вязниковского ландшафта – имеют карстовое происхождение.Педагог дополнительного образования ЦДОД г. Вязники Наталья Алексеева не первый год изучает эти явления природы. Возможно, встреча с ней позволит раскрыть секреты карстовых озёр.Наталья АлексееваВ Википедии сказано, что карст –«совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными породами – гипсом, известняком, мрамором, доломитом и каменной солью». Иными словами, карст – это провал верхнего слоя земли.— Чтобы узнать, почему исчезает озеро, надо узнать, как оно образуется, — рассказывает Наталья Валентиновна. — Рельеф нашей местности преимущественно сложен осадочными известковыми породами. Если посмотреть на схему Пивоваровского карстового участка, то становится видно, что под тонким слоем песка и 50-метровым пластом глины залегает толстый слой осадочных пород – гипс, мергель, известняк… Эти породы вымываются агрессивными подземными водами, и образуются пустоты. Рано или поздно глина проваливается, и появляются овраги и ямы. Глубина провала зависит от толщины вымытого слоя.По мнению учёных, образование озера – так сказать, вершина карстовой эволюции. Значит, в этом месте карстовые процессы завершились.Пивоваровский карстовый участок, на котором, собственно, и располагались Саканцы, — крупнейший во Владимирской области. На площади примерно в 7 квадратных километров находятся около 200 самых разнообразных карстовых форм – оврагов, озёр и впадин.Самое крупное озеро по размеру и глубине – Саврасово, а Саканцы было самым чистым. Сейчас, когда воды в озере не стало, на его дне можно увидеть три воронки. Максимальная глубина одной из воронок – 20 метров.В паре десятков метров от Саканцев находится, пожалуй, самый знаменитый географический объект этих мест – Пивоваровский провал. Он появился в 1959 году и сегодня частично зарос деревьями. Геодезисты говорят, что раз провал плохо дернуется и в нём нет воды, то карстовые процессы здесь не прекратились.— На пивоваровском участке нельзя даже пахать землю тяжёлой техникой, — говорит Наталья Алексеева. – Это опасные места, везде – подземные пустоты. Если посмотреть на схемы, то можно увидеть, что карстовый провал проходит через территорию Пивоваровской школы. И таких линий много. Участок продолжает оставаться активным.Исследователи не исключают появления в окрестностях Пивоварова новых провалов. Несмотря на то, что озёр здесь много и карстовые процессы вроде бы должны были завершиться, толстый слой известковых пород продолжают размывать подземные воды. Где аукнется в следующий раз? Остаётся только гадать.Озеро Саканцы исчезло 12 октября. Примерно в 13.30. Причём не медленно просочилось, а стремительно ушло вместе со всей обитавшей в нём живностью.— Учёные говорят, что исчезновение карстовых озёр – закономерный процесс, — рассказывает Наталья Валентиновна. – Они могут исчезать и могут появляться вновь. Таких случаев известно множество, но обычно озёра исчезают потихоньку, вода просачивается постепенно и местные жители ходят по дну обмелевшего водоёма и собирают рыбу. Саканцы же пропали очень быстро. В газетах пишут, что за часы, но мне кажется, что это произошло в течение часа. Вода шла под таким напором, что тащила глину с берегов. На ум приходит сравнение: как будто пробку в ванной выдернули.На дне озёр образуются трещины, дыры и углубления, которые чаще всего забиваются или глиной, или илом. Получаются такие иловые пробки. Потом что-то провоцирует их — например, сдвигается карст, и эти пробки вышибает. Возможно, здесь замешан человеческий фактор.— На берегу этого озера – метрах в 10-20 от края — в прошлом году стали бурить скважину, — говорит Наталья Алексеева. – Мы сразу же забеспокоились, стали показывать рабочим документы. На пивоваровской территории периодически работают геодезисты, и мы вместе давно изучаем эти озёра. Они оставляли нам отчеты, карты рельефа местности. Мы показали рабочим схемы карстовых провалов, и, думаю, спасли эту территорию. Понятно, что они не могли только на основании наших слов прекратить свою деятельность. Но это, вероятно, озадачило рабочих, и они обратились куда следует. А скважину к тому времени уже пробурили около 20 метров глубиной.Недалеко от Саканцев есть ещё одно озеро, местные называют его Водопоем. С Саканцами оно находится на одном уровне, и бытует мнение, что и соединены они единым подземным руслом. Как рассказала Наталья Валентиновна, все сразу же побежали туда, чтобы посмотреть: а не исчезло ли? Нет, второе озеро осталось на месте. Но возможно, что и его ждёт такая же судьба. Раз озеро Саканцы ушло, значит, где-то оно должно появиться.Пивоваровские старожилы говорили, что лет 80 назад такое озеро здесь уже исчезало — впрочем, достоверной информации об этом нет. Учёные же утверждают, что со временем карстовое озеро может восстановиться.Изучать карстовые процессы Наталья Валентиновна начала, когда работала в Пивоваровской школе. Преподаватель вместе с детьми изучала окрестности – историю исчезнувших деревень, историю школы — и, разумеется, заинтересовалась близлежащими озёрами.— Со школьниками мы проводили сравнительный анализ озёр, сравнивали величину и глубину, — рассказывает педагог. – Исследовали состав воды, её прозрачность и жёсткость. В 2005 году к нам в очередной раз приехали учёные, чтобы исследовать Пивоваровский провал. Вместе с ними мы лазили по яме. Они нам оставили отчёты и карты, которые легли в основу нашего первого исследования. Это была реферативная работа; через исследования мы сами изучали, что же такое карсты. Наши юные исследователи выступили с этой работой, победили здесь, а затем и в Москве.Школьным рефератом дело не ограничилось. Исследовательской работой интересовались всё новые люди, и сегодня даже разработан туристско-краеведческий маршрут «Карстовые озёра и провалы нашего края», охватывающий Пивоваровскую школу, озеро Пивоварово, Пивоваровский карстовый провал, озеро Саканцы и озеро Саврасово. Маршрут, по словам Натальи Алексеевой, востребован, и каждую весну и осень сюда приезжают экскурсии школьников.— Экскурсии разные, у нас даже есть игровая программа «Огонь, вода и медные трубы», которую мы устаивали для ребят из шестой школы. Такой образовательно-развлекательный маршрут получился, — говорит Наталья Валентиновна. – Понятно, что взрослым туристам мы рассказываем об образовании карстовых озёр; о породах, которые там залегают.Есть и другая линия изучения пивоваровских озёр – творческая. Так, например, создан научно-популярный атлас, в котором наглядно отражены все явления карстового участка.А ещё школьникам дали задание пофантазировать: куда исчезло озеро?Схематический план Пивоваровского карстового озераСаканцы всегда было необычным озером. Оно словно бы застыло во времени и в пространстве. Здесь всегда был одинаковый уровень воды – она не поднималась и не спадала. В Саканцах никто не купался – холодные озёрные воды не прогревались даже в самые жаркие дни. Окружённое со всех сторон деревьями, погружённое в полумрак тишины и таинственности, озеро дало богатую почву для рождения местных легенд.— Об исчезнувших озёрах ходят легенды, — рассказывает Наталья Алексеева. – Говорят, что их водяной в карты проиграл или ушёл, рассеянный, и дверь забыл закрыть. Вот вся вода и вытекла. О Саканцах есть и более свежая легенда, возникшая, предположительно, в середине прошлого века. В ней говорится о том, что в озере жило чудище с бычьей головой, которое плавало по подземной реке. В середине ХХ века это чудище пытались запечатлеть на плёночный фотоаппарат, но плёнка оказывалась странным образом засвечена.К слову сказать, под землёй в этом районе множество подземных пещер, целая гидросистема, так что легенда о подземном русле, где бродит нечистая сила, имеет право на существование.— Зачем нам нужны эти легенды и сказки? Они хороши тем, что позволяют малышам популярно объяснить природные процессы и явления, — говорит Наталья Валентиновна. — Вот приходят ко мне дошколята, и мы говорим о реках. Как детям объяснить, что такое притоки Лух и Суворощь? Скажешь: приток правый, приток левый – им неинтересно. А расскажу сказку о Лухе, Суворощи и сердитой реке Клязьме-матери. И дети узнают и потом вспомнят, что были такой княжич Лух и такая княжна Суворощь.— Чтобы полюбить свой край, надо его узнать. Для этого и исследуем, — говорит Наталья Алексеева. – Карст – это не только опасное явление, но ещё и очень красивое. Кажется, что красота где-то далеко, а она рядом с нами. Надо как минимум её беречь и любоваться тем, что есть. Но очень часто берега Саврасова озера превращаются в настоящую помойку. Не умеют люди отдыхать.Животный и растительный мир пивоваровского карстового участка разнообразен и по-своему уникален. Здесь встречаются растения и животные, занесённые в Красную книгу Владимирской области – колокольчик широколиственный и венерин башмачок, кувшинка и болотная чина, выдра и русская выхухоль, орлан-белохвост и филин… Думаю, нет смысла говорить о необходимости их защиты. Природа зачастую и так неумолима: раз – и целого озера нет! А тут ещё человек со своим отношением…— Кувшинки уничтожаются повсеместно, — рассказывает Наталья Валентиновна. – Объясняешь людям, что стебель кувшинки имеет вид трубочки и когда мы срываем цветок, то в неё затекает вода. Растение загнивает и гибнет. Гибнет не только цветок, который мы просто выкидываем – он ни в одном букете не стоит, — но и всё растение целиком.Открывать и удивляться, смотреть и рассказывать здесь можно, наверное, бесконечно. Уникальные природные объекты находятся рядом с нами – не поленись поинтересоваться. Ну а пока над карстами кружат чайки, бобры валят лес на берегах водоёмов, а жители Пивоварова берут торф со дна ушедшего озера.Фото Д. АЛЕКСЕЕВА.Автор: Антон Агеев.

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