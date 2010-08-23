Крипово обработанное фото? Или всё-таки что-то другое?

Shaman Ultra Просмотров: 72 Комментарии: 2 0 Сегодня, 09:05 by

Доброго времени суток, уважаемые!Ситуация такая:Было это в апреле 2022. По приколу искал программы, с помощью которых можно было делать фотографии с выдержкой на моём стареньком айфоне 6.Среди прочих - нашёл таки одну. Но был минус - она была предназначена, в основном, для фотографирования звёздного неба. Вследствие чего, при обработке, программа отслеживала то, что может напоминать огни звёзд, и рисовала на тех местах точки (имитируя бОльшую силу свечения).Ну так вот. На одной из получившихся фотографий я наткнулся на это, и, сказать честно, на тот момент - знатно прифигел. А прифигел знатно потому, что просматривал эту фотографию почти сразу же, как её сделал.На ней нет ничего примечательного, обычная размазанная фотка. Но! Вы посмотрите на то, что я выделил прямоугольником.На том месте, на тот момент, стоял шкаф, у которого посерединке есть зеркало. На месте зеркала и запечатлено "нечто".В частном доме живу в одной половине дома, во второй живут соседи. Они живут тут довольно давно, этот дом был ещё их родителей.В 2015 году их сын разбился насмерть в автомобильной аварии. Долгое время то, что осталось от машины - стояло в гараже, кирпичную кладку которого видно слева на изображениях.Как вы думаете, кривость программы и случайность в обработке? Или всё же тут имеет место быть паранормальному?

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