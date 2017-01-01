Мальчик, который считает до трёх

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:03

Broken flower Просмотров: 162 Комментарии: 0 +3 Вчера, 22:02 by

Ночь. Как всегда, я сижу дома за компом. Живу я с мамой, но мама ушла в гости, и я сижу за компом и слушаю музыку. Мой кот спит рядом.Я устала слушать музыку и вырубила ее. Сейчас сижу в тишине, везде темно, кроме моей комнаты. Сейчас где-то час или два ночи, точно не знаю.Тут я обратила внимание, что кота рядом нет. Я посмотрела под кровать - его там не было. "Дверь закрыта. Он не мог выйти", - подумала я. Потом забила на кота, мало ли, спрятался, может. А через минуты три у меня перегорела последняя лампочка. Я не люблю темноту, потому что мне всё врем кажутся всякие "бабайки", духи и тому подобное.И тут я опять вспомнила про кота, потому что услышала, как он орёт за дверью. Я бы открыла дверь, но я боюсь темноты. Кот не уходил, он орал и орал за дверью где-то минут тридцать. Я на него кричала, чтобы он заткнулся, но он не слушал, но вскоре все же затих. "Как он вышел?! Ведь дверь закрыта, а я ему не открывала ее", - думала я.Решила рассказать об этом подруге по соц.сети. Она сказала мне, чтобы я шла спать, что всё пройдёт, но я отказалась. Мы болтали еще какое-то время, но тут кто-то постучался во входную дверь. Я подумала, что это мама пришла после гостей, и я подошла, чтобы открыть дверь, однако перед этим все же спросила: "Кто там?". Никто мне не отвечал, но я спросила опять. Опять молчание. Я подумала, что мне всего лишь показалось.Мама так и не приходила. Я позвонила ей, и мама сказала, что не придёт домой, чтобы я не ждала ее сегодня. Я положила трубку, а потом вновь написала подруге, и она сказала, что сможет прийти ко мне. Мы дружили давно и жили рядом, поэтому она пришла где-то через минут десять.Мы долго сидели и пили чай, читали мои истории, а еще поснимали видео.Мы легли спать где-то в пять утра. Уснули мы быстро, а потом Настя проснулась (так зовут мою подругу), она сказала, что кто-то стучится в дверь. "Как?! Опять?!" - спросила я и, встав с постели, пошла к двери.- Кто там? - громко спросила я, но никто не ответил, поэтому на этот раз я решила открыть дверь.Но Настя схватила мою руку и сказала:- Давай не будем открывать! Вдруг это бандит?Я послушала её.Мы не могли уснуть, кто-то всё стучал и стучал в дверь. Каждый раз, когда я подходила и спрашивала, то никто не отвечал. Потом мы с Настей все же решили открыть дверь.Когда опять постучали, я подошла к двери и открыла её. В этот момент меня охватил ужас. Я увидела мальчика, который был намного старше меня (ему было примерно семнадцать лет, мне тринадцать, а Насте двенадцать). Мальчик был изуродован: одного глаза у него не было, волосы словно выкрашены в темно-синий цвет и немого забрызганы кровью. В руках у мальчика был нож для разделки мяса, который был в крови, как и его одежда.Я не могла закрыть дверь от ужаса, а мальчик тихо стал шептать: "Раз... два... три...", поднимая руку с ножом. Когда он уже замахнулся на меня, то тут Настя резко дернула меня от двери и закрыла ее.Она спросила меня, почему я стояла и смотрела в пустоту, а я ей рассказала, что там видела, но Настя ответила, что там никого не было.Закрыв дверь, мы пошли спать. Мы уснули.Потом я проснулась и захотела в туалет. Когда проходила мимо двери, то снова услышала счёт до трех, поэтому сразу же ушла в комнату. Я слышала этот счёт и всё время делала так, чтобы он не досчитал до трёх.Настя спит. Я услышала, как он опять считает: "Раз... два...". В этот раз он стал считать быстрей. Он досчитал до трёх, и у меня пошла дрожь. Я услышала, как открылась дверь. Я не понимала, как он открыл ее, ведь она была закрыта на замок!Я закуталась в одеяло и стянула Настину часть. Она из-за холода проснулась и посмотрела на меня, спросила: "Что случилось?". Я испуганно рассказала всё ей, а она не понимала, что со мной, ведь она не видела этого мальчика.- Ладно, давай попробуем уснуть, - предложила Настя.- Давай, - согласилась я.Мы вскоре уснули.С тех пор я больше не говорила своим голосом. Своим громким голосом. Я стала говорить очень-очень тихо. Таким же шепотом, как тот мальчик, который считал до трех.

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