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Страшные фото

Крипово обработанное фото? Или всё-таки что-то другое?

Доброго времени суток, уважаемые!

Ситуация такая:
Было это в апреле 2022. По приколу искал программы, с помощью которых можно было делать фотографии с выдержкой на моём стареньком айфоне 6.
Среди прочих - нашёл таки одну. Но был минус - она была предназначена, в основном, для фотографирования звёздного неба. Вследствие чего, при обработке, программа отслеживала то, что может напоминать огни звёзд, и рисовала на тех местах точки (имитируя бОльшую силу свечения).

Ну так вот. На одной из получившихся фотографий я наткнулся на это, и, сказать честно, на тот момент - знатно прифигел. А прифигел знатно потому, что просматривал эту фотографию почти сразу же, как её сделал.
На ней нет ничего примечательного, обычная размазанная фотка. Но! Вы посмотрите на то, что я выделил прямоугольником.
На том месте, на тот момент, стоял шкаф, у которого посерединке есть зеркало. На месте зеркала и запечатлено "нечто".
В частном доме живу в одной половине дома, во второй живут соседи. Они живут тут довольно давно, этот дом был ещё их родителей.
В 2015 году их сын разбился насмерть в автомобильной аварии. Долгое время то, что осталось от машины - стояло в гараже, кирпичную кладку которого видно слева на изображениях.

Крипово обработанное фото? Или всё-таки что-то другое?
Крипово обработанное фото? Или всё-таки что-то другое?

Как вы думаете, кривость программы и случайность в обработке? Или всё же тут имеет место быть паранормальному?

Сегодня, 09:05 by Shaman UltraПросмотров: 72Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Фото программа обработка изображений зеркало авторские фото

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 09:11
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Темно, как в третьем "Думе". Я даже с выделенным фрагментом ничего не разобрал.
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#2 написал: Shaman Ultra
Сегодня, 12:14
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Публикаций: 4
Комментариев: 12
Цитата: serg-kil-inc
Темно, как в третьем "Думе". Я даже с выделенным фрагментом ничего не разобрал.

Я специально ничего не делал с этим фото (в плане обработки, увеличения яркости и т.д.), чтобы те, кому нужно - сами это сделали :)
Зарегистрирован: 23.12.2011
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