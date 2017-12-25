Зал покинут надежды

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Spirit Forester Просмотров: 26 Комментарии: 2 +3 Вчера, 22:54 by

Зал покинут надежды,И затухнет свеча,Дверь закрою небрежно -И уйду не спеша.За окном воет ветер,В душу лезет печаль,Оставлю заманчивость петель -И уйду тихо вдаль.Путь держать мне прийдётся на север,Где холодная, тихая гладь,Обыскав на свете весь клевер,Не нашел того, что готов был сорвать.

Ключевые слова: Надежда грусть тоска печаль расставание отчуждение авторский стих

Другие, подобные истории: