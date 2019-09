Скажите: "Cheese!"

Все, абсолютно все лежали на животе и были убиты в таком положении, так постановила полиция. То есть после смерти их не трогали и не переворачивали, но Дефео старший, отец Рональда, имел проблемы со здоровьем, из-за этого на животе ему спать было бы просто невыносимо, он всегда спал на спине.



Почему никто из семьи не услышал выстрелов и не пытался убежать? Это очень странно.



Было выявлено, что Рональд все осознавал во время убийства, тогда непонятна причина. Он имел небольшие стычки с отцом, но вот маму, братьев и сестер любил всем сердцем, что же тогда могло повлиять на его решение такого кровавого поступка?



Кстати, до сих пор не выяснено, действовал ли он в одиночку, так как есть основания на то, что был еще кто-то рядом в момент преступления.



Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:24

Mrs.Owl Просмотров: 54 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 15:24 by

В подростковом возрасте мы с сестрой не так часто где-то лазали. Главной причиной была безопасность. Плюс телефонов у нас на тот момент еще не было и, соответственно, фото у нас каких-либо из пары заброшек нет. А так хотелось бы что-то запечатлеть на камеру. Сегодняшним нашим героям это удалось. Вот только восторг - последнее, что они могли испытать. Когда дело касается тебя, хочется просто сбежать куда подальше.Давайте начнем.Но для начала немного предыстории. В 1974 году, в ночь с 17 на 18 ноября, в доме о адресу Оушен-авеню 112 произошло страшное убийство. Было убито пять человек, пять членов семьи Дефео. Пока искала информацию, я наткнулась на два варианта начала событий, хотя скорее оно произошло одновременно. В одном источнике пишут, что среди ночи в бар ворвался Рональд Дефео и с диким криком заявлял, что кто-то убил всю его семью; в другом источнике сосед семьи Дефео увидел странные вспышки в их доме и вызвал полицию.Не буду долго тянуть кота за усики. Итак, убийцей оказался сам Дефео младший, он убил родителей, братьев и сестер с помощью огнестрельного оружия, так как ему приказали голоса в его голове.На момент приезда полиции трупов было пять, один из братьев еще был жив, но скончался по дороге в больницу, тем самым он стал шестым убитым.Немного странных фактов:Рональда посадили на шесть пожизненных сроков. Далее самый смак этой истории. В скорое время этот дом купила молодая семья Лутц, истории дома они не знали, поэтому были очень удивлены низкой стоимости и радости не было предела. Как вы понимаете, ненадолго.Семья пережила много потрясений, страшных моментов и жутко пугающих историй младшей дочери Мэси о ее новой невидимой подружке Алисон (это была младшая дочь семьи Дефео). В доме были слышны странные звуки, двери и окна самопроизвольно открывались и закрывались. Даже гости замечали какой-то стук, шорох. Жильцы очень часто чувствовали запах разлагающийся человеческой плоти.Семейство Лутц прожило в доме ровно 28 дней, последней каплей стало то, что во время экзорцизма священник потерял сознание, придя в себя, он просто-напросто сбежал.В призраке на фото многие признают одного из братьев Дефео, который был так хладнокровно убит своим же родным и любимым родственником. Особняк до сих пор популярен, и, если хотите побыть в кругу призраков, домик сдается на ночь, удачи.Сидите вы на пикничке со своей внучкой и решили запечатлеть сей момент, а тут на тебе... В момент, когда было сделано фото, позади пожилой женщины никого не было. Фотография, в котором отобразился призрак, настолько четко передала его внешность, что бабушка и внучка сразу узнали в человеке умершего супруга и дедушку. На тот момент его не было в живых долгих 12 лет. Вот и живите теперь с этим, как хотите. А если честно, то это немного жутковато.Это, наверное, самая известная фотография.Согласно истории, семья Куперов только что переехала в новый дом и отмечала данное событие. После печати снимков на одном из них обнаружился призрак, свисающий с потолка.Опять же, в поиске информации я наткнулась на то, что есть очень много доказательств в пользу подделки. Плюс есть пост одного из запечатленных братьев на фото."Когда мой старший брат отправил мне эту ссылку, я был сбит с толку. Два мальчика на изображении – это мы с ним. Фотография была сделана в 1959 году. У меня много похожих фотографий, но нет этой. У моей мамы была привычка выбрасывать фотографии, которые ей не нравились. В конце концов те, которые у нее остались, были переданы мне. Меня раздражает то, что кто-то получил нашу семейную фотографию. История – почти полностью выдумка. Наша фамилия - Коппер (Copper), а не Купер (Cooper). Кто-нибудь знает, кто это сделал?"Оригинал текста:"When my older brother sent me this link I was floored. We are the two boys in the picture. Well we were back in 1959. I have many picture like this one, but not this one. My mother had a habit of throwing away pictures that she didn't like. Eventually the ones she kept were passed along to me. What annoys me is that somebody got hold of a family photograph. The story is almost entirely fiction. Our last name is Copper, not Cooper. Does anybody know who did this?"Было много исследований, даже был найдет сайт, где, возможно, началась история страшного снимка. На сайте начался конкурс на самое страшное фото, людям предлагали брать старое фото и экспериментировать, чтобы оно стало паранормальным.Это кадр из видео, которое засняла камера в одной из палат больницы. Насколько мне известно, некое существо скакало на пациенте и буквально в течение нескольких часов человек уже покинул наш мир. Что-то мало верится, что его повели за собою в рай.В 1800-х - начале 1900-х Америка была охвачена смертельной болезнью, также именуемой "белой смертью", туберкулёзом. Жуткая эпидемия истребляла не только семьи, но и целые города.Уже в 1900 город Луисвилл имел самые высокие показатели смертности в Америке, так как находился в болотистой низине, где сырость являлась идеальной средой для распространения заразы. В 1910 году в южном округе Джефферсон на холме была построена больница, предназначенная для борьбы с ужасным заболеванием. Эпидемия развивалась так стремительно, что больница очень быстро переполнилась больными, и в городе начался сбор пожертвований на огромный санаторный комплекс.Его строительство началось в 1924 году, и спустя 2 года Уэйверли Хиллс был открыт. Санаторий славился самым передовым оборудованием, хорошими специалистами и особой методикой лечения. Лишь благодаря этому немалому количеству пациентов Уэйверли Хиллс удалось выжить, но сотни заражённых погибли в стенах лечебницы во время разгара эпидемии. Во многих случаях болезнь была не так мучительна, как способы её лечения. Над больными, находящимися в безвыходном положении, ставили варварские эксперименты. К примеру, лёгкие пациентов подвергались воздействию ультрафиолетового света, чтобы попытаться остановить распространение бактерий. Специально для этих целей использовали искусственный свет. Считалось, что свежий воздух тоже способствовал искоренению бактерий, поэтому сеансы проводили у открытых окон или на крышах вне зависимости от сезона. По воспоминаниям выживших, некоторые оперируемые были буквально покрыты снегом.Более жестоким, но не менее распространённым методом лечения являлась имплантация воздушных шаров в лёгкие для последующего их расширения. Излишне говорить, что это почти всегда заканчивалось катастрофическими последствиями, как и в тех операциях, где мышцы и рёбра удалялись из груди пациента, чтобы подготовить лёгкие к дальнейшему расширению и впустить в них больше кислорода. Эта кровавая процедура рассматривалась как "последнее средство" для безнадёжных больных.Немногие выжившие покидали Уэйверли Хиллс через главный вход. Большинство умирали, и их тела вывозили из больницы по потайному подземному тоннелю. Пациенты не видели реального количества погибших, и у них оставалась малая надежда на выздоровление. Врачи считали, что психическое состояние заражённых было столь же важно, как и физическое. К 1940 году американская эпидемия туберкулёза в значительной степени была искоренена, и в 1961 году санаторий был закрыт за ненадобностью.Через год он был снова открыт, но уже как дом престарелых с гериатрическим лечебным центром. Со временем множество слухов и историй о жестоком обращении с пациентами вызвали ряд проверок, выявивших вопиющие нарушения. Больных насильно лечили электрошоковой терапией, которая считалась весьма эффективной в те дни. Сокращение бюджета в 1960-х и 1970-х годах привели к ужасным условиям содержания пациентов, и в 1982 году злополучный санаторий был закрыт навсегда.Несмотря на это, старые стены будут ещё долго помнить страдания, боль и смерть, переполняющие здание десятками лет. Здесь можно слышать странные звуки, наблюдать, как сами по себе хлопают двери, и видеть другие необъяснимые явления. В 2002 году заброшенный санаторий со славой "дома с привидениями” попался на глаза Киту, представителю американского общества «Призрак», который на протяжении нескольких лет исследовал это место и не раз сталкивался с паранормальными явлениями. Киту удалось привлечь к Уэйверли Хиллс не только других исследователей, но и телевидение.Во время своего первого визита исследователи видели человека в белом халате и чувствовали запах пищи. Каково же было их удивление, когда они последовали за незнакомцем и попали в полуразрушенную кухню: сломанные стулья, разбитые окна, осыпающаяся штукатурка и протекающая крыша. На кухне не было ни таинственного врача, ни следов съестного. Более того - в здании не находилось никого кроме них. За время, проведённое здесь, группе Кита удалось также встретить призрак женщины с окровавленным запястьем, что кричала и просила о помощи, и призрак маленького мальчика, играющего с мячом. Но самым паранормальным местом Уэйверли Хиллс был наречён 502-й номер пятого этажа, где чаще всего происходили столкновения с потусторонними сущностями.В 1928 году в этом номере была найдена повешенная на шнуре от светильника старшая медсестра. Говорят, она не смогла вынести всего происходящего, и глубокая депрессия заставила её свести счёты с жизнью. В 1932 году другая медсестра, тоже работавшая в номере 502, сбросилась с крыши. Точные мотивы этих самоубийств неизвестны, но слухи гласят, что в этой комнате обитает древнее зло. Впрочем, покинутый санаторий вообще не любит незваных гостей...Считается, что на этом фото запечатлена одна из медсестер, которая покончила с собой.Удивительная история произошла с британской женщиной во время посещения церкви Святой Марии. Миссис Диана Бертло после операции на желчном пузыре была выписана из клиники, но ещё принимала необходимые лекарства, поправляя здоровье.Однажды во время семейного отдыха она вместе с мужем и сыном посетила церковь. Не то чтобы помолиться, сколько немного отдохнуть и укрыться от летнего зноя. Хотя, как позже говорила Диана, тихая церковь села Ворстад в Норфолке, чем-то привлекла её.В то время, как женщина присела на скамью отдохнуть и помолиться об исцелении, супруг Питер и сын Дэвид сделали несколько фотоснимков в безлюдной зале церквушки. В эту минуту миссис Бертло вдруг охватило чувство безмятежности и какого-то необычайного "покоя и уюта". А по телу, начиная с ног, пробегали волны лёгкого покалывания.Ровно до того момента, пока Питер Бертло не проявил фотоплёнку, никто о посещении церкви по возвращении домой и не вспоминал. Лишь Диана отметила, что болячки её вроде как "отпустили".Но, проявив плёнку и напечатав фотоснимки, семья была сильно удивлена. Невзирая на то, что призраки и другие жители параллельного мира вызывают улыбки ученых мужей, за спиной женщины был самый настоящий призрак!"Да этого не может быть! - восклицали Питер и Дэвид, в один голос утверждая, что за спиной жены и матери никого не было. - Это невероятно и больше похоже на небылицу!" - говорили они удивленно. Но в то же время, чем еще можно объяснить стоящее за спиной миссис Дианы как не призраком?Спустя год семья решает ещё раз посетить церковь Святой Марии и поговорить с местным служителем, справедливо полагая, что священник может что-то знать о загадочном призраке.Да, священник церкви Святая Мария знал историю призрака с фотографии. "Это - Белая леди, - пояснил он, увидев фотоснимок. - Она нередко появляется в нашей церкви, чтобы помочь больным и исцелить их", - рассказал местную легенду служитель божий.Надеюсь, в нашем мире больше добра, чем зла. Так хочется верить в это.Она была основана в 1796 году генералом Дэвидом Брэдфордом. Утверждают, что на территории плантации водится множество призраков. Один из них — дух рабыни Хлои. Рассказывают, что она была любовницей владельца имения, но при этом прелюбодействовала с другими мужчинами, и в конце концов была повешена…На зеркалах иногда появляются отпечатки ладоней, самопроизвольно играет пианино. Так напоминают о себе призраки членов семьи Вудраф, которые якобы были отравлены насмерть в этом доме. Еще порой являются призраки солдат, умерших здесь в Гражданскую войну.Автор: Mrs.Owl.Источники:

Ключевые слова: Фото призрак странность полтергейст смерть убийство духи церковь авторская история

Другие, подобные истории: