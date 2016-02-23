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Страшно интересно / Страшные Арты

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Иллюстрация Александра Кузьмина

Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа.*Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрыпучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Валерий Кожин «Солоха и чёрт»

Повесть Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» (1832 г.), из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», пожалуй, самая рождественская, самая сказочная история для всего православного мира, символ праздника Рождества Христова.
За всю свою историю книга издавалась, наверное, сотни раз. Здесь мы собрали самые замечательные иллюстрации к этой повести, которые придают ей неповторимый, волшебный колорит.

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Иллюстрация Ольги Ионайтис

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Художник-иллюстратор Кость Лавро (Украина)

Иллюстрации Александра Кузьмина (2011)

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

***

Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто чёрт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Иллюстрация Анатолия Тимофеевича Зверева, 1955 г.

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Павел Петрович Соколов-Скаля

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
А. Лаптев — Солоха и черт, 1959 г.

***

…Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Валерий Кожин

***

Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади…

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Автор неизвестен

Иллюстрации Ольги Ионайтис. Издательство «Росмэн», год издания 2009

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Художник-иллюстратор Кость Лавро (Украина)

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя

***

Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было ещё никогда, да и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала всё, что про неё говорили, и была капризна, как красавица… Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли и обращались к другим, не так избалованным.

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Иллюстрация М. Родионова, 1952 г.

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Харитон Платонов «Оксана», 1888 г.

Иллюстрации разных художников

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Автор неизвестен

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Автор неизвестен

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Котухина Анна Александровна, Палех, 1951 г.

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Александр Михайлович Куркин, Палех

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Александр Мицник

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Автор неизвестен

Ночь перед Рождеством: иллюстрации к повести Николая Васильевича Гоголя
Михайлошина Марина (Украина)






Автор подборки: fancyrussia.
Источник.

Сегодня, 11:42 by ЛетягаПросмотров: 130Комментарии: 12
+14

Ключевые слова: Гоголь Н.В. Ночь перед рождеством иллюстрации Солоха Вакула Оксана черт

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 11:44
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3031|0)
Публикаций: 309
Комментариев: 1 786
Очень классные иллюстрации. Сразу вспомнилось детство... А еще захотелось купить книжку именно с такими сочными иллюстрациями, сесть зимним вечером за чашкой кофе или чая и полистать, погружаясь в ту сказку, нюхать страницы новые...))
Пойду завтра отоварюсь.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:51
+4
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Группа: Посетители
Репутация: (270|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 904
Классные картины. Некоторые в стиле лубочных картинок. У Платонова Оксана ваще огонь! Роковая красотка.
А вот Вакулу верхом на чёрте не сразу признала. На первый взгляд — это была одна фигура. Паука. Думаю при чём тут паук smeh
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:55
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (898|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 915
Здорово! Классная подборка +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#4 написал: Летяга
Сегодня, 11:56
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (8809|-3)
Публикаций: 312
Комментариев: 6 451
Я тоже люблю книжки с картинками. Но именно Гоголя с иллюстрациями у меня нет cry
Сейчас попробую иллюстрации Лаптева собрать, если не рехнусь со своим "быстродействующим" компом))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:00
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (270|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 904
Цитата: Летяга
Я тоже люблю книжки с картинками. Но именно Гоголя с иллюстрациями у меня нет cry
Сейчас попробую иллюстрации Лаптева собрать, если не рехнусь со своим "быстродействующим" компом))

Держись
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#6 написал: Крокозябла
Сегодня, 12:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: (165|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 297
Уххх, красотища какая! Обожаю произведения Гоголя! Чертяка на последней картинке - просто улетный!!!!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#7 написал: Qusto
Сегодня, 13:44
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (508|0)
Публикаций: 237
Комментариев: 2 007
Как много картинок, устал аж листать stuck_out_tongue_winking_eye. Лена знатно потрудилась, плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#8 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 16:50
+3
Группа: Авторы
Репутация: (2497|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 1 846
Отличная подборка!
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:07
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (722|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 1 711
Красотища! Молодец Лена! ++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
#10 написал: ZenaOgneva
Сегодня, 17:58
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 41
Сохраню себе в копилку, очень люблю иллюстрации. Рисунки Ольги особенно понравились, но и другие тоже. Коллекция чудесная и не сколько не поздно)))
Зарегистрирован: 20.07.2016
#11 написал: Одноглазый Снайпер
Сегодня, 18:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (566|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 136
Спасибо за находку!
Зарегистрирован: 29.01.2014
#12 написал: Минди
Сегодня, 19:19
+1
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Репутация: (69|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 675
Прекрасная подборка! Вдоволь налюбовалась на картинки! Обожаю Гоголя. У меня имеется книга, но к сожалению без иллюстраций. disappointed С удовольствием прочла и отрвки из повести. Эти строки просто зачаровывают! Гоголь - настоящий гений. Просто восторг!!! good ПЛЮС!
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
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