Зал покинут надежды,

Зал покинут надеждыЗал покинут надежды,
И затухнет свеча,
Дверь закрою небрежно -
И уйду не спеша.
За окном воет ветер,
В душу лезет печаль,
Оставлю заманчивость петель -
И уйду тихо вдаль.
Путь держать мне прийдётся на север,
Где холодная, тихая гладь,
Обыскав на свете весь клевер,
Не нашел того, что готов был сорвать.
Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:54 by Spirit ForesterПросмотров: 26Комментарии: 2
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