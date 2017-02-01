5 самых мистических и неразгаданных происшествий

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:29

Whitesnake Просмотров: 67 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 07:29 by

ТОП-5 МИСТИЧЕСКИХ НЕРАСКРЫТЫХ ДЕЛ#5 Джеки Саттон.В конце октября 2015 года британский журналист Джеки Саттон прибыла в турецкий аэропорт, чтобы поймать стыковочный рейс в Ирак, где она работала на организацию IWPR (Institute for war & peace reporting. Эта организация занимается репортажами прямиком из горячих точек). Через несколько часов она была найдена мёртвой в общественном туалете. По сообщениям, Джеки Саттон совершила самоубийство, повесившись на своих собственных шнурках. И вот здесь появляются странности. Ранние сообщения от турецких СМИ говорят, что Джеки Саттон очень расстроилась из-за того, что пропустила свой рейс в Ирак, потому что не могла себе позволить купить новый билет. Однако поздние сообщения заявляют, что Джеки Саттон могла с лёгкостью позволить себе новый билет. У неё с собой нашли более 2000 евро и две кредитные карты. Что ещё более подозрительно, другая охранная камера наблюдения незадолго до смерти Джеки Саттон засняла её несущей магазинные пакеты с продуктами, купленные в магазине в аэропорту. В связи с этим выглядит очень странным, что Джеки Саттон внезапно решила походить по магазинам перед тем, как повеситься. Является ли смерть Джеки Саттон самоубийством? Или здесь есть нечто более зловещее?От себя добавлю, что я поискал информацию о Джеки Саттон, и к этой истории есть что добавить. Во-первых, Джеки Саттон до полёта пошла в магазин, находящийся в аэропорту, где купила бутылку пива. Позже она то ли от переутомления, то ли от чего-то ещё, уснула, в связи с чем и пропустила рейс. Во-вторых, помимо того, что при ней нашли 2000 евро и две кредитных карты, работники компании сказали, что компания всегда оплачивает перелёты сотрудников, поэтому теория о том, что там не принимали евро, тоже отпадает. В-третьих, родственники и знакомые говорят, что Джеки была очень стрессоустойчива и всегда сохраняла самообладание даже в самых тяжелых ситуациях. В связи с этим кажется странным, что она вдруг стала рыдать из-за того, что опоздала на самолёт. Более того, кажется ещё более невообразимым, что такая смелая и сильная женщина повесилась из-за того, что пропустила самолёт. В-пятых, до этого репортёров организации уже убивали. Джеки Саттон, как и многие сотрудники компании, выступали против войны в Ираке, и отважно отстаивали свою позицию, чем и нажили врагов. Члены организации ИГИЛ, запрещенной в РФ, брали ответственность за убийство многих сотрудников компании IWPR. В связи с этим напрашивается мысль, что Джеки Саттон могла стать жертвой ИГИЛа. Однако вот что интересно: убийства других сотрудников были не просто убийствами, а террористическими атаками, в которых погибло многих людей. То есть ИГИЛ не предпочитают тихие убийства в туалете, выглядящие как суицид. И, наконец, последний факт. После того, как Джеки Саттон зашла в туалет, камера, которая покрывала зону входа, засняла, что после неё в туалет входили как минимум 3 женщины, но выходили, как ни в чем не бывало. И когда туда зашли ещё три девушки (оказавшиеся туристами из России), то через некоторое время они выбежали оттуда в панике и сообщили сотрудникам о находящемся в туалете трупе.#4 Ларс Миттанк.Ларс Миттанк был молодым немецким парнем, который пошёл отметить праздник со своими друзьями в городе Варна, Болгария. Здесь Миттанк был вовлечен в драку на пляже с туристами (на почве не схожести во взглядах на футбольные клубы) и получил разрыв барабанной перепонки. Из-за травмы уха Ларс Миттанк не мог летать, и поэтому не смог улететь обратно в Германию со своими друзьями. Он заказал комнату в хостеле в бедном районе города Варна. Ларс Миттанк хотел подождать, когда его ухо залечится, и он сможет вернуться домой в Германию. Однако, той же ночью Ларс Миттанк позвонил своей матери, и сказал, что что-то странное происходит в хостеле. И он попросил, чтобы мать заблокировала все кредитные карты, оформленные на него. Позже, этим же вечером, (здесь ошибка в видео, на самом деле Ларс переждал ночь, но очень сильно параноил и плохо спал, а утром..) Ларс Миттанк в панике выбежал из своей комнаты и побежал в аэропорт. Он снова позвонил своей матери, сказав, что четверо странных мужчин преследуют его. И он прятался от них. Двумя часами позже Ларс Миттанк поймал такси, и рано утром прибыл в аэропорт города Варна. На камерах наблюдения в аэропорту видно, как Ларс входит в аэропорт с большой сумкой. Но через несколько минут мы видим, как он в панике выбегает из аэропорта, оставив свою сумку. Очевидцы сообщили, что Ларс Миттанк побежал к забору с колючей проволокой, который окружает аэропорт, перелез через него, и скрылся в деревьях. С этого момента и до сих пор Ларс Миттанк считается пропавшим без вести. Его семья просит людей, которые имеют любую информацию о том, где может находиться Ларс, связаться с ними через вебсайт или через Фейсбук.#3 Брайан Шеффер.Самое странное и необъяснимое исчезновение, попавшее на камеру, это исчезновение Брайана Шеффера - студента медицинского института штата Огайо. 31 марта 2006 года Брайан Шеффер решил погулять с друзьями в честь праздника. Они встретились в баре "Ugly Tuna Saloona", находящимся на втором этаже южного кампуса штата Огайо. По камере наблюдения можно увидеть как Брайан в компании друзей прибывает в бар. Они шутят и смеются, когда сходят с эскалатора и идут в бар. В 10 вечера Брайан позвонил девушке, с которой он планировал через несколько дней поехать в отпуск в Майами. Брайан сказал, что любит её и хотел бы скоро с ней увидеться. Девушка Брайана сказала, что ничего необычного в звонке Брайана не было. Позже Брайан Шеффер снова попадает на камеру наблюдения, разговаривая с двумя девушками недалеко от эскалатора. Похоже, что он сказал "пока" и направился обратно в бар. После этого Брайана Шеффера никто не видел. На камерах наблюдения, покрывающих зону входа/выхода в/из бара "Ugly Tuna Saloona" не было замечено, что Брайан покидал бар. Единственный возможный выход - через чёрный ход, который на тот момент был закрыт. Однако, даже если бы Брайан Шеффер вышел через чёрный ход - на улице есть несколько камер, покрывающих эту зону. Ни на одной из них его видно не было. Как будто Брайан Шеффер просто испарился в воздухе посреди огромного количество людей в баре.От себя: я также искал информацию о Брайане Шеффере, и у полиции, расследовавшей дело, было много теорий. Одна из них - что Брайан мог переодеться в другую одежду, и скрыть своё лицо от камеры на выходе. Другая - что это дело рук серийного убийцы, орудовавшего в то время. Отец Брайана даже посетил ясновидящую, которая сказала, что тело Брайана находится в воде, под мостом в городе. К слову сказать, упомянутый выше серийный убийца имел такой же почерк - людей находили в воде или около неё. Полиция обыскала всё в том месте, но ничего найти не удалось. Отец Брайана вёл поиски до последнего, но в 2014 скончался. Брайан Шеффер так и не был найден.#2 Алан Джейл.Вечером 23 февраля 2014 года Алан Джейл ходил странным маршрутом по области Корнуолл, Англия. По камерам наблюдения видно, как Алан Джейл весь вечер часами бродил по нескольким городам. Он был замечен в Вейдбридже, потом проехал на автобусе в город Труро, потом в Ньюквей, и обратно в Перранпорт. Никто не знает, почему Алан Джейл решил ходить таким странным маршрутом, и что он делал, бродя по улицам четырёх разных городов. Следующим утром мёртвое тело Алана Джейла было найдено на берегу пляжа в Перренпорте. Джейл лежал голым, за исключением одного носка и одного ботинка. Но отсюда история становится ещё более странной. Второй носок Алана Джейла был найден у него во рту, обмотанный парой наушников от телефона. Рядом с его телом лежала чёрная куртка, в которой был бумажник с 95-ю британскими фунтами, но его банковские, кредитные карты и документы, удостоверяющие личность, были утеряны. Однако в бумажнике также находилась одна странная вещь: фотография, на которой Алан Джейл был запечатлён ещё ребёнком. Что ещё более странно, куртка, в которой лежал бумажник, была не той, в которой Алан Джейл был в день смерти. Сначала смерть Алана Джейла была заявлена как очень странно совершенное самоубийство. Однако вскрытие выявило несколько необъяснимых травм на правой руке Алана Джейла, на груди и на голове. Полиция посчитала смерть Алана Джейла подозрительной. Однако дело о его смерти до сих пор является не решенным, и никто точно не знает, что на самом деле произошло с Аланом Джейлом.#1 Семья Джемисон.Одно из самых странных исчезновений в истории - семья Джемисон, проживавшая в Юфале, штат Оклахома. Пастор Гари Брендон сказал, что Джемисоны говорили, что в их доме находились злые призраки. Джемисон сказал, что они пытались выйти на контакт с призраками умершей семьи в их доме, и что их 6-летняя дочь Мэдисон часто разговаривала с призраком ребёнка умершей семьи. Джемисон сказал, что двоих призраков звали Эмили и Майкл, и что у одного из призраков были крылья, как у ангела. Потом, как утверждают, боясь за жизнь и здоровье своей семьи, Бобби Джемисон спросил у пастора Брендона, есть ли у того "специальные пули", которыми он мог бы отбиться от появляющегося духа. Пастор Брендан также сказал, что Джемисон упомянул, что у него есть "Демоническая Библия", с помощью которой он попытается отпугнуть призрачных существ. 8 октября 2009 года семья Джемисон видна на камере наблюдения, они складывают вещи в машину. На камере видно, как они перетаскивают вещи из дома и загружают в машину. Странно то, что семья находилась в каком-то потерянном состоянии, будто в трансе, постоянно спотыкаясь по пути от дома к машине, но за всё это время не сказали друг другу ни слова. После того, как они загрузили вещи в машину, Бобби Джемисон поехал по дороге и больше его живым никто не видел. Через 8 дней машина Джемисонов была найдена на обочине. Внутри машины был бумажник Джемисонов, документы, мобильные телефоны и 32 тысячи долларов наличными. Также в закрытом багажнике находился маленький пёс Джемисонов, который был почти мёртв от истощения. Была запущена большая поисковая компания по поиску пропавшей семья Джемисонов, которая продолжалась 8 месяцев, но ничего найти не удалось. Было высказано множество теорий. Одна из них была в том, что семья Джемисон использовала амфетамин и была вовлечены в скупку наркотиков. Эта теория объяснила бы их трансовое состояние, когда они паковали вещи. Однако абсолютно никаких доказательств и свидетельств содержания и использования наркотических средств в доме Джеминсонов обнаружено не было. Через 4 года после пропажи семьи Джеминсонов охотники нашли останки скелетов, споткнувшись об одного из них в небольшой области около обрушившейся горы, более 3-х милей (около 5 км) от места, где была найдена машина Джемисонов. Судмедэкспертизой было идентифицировано, что скелеты являются останками семьи Джеминсонов. Однако тела были расчленены и настолько разрушены, что причину смерти установить не удалось. Причина их странного поведения и смерти остаётся неизвестной по сей день.

Ключевые слова: необъяснимое и мистика интересное исчезновения

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