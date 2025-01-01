Монстры пропадают в подъезде

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:29

Причина: Стилистика автора сохранена

zepepe Просмотров: 64 Комментарии: 0 0 Вчера, 14:29 by

«Это больше не моя квартира и не мои проблемы». Было последним словом, что сказал я в тот злополучный день. Много воды с того момента утекло. Я нашёл себе работу в далёком посёлке нашей большой и необъятной. С того дня я больше не жил в обычных домах, а построил себе собственный.Хоть это всё и было долго, но более не парился о данном происшествии. Психику мою тот случай с монстром изрядно потрепал. Я ходил к психологам, уехал от друга, у которого жил долгое время. В общем, жизнь шла своим чередом, и я бы забыл это всё вот так. Но я недавно увидел что-то, чего я боялся больше всего.Пост одного парня в интернете, который рассказывал невероятно похожую историю, только там фигурировал технический этаж. Видимо, монстр сменил тактику, живя теперь просто в верхах дома, необязательно чтоб на чердаке.Было ли мне стыдно за мой побег и отсутствие слежки за этим гадом? Нет. Я выжил по чуйке, остальные умерли, а потом пытался забыть это всё. Но именно сейчас я осознал, скольких людей эта тварь погубила.Я долго думал над тем, чтобы отказаться от своей мирной жизни и вновь повстречаться с этой тварью. С одной стороны, было дико страшно, до дрожи в коленях, но и пробирала злость за стольких семей, которых эта тварь убила.В один день, когда я шёл с работы, увидел мальчика со старенькой бабулькой, которая что-то бубнила под нос. А мальчик прям грустным был, видно и очевидно. Я подошёл к ним и спросил, всё же деревня не город, люди тут подобрее.- Мама и папа не приезжают... - потом слово взяла бабушка.- Да, милок... Пропали они, мы в полицию звонили, так ничего. Не нашли их.- А где они жили-то? - Я удивился данной реакции, видимо, бабушка и правда была в отчаянии.- Так в городе, на днях говорили, что приедут. - Сказала она с невероятной грустью, я прям почувствовал это.- Сожалею вам, надеюсь, всё будет хорошо. - Надеяться только и оставалось, ведь когда я пришёл домой после этого диалога и начал шерстить интернет, то увидел заголовки о пропаже людей в нескольких домах.По словам очевидцев, всё это было постепенно, и люди пропадали по чуть-чуть, просто мало кто хватился. Тут как бы все нити вели меня к этой твари. И вот, когда Я вспомнил тех бедных людей, то не выдержал. Я понимал задним умом, вряд ли справлюсь, но оставлять всё вот так Я не хотел.- Здоров, ты тот парень, который писал про монстра? – было моим первым сообщением ему в личку, на что он почти сразу ответил.- Да, Я.- Слушай, Я не знаю, выдумал ты это или нет. Но если не выдумал, тогда у меня к тебе есть предложение.- Не выдумал. Я кучу времени думал о том, рассказывать или нет. Но пост и так увидело мало человек. Ты тоже с ним сталкивался?- В каком-то роде. Ты сейчас в каком городе?- В Питере. Ты?- Мне до него недалеко. Есть план, так сказать. Ты знаешь, где эта гнида обитает?- Без понятия. А ты типа охотник на него?- Нет, но вспомнил о нём из-за тебя, да к тому же… В любом случае, лично мне ничего не сделал. Но поквитаться за других хочется.- Так чего ты только сейчас вспомнил?- Не до того было, да и ты сам понимаешь, когда такую тварь увидел, то там не до мести.- Ясно. Где встретимся?- Завтра на «Доблести». Идёт?- Да без проблем. Там всё и обсудим?- Конечно, давай, удачи.Так и закончился наш диалог. Всё это возвращало меня в те дни, когда Я был в эпицентре этих жертв. Давно не объявлялся этот гад, в сети-то никто не писал про него. Видимо, поумнел, начал не так открыто играть, очень хитро начал поступать.Ведь кто подумает на монстра? Никто. Но тогда можно было его хоть в глазок увидеть, хоть как-то засечь. Теперь же ловит тех, кто живёт практически в одиночестве. Хотя новости говорят о другом. В общем, куча семей было загроблено.Пробить его мало кто пытался, видимо. Но вариант с покупкой оружия был неплохим. Надо было сходить в оружейный, но всё завтра. Нет смысла идти в драку без какого-либо оружия. А зачем Я решил пойти в драку? За тем же, за чем каждый спасает свою семью. У меня ведь тоже есть жизнь, а такая гнида их отнимает. А насчёт оружия, знал Я одного человечка…Дождь капал по крышам домов, он чувствовал забытое тепло. Весь мир кажется сплошной кишкой, без смысла или правильной идеи. Всё это похоже на сознание больного художника, который захотел убить каждого своей фантазией. Когда он смотрит на людей, видит их изнутри и представляет, как кишки наматываются на его кулак.Как сотня людей будет страдать за факт их существования, ведь они выглядят так, как будто их сделал Бог. Своими руками выковав каждую черту лица, но обделил его, как гадкого утёнка, такова ли должна быть судьба, если ты просто другой?Очередная жертва скулила, но отрезание её головы мигом утихомирило стоны. Его доставал фактор того, что каждый человек имеет полную картину мира. Ведь это же так честно — наделить одних божьим даром, а других обделить в каждом аспекте и отдать, как нежеланных детей.Будто солдат, обстрелянный сотней орудий, оставшийся ни с чем, стал никому не нужен. А как же они? Те, кого потрепала жизнь? Инвалиды, солдаты, дети с отклонениями? Разве они не должны жить, разве нет сил у всевышнего или же у других людей, дабы спасти каждого из таких?Ведь такие люди знают цену доброте на самом деле. Дай слепому видеть мир, и он создаст то, что не создаст никто. Дай инвалиду вновь обычную жизнь, и он поможет сотне людей. Верни телу монстра прежнюю форму, и он сделает больше добра, чем каждый волк в овечьей шкуре.Но задние мысли спинного мозга не сильно заставляли задуматься монстра. Он верил в то, что, убивая людей, делает меньше мусора на земле, на которой должно царить милосердие. Вот и пошла нога девушки, которая была невероятно аппетитной для него. Шипы на теле встали в строй, глаза расширились, мир стал вновь как и для обычного человека.Его ценность жизни была выше других, ведь он убил стольких людей, скольких не убивал ни один солдат. Он был горд этим, ведь он доказывал своё право существовать в этом мире. Каждый, кто его оскорблял в детстве, теперь не имели шанса на искупление, так как навечно остались в земле.С этими «прекрасными» мыслями он порезал девушку на пополам, отрывая кости и видя, как кровь вытекает из её тела. Плазма, лейкоциты, тромбоциты, эритроциты выходили на его жадное до жестокости лицо.Но что стоят намерения, если поступки могут быть диаметрально противоположными? И если это так, значит, ты где-то свернул не туда. Иногда можно вернуться, но труп девушки и её сына говорил об обратном.Но только человек решает, в чём смысл его жизни. Он выбрал путь разрушения, не зная, что это порождает только большую жестокость, превращая мир в ещё большее кровавое полотно, чем оно было.Я проснулся без каких-либо проблем, вспоминая, что надо сделать, быстро умылся, позавтракал и поехал в Санкт-Петербург, взяв предварительно кошелёк и карты. Как же красив этот город, невероятно прекрасен в солнечные дни, которые, к сожалению, тут редки.Когда Я оставил машину на парковке, написал ему, где встретиться-то.- Я в городе, куда подъехать?- Вот адрес. – На что он скинул мне координаты места, куда мне было как рукой подать. Я оставил машину на парковке и сам дошёл до места, где стоял какой-то парень, возрастом не сильно больше меня, по внешности так уж точно.Я написал тому парню в личку, на что этот сразу же залез в телефон. У него был очень уставший вид, с другой стороны, Я бы тоже устал бегать от этой гниды. Мой вопрос был быстрым, но понятным:- Ты? С сайта про твой пост?- Да, да, это Я. – Сказал он с облегчением, так как, видимо, думал о том, что Я маньяк какой.- Ты точно уверен? Просто, если дашь заднюю сейчас, Я не осужу, сам пойду.Он задумался, в его глазах был виден страх, желание мести, отчуждённость. Но он, вопреки данным чувствам, сказал без нотки сомнения:- Да, уверен. У тебя есть план?- В каком-то роде. Стрелять умеешь?- Ну, было дело, приходилось. Ты хочешь оружие пойти взять, против этой твари? – Он был готов пойти и убить это существо, ведь наконец-то не был один. А вместе не так страшно, даже против монстра.- Нет, давай с голыми руками против монстра выйдем. Да, пошли, нам надо где-то оружие найти.Мы кивнули, пойдя до его машины, по всей видимости. Я спросил его:- Слышь, Витя, тебя же так звать?- Да, верно. Так что думаешь, кто эта тварь?- Ну, мне, если честно, без разницы. Языческий ли бог, человек, ставший монстром, или просто эксперимент учёных. С физиологической точки зрения, отделить голову от тела будет отличным решением. Ты знаешь какого парня, что оружием торгует?- Ну, нет. Откуда мне таких знакомых то найти?- Ясно. Поехали, у меня вроде был один такой знакомый.В этот момент Вите кто-то позвонил, заиграл рингтон знаменитой песни Макса Коржа «горы по колено». Я сильно засмеялся, если честно, ведь не очень любил его музыку. Не нравилась ни манера читки, ни сами тексты, но ладно, каждому своё.Мы сели наконец в машину, пока Витя с кем-то болтал, Я сам спросил моего знакомого, куда он уехал, где сам. В общем, через минут 5 мы уже ехали по направлению к Москве, ведь мой приятель решил залечь на дно и торговал оружием теперь в деревеньке. Сама деревня находится на 450-м километре к Москве, что так-то изрядное расстояние. Я ещё раз спросил Витю:- Мужик, если не хочешь, не надо, Я сам доеду. Там путь не близкий.- Не, мне эта гнида тоже жизнь подпортила. Давай, не ссы, у меня всё равно выходные. – Он был готов сорваться в такое приключение, ведь страх того, что оно вернётся к нему, был. Он устал быть жертвой и бояться, а перестать быть жертвой можно только тогда, когда ты сам становишься охотником.- Как скажешь. Будем меняться по ходу поездки?- Да, ночью ты, сейчас Я. Идёт?- Идёт. Только предупреждаю, к парню этому не сильно придирайся. Он такой параноик, но в плане безопасности… лучше не знаю. Его просто уже один раз чуть на бутылку не посадили, вот он и решил свалить из города. Думаю, нам скидку сделает, надеюсь.- Вот это у тебя знакомые, мужик. Тебя как звать-то?- Серёга. Сергей. Как угодно. – Да уж, согласен, сам не знаю, что на меня нашло, но Я хотел завалить эту тварь, как охотник Рейка.- Ясно. А что его хотели посадить-то? Торговал не тем, кому надо?- Да, там история мутная. Вот вроде продал, как обычно, а потом опера пришли и начали намекать, мол: «Маня, ты оружие продал бандитам». Короче, обошлось всё, но ему ясный намёк дали, чтобы уходил куда подальше. Вот и уехал он, про монстра ему не рассказывал, хотя, зная его, он бы не сомневался, сразу поверил.- Вот это истории у тебя конечно, есть что ещё рассказать, а то нам ехать долго.- Да, дай только вспомнить.- Кстати, а зачем нам именно к нему? Разве нет других продавцов?- А ты сам подумай. Он единственный, кого Я знаю, кто может продать без лицензии на оружие. А ты знаешь, какие там цены заламывают?- Ну какие? 50 кусков?- Бывает и больше, но согласись, что ценник не маленький. У меня с деньгами туговато, у тебя?- Квартиру ту продал же, сейчас нормально, но да, ударит по карману.- Вот именно. Короче, едем к нему.- Понял, понял. – Сказал он и включил радио. Он просто был рад, что нашёл единомышленника, который не называет психом. А убить монстра хотелось за соседа, за стольких людей, которых оно погубило.Так я и начал долгий диалог с моим попутчиком, мы долго разговаривали, и Витя показал себя как достаточно умного мужика, но при этом простого как 3 копейки.Какая-то миловидная девушка, с отличной плотью, хорошей формой черепа, сидела дома и слушала музыку. Так и хотелось убить её одним махом, резким движением руки, но так будет неинтересно.Он с лёгкостью мог бы сейчас выломать ей дверь, ведь она осталась совсем одна на всём этаже. А людишек осталось так мало в этом доме… Его голод рос, ведь теперь он хотел есть больше, нежели человек в день.Он ещё раза 2 пытался в новостройки попадать, ловить людей, но понял, что ловить там нечего. Просто людей мало, а те, что есть, такие неинтересные. Вся их натура простая и скучная, а ему хотелось азарта и охоты, ведь всё было так просто.Зашёл, взял, убил, съел. Скука. Вот в начале было так весело всех кромсать, резать и ходить по квартирам. Он вспоминал, что ранее упустил только двоих парней. Точнее, одного просто предупредил, а второго конкретно упустил.Не ожидал он, что человек может сопротивляться ему. Он после того считал, кто может сбежать, а кто нет. И эта сладкая девушка была одной из тех, кто не сделала бы ему ничего. Только бы пищала и плакала, чтобы её отпустили, но не знает, что шанса на спасение нет.Его пальцы будут трогать её красивое лицо, уродуя её тельце, с когтями и шипами по всему телу. Он мог бы разделить это веселье на день-два, заставляя ту делать все его больные фантазии. Ему нравилось бить и убивать тех, кто смели родиться лучше его.Когда он наконец-то закончил с мыслями, нашёл себя возле её тела, ведь уже выломал ей дверь, взял её за голову и ударил об стол, вырубив на долгое время. Когда она проснётся, то не поймёт, где находится, наверное, испугается. Её страх усилится, когда она увидит своего похитителя.С шиповидными костяшками, которые выделялись на его спине, с острыми зубами и белыми глазами, как у мёртвой кошки. Его пальцы, как уже было сказано, были будто когти, а тело исхудалым, несмотря на постоянную пищу, его тело выглядело дистрофичным.В его видении мира всё это было светлым пятном с мрачными точками, которыми являлись люди. Когда он вновь затащил жертву на чердак, она начала просыпаться. Бедная девушка даже не поняла, что происходит, как получила удар в лицо и исцарапанное лицо от его пальцев.Никто не поможет ей, ведь она вновь просто очередная жертва монстра, которая никогда уже не будет улыбаться или смеяться. Её жизнь в принципе осталась недолгой, около пары часов, пока он не убьёт её. Или она не умрёт от остановки сердца, ведь бывали и такие люди. Очень впечатлительные.Станет ли кто-то спасать людей? Это ведь «чужие», плевать на них, они того не стоят. Вдруг меня заденет? Вдруг умру? Нет, лучше я закрою глаза на всех, пройду мимо каждого нуждающегося человека.Мы ехали по практически пустой дороге до Москвы. На тот момент мы проехали километров 50, прошёл где-то час, и Я решил заговорить с Витей, который вёл нашу карету всё это время. Я его спросил:- Вить, а ты сам-то кто? Кем работаешь? Видел этого гада потом или только один раз с ним повстречался?- Да так, на заводе работал, ничего такого. А тот… Один раз видел, но, как Я понял, он увёртливый гад, ведь в новостях всё скидывают на каких-то невинных людей. Смотришь про них информацию и понимаешь, что конкретно подставили. Один мужик с семьёй, всегда был нормальным, а потом якобы: «Убил семью, взломал квартиру». Не верится, честно…- Может, но и Чикатило был… Ну, ты понял. А монстр… Как думаешь, как на него нарвался? Просто в моём случае этот гад решил сожрать всех в полном людей подъезде. То есть смысл был, но в твоей истории ты сам сказал, что дом новый и так далее.- Может, мы не одни, кто пытаются его убить? Или просто решил, что раскроют? Но до сих пор не понимаю, каким местом ему нужен был почти пустой дом… Странно, очень странно.- А сам как жил до этого? Просто Я после этого очень изменился. У друга перекантовался с пару месяцев, кое-как встал на ноги, начал работать потом снова.- Да как, как все живут. Дом, работа, дом, ничего такого. Деньги копил, квартиру ту купил. Была жена, но Я там сам дураком был, не ценил. Ушла однажды, без разговоров, только записка.- Ясно… Сочувствую. – Мы долго молчали после этого. Я хотел лично поквитаться с монстром просто за то, что не мог жить обычной жизнью после этого. Разве это честно? Нет. Желание мести было всегда со мной, но страх был больше, а сейчас, когда Я нашёл такого же человека, то вижу, что любое насилие, потрясения убивают смысл существования, кроме как убить обидчика.Но я уже начал всё это, не могу дать заднюю, ведь сколько можно так жить? Думая, что однажды эта тварь найдёт меня и прибьёт. Может, тогда смогу нормально жить, не знаю.- Что, сколько там ещё осталось ехать?- Километров 380, если хочешь, то поспи, потом разбужу и поменяемся.- Хорошая идея. Спасибо, Вить.- Да пожалуйста, - с улыбкой сказал он и дальше вёл машину по пустой дороге. Никому не надо было в Москву, никому не надо убивать или линчевать убийц и преступников, ведь легче отмолчаться и жить по принципу «Дивиться нечему, делиться нечем». Все мы так живём, но иногда надо забывать такие принципы, чтобы делать настоящие поступки.Свет, внезапный лучик света ударил в глаз монстра, и тот, зажмурившись от точного попадания в его слабую точку, начал визжать истошно громким голосом. Девушка давным-давно уже лежала без головы, и ещё под несколько тел, которые уже разложились.В какой-то момент его тело начало мутировать от невероятно большого количества протеина, белка и прочих веществ. Сознание монстра начало троиться, а сам он орать от боли, вытягивая весь жир с помощью жаловидной конечности, которая вышла с его живота.Всё его тело становилось больше, мышцы, голова начала приобретать рога, а глаза множиться, когти выходили с пальцев, обновляясь, ноги получили ещё одну пару ног, делая его похожим на таракана, ведь теперь он ходит на 6 конечностях.Он перестал кричать, сожрав девушку окончательно. Мутация и его клетки начали больше активизироваться, которые подавлялись антителами…Воспоминания ярким светом выбили его мрак из головы, заставляя вспоминать то, откуда он, несмотря на его волю, пытаться забыть и закрыть своё лицо руками. Но не получалось, как бы он не старался. Это была небольшая кара за то, что он делал.Небольшая, ведь по факту он и сам был жертвой, что можно доказать, если попасть в его голову. Собственно, туда мы и пойдём. Воспоминания потихоньку возвращались, пока он скулил и бился в истерике.Я проснулся где-то через часа 4, было уже 8 часов вечера. Мы ехали уже по лесной трассе, которая была полностью пустая. Впрочем, кому надо в Москву в такое время? Никому толком. Я спросил Витю:- Вить, ты как? Поменяемся?- О, проснулся-таки. Да, давай, а то что-то уже устал смотреть на дорогу. Кто бы мог подумать, вроде дорога в столицу, а большую часть леса да озёра.- Да, но это только пока что, там куча городов по дороге. Давай, остановись вон у деревьев. – Сказал я, только сейчас задумываясь о том, как мы будем ловить этого монстра? Не станем же ходить и орать на улицах. Но ладно, было время ещё подумать об этом. Сейчас надо было оружие купить. Я и сам не знал, зачем так торопил события, можно ведь было медленнее всё делать, чтобы было доверие и у меня к Вите, и у Вити ко мне.Просто было чёткое чувство, что надо действовать сейчас, не через день, неделю, полторы, полмесяца, месяц. Даже если придётся ехать в машине не очень знакомого человека. Да, всё это было просто реактивными действиями с моей стороны. Но вариант пойти искать его в одиночку смахивал на самоубийство. В общем, раньше я трусил, теперь же нет.Это краткая версия, так-то там было множество факторов. Но они все не очень-то интересны. Витя припарковался, и мы поменялись местами. Он разлёгся на задних сиденьях, укрывшись курткой, а я начал вести машину по адресу этого знакомого.Было множество мыслей, которые винтились у меня в голове как минимум: «Как мы найдём этого монстра? Что будем делать? Точно ли мой знакомый сможет продать нам нормальное оружие, чтобы на самом деле убить его?», но я остановил их, ведь с таким настроем точно ничего не получится.Я начал вспоминать, что в принципе происходило за эти года. Я нашёл девушку, но она бросила меня, нашёл новую работу, потерял тех, кого на самом деле ценил. Некоторые родственники уже ушли из жизни, некоторые просто свернули не туда. Были и одноклассники, одногруппники, которые не доучились и теперь еле сводили концы с концами.А те, кто старался в том возрасте, сейчас уже и не контактируют ни с кем, нашли семью, и всё у них более-менее хорошо. А я учился, работал, но всё в этом плане было посредственно, обычно и неинтересно. Сейчас, пока я вёл машину, я думал: «Вот так всё просто? Не надо готовиться к поступкам неделю, думать, а можно просто делать и использовать все возможности?»Видимо, да, понимаешь это только тогда, когда тебе всё это на самом деле надо. Ради других или себя, не столь важно.Я посмотрел в навигатор, оставалось километров 240, что уже не так и много. Осталось дело за малым — доехать. Я, отбросив все воспоминания, включил радио и поехал уже с полной грудью.Мальчик шёл по улице, будучи бездомным, он жил вместе с другими бомжами, которые еле как выживали. В этом городе для таких места нет, их никто ни во что не ставит. Нет смысла от нищих, они едят остатки и показывают только то, насколько мир жаден и жесток.Зачем властям или полиции такая картина? Незачем. Их отдают на съедение, убивают, ссылают в тюрьму без провинции, никому не нужны лишние рты убогих. Если бы хотели, они бы сами всё заработали, ведь это просто.Всего-то нужна семья и родители, а тех, у кого их нет, решила проверить судьба. Власти всё прекрасно знали об этом и ни черта не делали, ведь это не имело смысла. Никому нет дела до бедных, ведь все обсуждают богатых.Этот мальчик ничем не отличался. У него не было родителей, его все бросили, и только друзья-бомжи помогали ему в их конуре. У них всех было правило: «Не подставляй ребят». Если кого-то ловили полицейские за кражей, то надо было пытаться увести внимание от своих собратьев.Каждого, кто героически принимал весь удар на себя, помнили. Их и так было мало, но с каждым годом становилось всё меньше и меньше. Такова была их доля. Все, кто не верили в то, что их истребляли как собак, либо были оболванены, либо знали, но не хотели принимать эту несправедливость мира, что всё решают связи, деньги и везение.Малой шёл по улице с угрюмым видом, ведь опять надо было выходить ему и красть кошельки у людей, попрошайничать и просить, чтобы дали денег. Ничего не менялось всю его жизнь, он привык жить так и искренне завидовал всем тем, кто мог идти в хорошей одежде. Кто мог жить как все, кто мог ходить с телефоном, а ему бы просто дать каплю от их денег, и он бы распорядился ими лучше, чем они.Он ненавидел себя, стыдился того, что воровал, но иного способа выжить не было. Либо ты, либо тебя. В мире по-другому не работает, ведь никому нет дела до этих людей. Вот он видит старую бабульку, которая и не хватится сразу.В обычный день он бы просто украл кошелёк и купил бы всем еды из его друзей. Но этот день отличался, ибо к нему подошли полицейские, которые заметили, что он попытался украсть кошелёк у одной старушки.Они его взяли под руки и спросили:— У тебя родители есть хоть?Он помотал головой, его взяли в участок, чтобы решить, что с ним делать, ведь нельзя было вот так это оставлять. Они отвели его в коридор, где он попытался убежать, но его снова взяли и надели наручники, приковав к батарее.Он сидел там не очень долго, ведь вскоре к нему пришли какие-то люди в белом. Без слов взяли его, отцепив наручники, и заткнули ему рот, хоть тот и пытался брыкаться, орать. Всё это было быстро, он уже и жалел, что вообще решил украсть деньги, но ведь не он в этом был виноват.Не он выбирал жить среди грязи улиц и теней домов, подъездов и лестниц. Это его родители выбрали такой путь для него, который был ни черта не справедлив, но он был. Сам он пытался кусаться и орать:- «Отпустите!!» - С каждым разом вопил он всё больше и больше, будто зная, что ничего хорошего от этих людей ждать не стоит. Он ведь из низов, зачем он им нужен, если только не ради его убийства?- Заткнись. – С ударом по лицу шёпотом сказал один из крепких мужчин. Через пару секунд, вырубив его сильным ударом по темени.Мальчик проснулся уже среди грязных полов, в помещении, в котором не было окон, везде было темно, а он чувствовал что-то странное в его теле. Будто мышцы бурлили в его теле, хотели выйти, но что-то не давало этому случиться.Внезапно какой-то голос начал говорить с ним. Мальчик удивился, что он ещё не был мёртв.- Здравствуй. Тебе вкололи новый препарат, который мы разработали. Нельзя сказать, что ты выживешь, но если выживешь, то мы просто убьём тебя и будем превращать людей в таких же уродов, как ты. Это будет прорыв в армии нашей страны.Мальчик чувствовал эту странность в теле. Будто теперь он был высшей формой себя во всём. Смесь страха, грусти и плача была слышна от ребёнка, но никто не слушал его. Никому не было дела до мальчика, которого использовали как лабораторную крысу.Когда его глаза привыкли к темноте, он увидел не до конца использованный шприц и свою изменённую руку, которая была тоньше, но длиннее, пальцы очень длинные, с когтями. Он чувствовал некую слабость внутри себя, которую, видимо, делал другой препарат.Но, вспоминая всю свою жизнь, как он воровал, как его бросили на произвол судьбы, он не хотел вот так сдаваться. Было предчувствие, что если сейчас к нему зайдут, то убьют, ведь что это, если не успех в эксперименте?Его дрожащие руки взяли шприц и вкололи в грудь. Он внезапно почувствовал прилив сил, отбросив шприц, тот встал. К нему в этот момент зашёл через бронированную дверь, не иначе как в бункерах, мужчина с пистолетом. Он осветил помещение, и что же он увидел?Монстра с полностью белыми глазами, телом дистрофика, острыми зубами и бледной кожей, с шиповидными отростками на теле, в частности на руках и спине. По плану учёных, в ситуации того, что ему хватит сил на то, чтобы встать, надо палить при первой же возможности, но человек испугался и не смог сразу навести прицел.А бывший слабый мальчик взял его за горло и оторвал ему голову. Теперь он чувствовал злобу на каждого, кто был в этом проклятом месте. Он вышел из этого помещения, увидев один коридор, который сворачивал направо.Монстр без проблем пошёл в ту сторону, видя после поворота дверь на выход, выше по лестнице. Но была и другая дверь, за которой кричали люди, он зашёл именно туда, вырвав её с косяка и сразу метнув её по прямой, прибив людей с оружием.Вдалеке были те самые учёные, которых он убил за пару секунд, подлетев к ним рывком и со всей ненавистью вырвал у них позвоночники, раздавил головы и после увидел одного из бедных людей.Их держали глубоко в подвале, в клетке, заставляя есть всё то, что они не доедали, или конкретно кормили едой для собак и кошек. Сердце монстра ёкнуло, он очнулся от жестокой расправы и кровавого азарта.Он смог смягчиться и выпустить этих людей, поломав прутья каждой из клеток. Нашёл сейфы в дальнем углу, которые без проблем разрушил. Там лежали документы, причём в большом количестве.Это расстроило монстра, ведь он не хотел оставлять этих людей так. И он решил вывести их, держа уже тела, которые были невероятно худыми, он вывел их всех из этой лаборатории, вынеся дверь. За которой было просто поле, а вдалеке виднелся город. Но, видимо, он просчитался в чём-то, ибо после начали приезжать машины и полетел вертолёт.Монстр подумал секунды три, но понял, что в любом случае, может быть, им помогут, а если нет, то вернётся и убьёт всех снова, забрав их в город. Его ноги быстро понесли его тело в далёкий лес, в котором щебетали птицы и журчали речки. И только он выбивался из всего этого своей уродливостью, которую сотворили люди.За ним устремилась группа людей, но что могли их вялые тела поделать с его скоростью? Он бежал расстояние в три раза больше за секунд пять, чем они за двадцать. В итоге они просто потеряли его, на счастье монстра.Я привёз нас до той самой деревеньки, на это пришлось потратить 2 с половиной часа, но была уверенность, что это всё того стоило. Вышел из машины, после увидев большой дом с большой вывеской: «Оружейный магазин» - это было доказательство нахождения тут моего знакомого.Я зашёл в магазин, сразу спросив:- Слав, ты ещё тут? – Осматриваюсь и вижу, что он возится с какими-то оружиями. Слава обернулся с тревогой, но потом увидел меня и сказал:- А, это ты. Да, тут. Ты давай, говори, зачем тебе так резко оружие понадобилось? Ты уголовник или что? – Говорил он с тревогой в голосе.- Нет, нет. Просто… нужно, понимаешь? Я тебе помогал, верни должок хоть раз, Слав.Он вздохнул, после спросив: «Какое тебе оружие нужно? Пистолеты, винтовки, автоматы?»- Спасибо. Мне… желательно что-то тихое, и у тебя есть оружие ближнего боя? Ну, заточенное хорошенько. – Я осознавал, что идти на такого монстра надо идти с тихим оружием, ведь какой смысл потом попасть в тюрьму?- Значит, держи и сейчас. Тебе сколько надо? – Спросил он, отдавая мне пистолет какой-то там модели, которую Я всё равно не знаю.- Мне ещё один пистолет и два ножа, желательно.- Ты на кого решил пойти? На бандитов? – Спросил Слава, смотря непонимающим взглядом.- Что-то вроде того. Так у тебя есть?- Да, держи. – Он дал мне два заточенных, как бритва ножа, убрав их в чехол. Я спросил его:- Сколько стоить будет?- Тут берут недорого. – Он достал ровно такой же пистолет и дал мне вновь. После взяв около 4 обойм для каждого. – У тебя сколько?- Ну, тысяч 80, может, и будет. – Сказал Я, думая, сколько на самом деле Я вообще взял.- Давай так. Серёж, мне нужны деньги. Я тебе всё то, что отдал, стоит кусков 40. Дай немного в долг.- Сколько? На десять меньше? – Думая о том, как это по карману ударит, но друзьям надо помогать, даже таким затворникам.- Да, сойдёмся на этом. – Он протянул руку, в которую Я отдал ему тридцать зелёных.- Спасибо, Слав. – С уважением проговорил ему. Но он выглядел так себе, очень устало. – У тебя всё нормально?- Да, потом отсюда уеду в другое место. Сейчас думаю, как это всё упаковать. Закурим? Мы ведь последний раз виделись года 2 назад.- Давай. – Я согласился, ведь и правда, неизвестно, когда ещё увидимся, и увидимся ли.Он достал блок сигарет, достав две, и зажёг.- Как у тебя там жизнь, Слав? Как семья?- Да как… Из города уезжают в такую глушь не от хорошей жизни. А семья. Да что там семья. Живы все, слава Богу, и уже хорошо. Редко видимся уже, была девушка, но её что-то не вдохновило встречаться с тем, к кому полиция пришла домой. – Он выдохнул дым, сказав после: «Ну и пошла она на хер».- Понимаю. Я сам лично уже потерялся в этой суете города, дома и работы. Было у тебя такое, что ты не знаешь, что делать со своей жизнью?- Было. Живи и не пей таблетки, самое важное. Потом пройдёт.Так мы общались ещё минут 10, даже когда сигареты стали окурками, мы поболтали ещё, и Я ушёл. Я прекрасно знал, что мы вряд ли ещё увидимся, ведь такие у нас пути разные. К сожалению.Я открыл дверь машины, после завёл и поехал обратно. На это примерно нужно будет часов 5-6. Витя спал и не просыпался. Ну, для него же лучше. Осталось только найти эту падаль, так что скоро, может, отправлюсь на небеса, а может, и отправлю эту тварь, поглядим.Жизнь монстра проходила легко, ведь он быстро понял, что на чердаки домов никто не ходит и именно там можно жрать людей безнаказанно. Но перед началом своей кровожадной мести он пришёл к своим друзьям, которые чуть не умерли, когда увидели его.Но внутри сердца монстра билась сломленная натура мелкого мальчика, который пришёл помочь своим братьям по жизни. Он, не думая, повёл их за собой, но в паре шагов от выхода из трущоб остановил. Вбежал в магазин и, перерезав там оставшийся персонал, поломал камеры.Люди в ночи уже спали, а те, кто услышали, банально не поняли, что надо было вызывать полицию. И в этот момент он завёл туда всех своих друзей, показывая им, чтобы они уносили из магазина всё, что есть.Бомжи, конечно, удивились такому повороту событий и трупам людей, но быстро сориентировались и начали выносить из магазина всё, что могли утащить. Каждый из них взял все деньги из разных касс. Это обворовывание продолжалось около часа. Иногда люди видели этот беспредел и хотели сообщить в полицию, но их тут же пронзали когти монстра, который был всегда рядом и помогал им.Они хотели было уйти в конуру со всем этим, но монстр был иного мнения. Он запрыгнул на дом и карабкался в окно, которое было открыто. Когда он окончательно залез, послышались крики, которые резко прекратились.Теперь все бомжи бежали в эту квартиру с кучей продуктов и вещей. Ей-богу, карикатура и смешная картина, но такова была реальность. Монстр отпёр им дверь подъезда и открыл квартиру. Молча кивнул, взял тела людей, что он убил, и оставил им ключи от квартиры.Все мужики же хором сказали ему, несмотря на жертвы:— Спасибо! — Ведь теперь у них было столько всего, сколько не было ни у одного обычного человека, а ведь буквально вчера они жили чуть ли не на помойке.Этим и кончились воспоминания монстра. Он пришёл обратно в себя. Больше он ничего такого не делал, разве что помогал заплутавшим бомжам похожим образом. Но чаще всего жил на чердаках домов и ел обычных людей. Это была своего рода месть за всё то, что он пережил.Да, несправедливая, но ровно такая, какую он получил в детстве, для него это честно. Он выглянул в окно, чувствуя что-то неприятное… Будто ему надо бежать за город и убить кого-то. Но он не знал кого.Однако он поддался инстинкту и, выбив окно, побежал со всех ног через трущобы и закоулки города прямо к шоссе, которое вело в Москву. Его сердце орало, что так надо было сделать ещё раньше, но он не корил себя, а бежал.Мы ехали уже около часов 5, Витя проснулся и сидел рядом со мной. Мы во всю болтали, слушали радио, но опасность грянула оттуда, откуда мы не ждали. Резкий бросок камней в наше лобовое стекло заставил нас обоих встрепенуться.С боку в машину влетело что-то очень крепкое, ибо её отнесло далеко в сторону. Слава богу, не перевернуло, и мы, взяв оружие, выбежали из неё. Когда мы увидели то, что на нас напало, мы оба чуть не умерли от страха.Это был тот монстр, та тварь, но оно бегало на 6 конечностях, а его тело… было хуже, чем в прошлый раз, всё белое и в нарывах. Он заорал на нас, на что мы оба с Витей выстрелили в него из пистолетов.Он ринулся в нашу сторону, и по нему, конечно же, не попали пули. Мы отринули друг от друга прыжками, а этот гад попал в машину своей башкой, и именно тогда мы выстрелили в него. Он завопил, начав биться в каких-то конвульсиях, и тут-то Витя выхватил нож, подбежав к нему, резанув по трём из его множества глаз.Монстр откинул того, а я стрелял в его голову сзади, на что он, резко развернувшись, ударил меня своей длинной рукой. Я тогда, конечно, думал, и вовсе умру. Но зубы остались на месте. Я вспомнил про обойму, которая была в кармане, и, заменив её, побежал в сторону, ведь эта тварь уже готовилась к прыжку на меня.Снова мои выстрелы по нему попадают, по глазам, черепу, телу, но тот только орёт и вопит, не умирает. Я целюсь в сердце, но он подставляет руки на это место, ловит пули ими. И конечно, я заигрался, а он как сделает рывок и запрыгнет на меня, начав кусать и драть лицо когтями, пытался отодвинуть его хоть как-то, но не мог.Вот, думаю, конец, но он оборачивается зачем-то и бежит на Витю, который лежал на земле. Ему бы даже удалось его убить, но Вите позвонили какие-то родственники, а как вы помните, на рингтоне у него…- «Горы по колено, горы по колено, горы по колено, если держишь шаг…» - Вопил телефон голосом Макса Коржа, а я вскочил на ноги и стреляю монстру в сердце, который орал от такого звука и пытался его выключить, но не знал как.Он обернулся на меня, попытавшись ударить, но снова заорал и закрыл голову руками, а я, не теряя времени, вонзил тому нож в приблизительное место сердца, распоров ему тело и параллельно стреляя из пистолета.Он упал замертво, а я долго ещё бил труп, оторвав ему челюсти, руки, ноги, пока не успокоился и не помог Вите встать. Он же пришёл в себя и, увидев труп монстра, понял, что надо бы ответить на звонок.Они с кем-то там болтали, но мне было не до того. Я убил эту тварь раз и навсегда. Теперь оставалось только уехать отсюда. Что мы, собственно, и сделали. Стоя уже в кафе, мы решили заговорить последний раз.- Серёг, как ты это сделал-то?- У тебя рингтон заиграл, а, видимо, ему не понравилось, начал орать, трясти тебя, чтоб отключился. Я его тогда и… ну, ты понял.- Повезло, пхах. Ну, теперь куда мы?- Своими дорогами. У тебя и у меня больше нет страха этой твари. Мы убили её раз и навсегда.- Да уж… А зачем тебе это было нужно, только честно. – С уже меланхоличным видом спросил он меня.- Я хотел, чтобы люди перестали дохнуть. Миссия выполнена, дальше буду жить обычной жизнью. А тебе зачем это было нужно?- По той же причине, но ещё потому, что боялся его появления в моей жизни. Сильно боялся. Теперь можно снова забыть об этом и жить нормально.- Да, определённо. – Я, к счастью, не забыл вымыть свою одежду питьевой водой от крови монстра. Иначе было бы много вопросов ко мне.Мы помолчали. Каждый думал о своём, но я первый, кто сказал.- Прощай, Витя. Надеюсь, увидимся ещё.- Прощай, Серёг. Тоже надеюсь…Вот так и закончилась эта история. Да, машина потрёпана, да и я тоже, но теперь я мог спать спокойно. Садясь в свою машину, уезжал из Питера, смотря на здания вокруг…Вот такой конец. Что же можно вынести из этого? То, что, если хочешь делать добро, то не обязательно надо ждать похвалы. Можно просто делать. А мелкий мальчик просто видел добро под своим углом.Он хотел помогать, но забыл, что такая помощь не оправдывает средств. А помощь двух случайных, но сильных людей закончила тиранию монстра, который верил в святость своих намерений.И вот теперь, точно…Конец.

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