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Номерные радиостанции

История не совсем подходит для раздела "Смертельные файлы", но деваться некуда.

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Номерные (числовые) радиостанции - коротковолновые радиостанции, о принадлежности которых достоверно неизвестно. Они передают в эфир набор чисел, слов или букв, который зачитывает диктор или компьютер. В некоторых случаях используется фонетический алфавит. Передаваемые данные представляют собой зашифрованные сведения и могут принадлежать многим организациям — например, разведкам, передающим зашифрованные сообщения своим агентам (об этом способе достоверно известно).


Достоверно известно, что на данный момент эту функцию используют: Россия, Вьетнам, Израиль, Египет, Польша, Куба, Китай, Северная Корея. Раньше в этом списке были Великобритания и США.

Большую часть времени номерные радиостанции молчат, трещат, жужжат, пищат, свистят или наигрывают по кругу несколько нот какой-нибудь мелодии. Меньшую часть времени они ведут передачу непонятных сообщений, состоящих из чисел, непонятных слов и букв фонетического алфавита, которые появляются на определённых частотах в определённое время.

Передачи ведутся на разных языках, среди которых наверняка есть парочка мертвых, бесцветными голосами разного пола (иногда голос бывает и детским). Часто голосовые передачи имеют отчетливые признаки электронной генерации голоса.

Коротковолновые радиостанции вещают на коротких волнах, и диапазон вещания включает частоты от 3 до 30 МГц, включая тот самый «гражданский диапазон», на котором висят дальнобои и маршрутки. Коротковолновая радиосвязь даже во времена Айфона остаётся надёжным, дешёвым и быстрым способом связи, ибо волны летят очень далеко даже от передатчика малой мощности, все входящие и исходящие — бесплатно. То есть были бы приёмник и передатчик — а сообщение дойдет куда надо.
Номерные радиостанции существуют, очевидно, столько же, сколько существуют все остальные коротковолновые радиостанции. Ибо дешёвый и надёжный способ доставить зашифрованное сообщение адресату. При условии, что у того есть приемник, часы, расписание передач и ключ к шифру.

Сказать честно, сам как-то поймал такую станцию, об этом попозже.

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УВБ-76 (она же «жужжалка», она же S28 и — до первой голосовой передачи — XB — одна из самых известных российских номерных радиостанций в мире. Известна тем, что аж с 1982 года (если даже не с 1978) транслировала из Подмосковья (пгт Поварово, 40 км от Москвы) звук допплер-радара (1 сентября 2010 года транслировала «Лебединое озеро», например) на все военкоматы страны. Удостоена отдельной статьи в Википедии. Практически 95% обсуждений номерных станций русскоязычными радиолюбителями приходится на нее. Особо упоротые под впечатлением от записей эфиров делают подделки, товарищ полковник попросил это вычеркнуть.
С осени 2010 года использует позывной МДЖБ (Михаил-Дмитрий-Женя-Борис) и находится уже в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Большинство утверждает, что вещала всего пару раз. Со сменой позывного (c 2010 года) стала передавать шифр почти каждый день. Замечены сообщения и с другими позывными, например, В6БЫ. В ноябре 2010 года, видимо, какая-то "нехорошая женщина" взяла на стратегический объект школьника, тот решил поиграться с тумблерами, и случилась сдача всех секретных паролей, явок, фамилий.
The Pip (также S30) — «пищалка», опять же русскоязычная. По известности до «жужжалки» не дотягивает. В отличие от той, использует две частоты, дневную и ночную. Иногда, помимо букв и чисел, передает прогноз погоды, а однажды выдала совсем уж заговорщицкое послание.
Е03 «Lincolnshire Poacher» — развлекательная станция секретной службы Королевы Англии. После позывного шпиона наигрывала два такта одноимённой английской народной песни. С 2008 года не вещает. Также имела сестрёнку «Cherry Ripe», которая вещала в таком же формате, но играла другую мелодию. Она вещала откуда-то из Австралии и посему в Европе не принималась.
G02 «Swedish Rhapsody» — здесь уж точно замогильный, причём ещё и ускоренный, женский голос. Название происходит от одноимённой мелодии, которая играла перед началом передачи.
G03 — станция восточногерманской гебни Штази. В последний день своего существования передавала песню про маленького утёнка хором голосов пьяных офицеров.
S03 «Okno» в эфир передавала всего одну фразу женским голосом — «Okno, okno, okno, Day of sun, Day of sun». Особой известности не имела, добавлена из-за её интересности. Хотя, возможно, не так уж всё интересно: таинственное «dayasan» или «day of sun» — это чешское «zde jasan».
S06 «Russian Man» — особенно примечательна тем, что в настоящий момент диктует цифры голосом самого Юрия Борисовича Левитана (!). По известности, скорее всего, дотягивает до «жужжалки», но имеет замороченное расписание, частота зависит от месяца, дня недели и времени. Возможно, её прослушивал представитель членистоногих, когда работал в Германии.
E25 — названия, вроде бы, не имеет. Часто можно спутать с какой-либо азиатской станцией из-за того, как она «напевает» числа. Также известна тем, что почти в каждой передаче проскакивают звуки из Windows.
«Atencion» — известна тем, что это единственная станция, шпионская деятельность которой официально доказана.
S07c — работала только во время августовского путча, но зато как! Диктовала группу чисел «55555».
В отдельных случаях с номерными радиостанциями могут быть перепутаны приводные маяки ближайших аэродромов, телеграфирующие одно- и двухбуквенный код.


Кто исследует номерные радиостанции?

ENIGMA 2000 - каноничная группа радиолюбителей-исследователей сабжа. Крайне закрыты для посторонних глаз. Есть мнение, что в ней состоят люди в чёрном, но об этом чуть ниже. 99% всей информации принадлежит им.

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Priyom - более новая группа исследователей, а если точнее, сайт, посвящённый номерным радиостанциям. Там можно спокойно найти всю информацию о сайте и даже больше. Раньше можно было найти расписание выходов в эфир, о чём ниже.

Однажды между «Энигмой» и «Приёмом» произошёл эпичный спор из-за расписания. На приёме было размещено расписание от «Энигмы». Последним это не понравилось, и они решили прикрыть лавочку. Что и сделали, поэтому расписания на сайте толком нет. Возможно, что спецслужбы решили ограничить прослушивание их каналов связи всяким быдлом, не просто же так они заинтересовались деятельностью «Приёма». Расписание, конечно, можно посмотреть и у самих энигмовцев, но выглядит оно не слишком удобно.

Ныне сайт прошёл реинкарнацию — новый дизайн и прочие интересности.

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Если кому интересно, все частоты будут ниже (кому не так интересно - можете пропустить):
УВБ-76 = 4625kHz (Модуляция USB);
Капля(The Pip) = 5448 кГц днём и 3756 кГц ночью (Модуляция USB);

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Я написал основные частоты, можете поискать сами, если интересно.
Я оставлю ссылки ниже, спасибо за внимание.

Enigma;
Priyom.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:19
Сегодня, 14:19 by Любитель историйПросмотров: 50Комментарии: 0
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Ключевые слова: Радио приём секрет запись станции радиостанция

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