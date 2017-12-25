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Стихи

Зал покинут надежды

Зал покинут надежды,
И затухнет свеча,
Дверь закрою небрежно -
И уйду не спеша.

За окном воет ветер,
В душу лезет печаль,
Оставлю заманчивость петель -
И уйду тихо вдаль.

Путь держать мне прийдётся на север,
Где холодная, тихая гладь,
Обыскав на свете весь клевер,
Не нашел того, что готов был сорвать.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:54 by Spirit ForesterПросмотров: 26Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Надежда грусть тоска печаль расставание отчуждение авторский стих

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Комментарии

#1 написал: A.Norton
Вчера, 22:59
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (217|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 189
Жизненно и лирично. Расстаешься с дорогим тебе человеком и уходишь в холодные, безжизненные дали. Вечный узник равнодушных льдов в заснеженной пустыне.
Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#2 написал: Космонасть
Вчера, 23:03
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (552|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 111
Оставлю заманчивость петель - Это что значит? Какие петли и почему они заманчивы?
За безвозвратно утраченную надежду плюс,обычно именно после того ,как человек теряет надежду ,он берёт себя в руки и начинает действовать.
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
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