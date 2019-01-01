"Дом, который построил"Дом, который построил ты - хижина у реки.
Рай в шалаше, тихая гавань,
точка в конце строки.
Танец стрижей, саван тумана,
ластятся волны-хорьки.
Дом, который построил ты – замок её мечты.
Стены из камня, лестница-вьюн,
а под балконом – цветы,
Рыжее пламя, трёхглавый баюн,
подвиги в честь красоты.
Дом, который построил ты - келья в далёком скиту.
Книги и ладан, светло да опрятно,
Бог любит чистоту.
Есть слово «надо», запомни, ладно?
Старую сбрось листву.
Дом, который построил ты – клетка зверька-души.
Днём и во сне, прутьями, дном
напоминать – «не ищи».
Кровь на десне, жизнь – за окном,
в миске – вода дрожит.
Дом, который построил ты…
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:51
Вчера, 22:51 by Lollipop39Просмотров: 14Комментарии: 0
Ключевые слова: Дом душа жизнь авторский стих