Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Обитель теней

На пестрых ветрах, среди горных вершин,
Где камень стекает водой,
Стоит замок, соткан из огненных льдин,
Из снов окруженный стеной.

В краю, где сливается солнце с луной,
Где слово звенит, как хрусталь,
Я долго бродил за полярной звездой,
Ища эту близкую даль.

Века пролетели в потоке времен,
И горы рассыпались в прах.
Я шёл по дороге, что сердце мое
Чертило на жизни волнах.

И вот, средь мерцания грозных лавин,
Сквозь бури грохочущий вой,
Явился мне замок из огненных льдин,
Из снов, окруженный стеной.

Я двери дрожащей рукою толкнул,
Прошёл сквозь алеющий сад,
И что же увидел я - замок из грез
Покинут столетья назад.

Я в горьком отчаяньи кинулся прочь,
Скользя по изломам камней,
В дали исчезал, растворялся, как ночь,
Мой замок - обитель теней...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00 by Капитан-командорПросмотров: 22Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Обитель теней горы замок авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 18:01
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (790|-1)
Публикаций: 293
Комментариев: 2 289
Где камень стекает водой


Это как? flushed

Стих красивый, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Капитан-командор
Сегодня, 18:06
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 38
Цитата: Qusto
Где камень стекает водой


Это как? flushed

Стих красивый, +++


Ну, сам не знаю даже)

Вообще-то, если подумать, то сталактит - это камень, по сути, стекающий водой.
Но там всё таки что-то другое.
Зарегистрирован: 14.07.2018
#3 написал: Lynx
Сегодня, 18:15
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3682|0)
Публикаций: 472
Комментариев: 2 137
Где камень стекает водой

Мне тоже это резануло глаз.
Можно было: "Где камень бликует водой" хотя бы. Хотя, если льды, то это маловероятно.
Тогда: "На пестрых ветрах, среди горных вершин,
Где снег над замерзшей рекой,
Стоит замок, соткан из огненных льдин,
Из снов, окруженный стеной".

А так все очень красиво, потому плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#4 написал: Asheera
Сегодня, 18:17
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (163|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 470
Зыбкий край фантазий и желаний- тоска по утерянному раю. Не стоит ради него убегать от земной жизни, иначе замок окажется пуст. Напомнило Лавкрафта, его Неведомый Кадат.
Стих красивый и с яркими образами, плюс конечно!
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 19:03
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1791|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 099
Очень красиво и печально) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Капитан-командор
Сегодня, 19:28
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 38
Товарищи, сердечно благодарю вас за отзывы!
Зарегистрирован: 14.07.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.