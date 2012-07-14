Обитель теней

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:00

Капитан-командор Просмотров: 22 Комментарии: 6 +4 Сегодня, 18:00 by

На пестрых ветрах, среди горных вершин,Где камень стекает водой,Стоит замок, соткан из огненных льдин,Из снов окруженный стеной.В краю, где сливается солнце с луной,Где слово звенит, как хрусталь,Я долго бродил за полярной звездой,Ища эту близкую даль.Века пролетели в потоке времен,И горы рассыпались в прах.Я шёл по дороге, что сердце моеЧертило на жизни волнах.И вот, средь мерцания грозных лавин,Сквозь бури грохочущий вой,Явился мне замок из огненных льдин,Из снов, окруженный стеной.Я двери дрожащей рукою толкнул,Прошёл сквозь алеющий сад,И что же увидел я - замок из грезПокинут столетья назад.Я в горьком отчаяньи кинулся прочь,Скользя по изломам камней,В дали исчезал, растворялся, как ночь,Мой замок - обитель теней...

Ключевые слова: Обитель теней горы замок авторский стих

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