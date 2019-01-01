"Дом, который построил"

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:51

Lollipop39 Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:51 by

Дом, который построил ты - хижина у реки.Рай в шалаше, тихая гавань,точка в конце строки.Танец стрижей, саван тумана,ластятся волны-хорьки.Дом, который построил ты – замок её мечты.Стены из камня, лестница-вьюн,а под балконом – цветы,Рыжее пламя, трёхглавый баюн,подвиги в честь красоты.Дом, который построил ты - келья в далёком скиту.Книги и ладан, светло да опрятно,Бог любит чистоту.Есть слово «надо», запомни, ладно?Старую сбрось листву.Дом, который построил ты – клетка зверька-души.Днём и во сне, прутьями, дномнапоминать – «не ищи».Кровь на десне, жизнь – за окном,в миске – вода дрожит.Дом, который построил ты…

Ключевые слова: Дом душа жизнь авторский стих

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