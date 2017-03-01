Неизвестная Ордынка

Крокозябла Просмотров: 17 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:15 by

Место окончательного разгрома войск хана Кучума отрядом дружины Ермака под предводительством Андрея Воейкова в устье реки Ирмень. После поражения владычество хана было полностью утрачено, а территория от Урала до Оби, которую занимало Сибирское ханство, вскоре вошло в состав Российского государства. Ирменская битва — единственное исторически достоверное сражение на территории Новосибирской области, не считая событий Гражданской войны.Недалеко от места битвы в селе Новопичугово установлен поклонный крест и мемориал участникам сражения. Надпись на кресте гласит: «Светлой памяти русских землепроходцев и воинов: казаков,стрельцов и служилых татар, освободивших Сибирь от ордынскихзавоевателей и положивших начало присоединения Сибири к России и ее полномасштабному освоению». Может быть поэтому район и называется ОрдынскимПо берегам Обского водохранилища раскинулось немало сел и деревень, а само море украшено множеством больших и малых островов. Но лишь одно село расположилось на острове — это Чингис. Наверное, это поселение одно из самых необычных мест в Ордынском районе. До строительства ГЭС Чингисский остров был несколько больше, хотя и теперь это самый большой остров Новосибирского водохранилища. Многие дома, целые улицы ушли под воду, но остров остается самой престижной частью села. Дамба соединяет её с другой частью, расположенной на правом берегу моря.Остров далеко не весь занят деревней. Он так велик, что на нём уместилось большое болото, где обитают бобры и встречается клюква. Кстати, это тоже чудо — нигде в области клюква на забирается так далеко на юг. Это болото замечательно ещё и так называемым «плавучим островом». Посередине болота из бурелома сложился целый островок, на котором постепенно образовалась почва и выросли новые деревца. В зависимости от ветров и течений он, как корабль, дрейфует по поверхности болота.На острове есть и другие чудеса — к примеру, колодец с серебряной жилкой, вода из которого никогда не портится. Загадка села Чингис кроется и в названии. Ходит даже легенда: мол, сам великий хан здесь никогда не был. Но когда он умирал, то завещал разрубить себя и похоронить в разных концах страны. Вот тут его руку под курганом и зарыли, там и клад есть. Потому место и называли Чингис.Действительно, неподалеку от села расположены заповедные курганы, некоторые из которых были раскопаны новосибирским археологами. Правда, особых кладов не нашли, да и захоронения относились к временам задолго до татаро-монгольского владычества. Да, сообщалось, что американские археологи якобы наконец-то отыскали в Монголии подлинную могилу Чингисхана. Вряд ли… Ведь, по крайней мере, рука монгольского императора покоится под сенью Караканского бора.Чингисская церковь Во имя Святых апостолов Петра и Павла — одна из старейших в области, ей больше 250 лет. Селяне считают это место намоленным, способным врачевать недуги.Как только люди переступают порог храма, их бросает в слезы: настолько мощной энергетикой он обладает. Здесь происходит исцеление многих тяжелых болезней.Первые упоминания о храме датируются 1756 годом. В начале XIX века решено было одеть деревянную церковь в камень. Прочное, на известковом растворе ставленое здание вмещало до 500 человек, а звон колоколов разносился за 20 верст. В 1937 году приход постигла печальная участь: коммунисты осквернили храм, сожгли церковную утварь и старинные книги, а священника арестовали. Церковный колокол хотели переправить в город, но баржа, на которой его перевозили, затонула. До сих пор покоится колокол рядом с храмом на дне Оби, и церковь лишена своего призывного голоса.Ходит легенда, что служители сумели спрятать от грабителей в погонах драгоценные иконы. Церковь соединялась с подсобными помещениями подземными ходами. Быть может, в одном из них по сей день покоятся сокровища Чингиса.Район лесостепного левобережья Оби, лежащий к югу от Новосибирска, до недавнего времени оставался совершенно не изученным археологами. Только в связи со строительством Новосибирской ГЭС начались большие исследования памятников древности, попадавших в ложе водохранилища. В 1952-1954 гг. здесь вела раскопки Новосибирская археологическая экспедиция ИА АН СССР. За три года были открыты и изучены памятники различных эпох, начиная с неолита и до X в. н.э. В числе их находится курганный могильник I тысячелетия до н.э. у с. Ордынского, обнаруженный во время разведочных работ в 1952 г. Он оказался единственным памятником скифского времени, исследованным Новосибирской экспедицией в левобережном лесостепном районе. По-видимому, в 1925 г. учителем Ордынской школы были раскопаны 2 его кургана, содержавшие кости человека, «разные амулеты», медные наконечники копий и стрел, посуду.В 1959-1960 гг., после того как разлилось Обское море, были размыты еще несколько курганов, о которых археологам не было известно. Вода размыла грунт и в реку вымыло несколько десятков старых деревянных гробов. Однако, никто из местных жителей не осмеливался выловить и открыть хотя бы один из гробов, опасаясь навлечь на себя какое-нибудь древнее проклятье. Местные рыбаки вспоминают, что иногда в сети попадались человеческие кости и черепа.Интересен тот факт, что в окрестностях, где были размыты курганы, с тех пор стали с завидным постоянством происходить аварии со смертельным исходом: бьются лоб в лоб машины, слетают с трассы в ясный, погожий день. В год гибнет от 12 до 40 человек. В этих местах погиб в автокатастрофе 8 июля 2001 года Геннадий Заволокин, советский и российский композитор, баянист и гармонист, поэт, основатель и ведущий телепередачи о русской народной музыкальной и песенной культуре «Играй, гармонь любимая!».Местные старожилы-шаманы поговаривали, что река вынесла на поверхность какое-то древнее зло, которое, освободившись, периодически забирает жизни людей. Чтобы аварии прекратились, нужно вернуть зло обратно в землю. Но где теперь искать эти гробы - никто не знает. Да и уже полвека прошло...В летнюю пору многолюдно бывает в одном из красивейших заповедных мест Новосибирской области — Караканском бору. Каракан — это «застывший ветер», бывший дюнный рельеф, песчаные гряды которого заросли лесом. Бор образовался на месте исчезнувшей реки, которая по своим размерам была больше Оби. На верхушках дюн растет сосновый лес, а в низинах — подболоченные березняки. Подобное сочетание ландшафтов считается редкостью, поэтому любителям природной экзотики он особо интересен. Здесь растут редкие виды орхидей, башмачков, осоки. Каракан — излюбленное место грибников и ягодников.Каракан богат легендами, опираясь на которые уже сейчас по бору можно прокладывать туристические маршруты. Урочище "Тертый камень" знаменито ... "дверью" в скале. Не все, кто знают о ее существовании, здесь бывали. Добраться сюда не так просто.Когда-то на месте деревни Нижнекаменка было татарское поселение. Однажды деревню окружили враги. Жители, зная о планируемом нападении, сложили свои богатства в котелок и отдали его мальчику из своего селения. Когда поселение подожгли, он побежал по речке. В погоню за ним отправились конники. Когда мальчику стало некуда отступать, он развернулся и вошел в скалу в урочище "Тертый камень". Сейчас на этом месте расположено небольшое углубление в форме двери.Говорят, что ночью безлунной, когда вода в реке стоит повыше, над водой идет мальчик, несет котелок. А котелок светится.

Ключевые слова: курганы река Чудо

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