Обитель тенейНа пестрых ветрах, среди горных вершин,
Где камень стекает водой,
Стоит замок, соткан из огненных льдин,
Из снов окруженный стеной.
В краю, где сливается солнце с луной,
Где слово звенит, как хрусталь,
Я долго бродил за полярной звездой,
Ища эту близкую даль.
Века пролетели в потоке времен,
И горы рассыпались в прах.
Я шёл по дороге, что сердце мое
Чертило на жизни волнах.
И вот, средь мерцания грозных лавин,
Сквозь бури грохочущий вой,
Явился мне замок из огненных льдин,
Из снов, окруженный стеной.
Я двери дрожащей рукою толкнул,
Прошёл сквозь алеющий сад,
И что же увидел я - замок из грез
Покинут столетья назад.
Я в горьком отчаяньи кинулся прочь,
Скользя по изломам камней,
В дали исчезал, растворялся, как ночь,
Мой замок - обитель теней...
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00 by Капитан-командорПросмотров: 22Комментарии: 6
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