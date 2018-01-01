Призрак

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:04

Причина: Изменён раздел.

LUMOS Просмотров: 23 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 11:04 by

эта история случилась в начале 90-х, практически после распада СССР. я тогда ещё пока что служил и работал в спецназе, и вот я и мой друг прогуливались по нашей части. и мой друг лёха рассказывал истории о заброшенных воинских частях, о том что там просто бросают всё и уходят. его рассказ был похож на правду так как и нас уже готовили к расформировке и переброске на Кавказ там как раз начиналась война. лёха всё рассказывал и рассказывал, потом вдруг замолчал, я спросил его в чём дело? в ответ он промолвил, а знаешь тут рядом есть воинская 302-я часть их расформировали, но не просто так . там что то случилось, расформирована она можно сказать 15 лет назад ещё в далёком 1979-м, затем снова замолчал. я же перебил его молчание, ну что там случилось рассказывай наконец то и не тяни.... в то время там были ракетчики , ну точнее связь антенны и прочее, они следили за ракетами которые стартовали с Байконура отслеживали их и вели определённый участок, там же была и секретная лаборатория чего там делали не кто не знает, знали только то что испытывали лучевое оружие и новые станции слежения.но самое страшное там в 70-х начали исчезать без следа люди, часть то само собой прикрыли потому как и там были случаи, но только части нет уже 15 лет а люди один хрен пропадают, не часто но пропадают. и что ты предлагаешь перебил я его. это смешно но может наведаемся в ту часть посмотрим что там на самом деле, ответил мой друг. ведь мне кажется всё это бред и сплетни местных...ну что ж так и по решали, на следующий день поехали туда, дорога заняла чуть больше 2-х часов примерно 75 км от нашей части.по приезду на место мы осмотрелись, там всё было в большом запустении . вся часть была разграблена, всё вынесли и даже ворота кто то умыкнул. да уж.... рассмеялся я и тут ещё люди пропадают, смотри как всё растащили сразу видно боятся.....)))))чуток по смявшись и шутя двинулись мы в сторону штаба посмотреть что там, там тоже было как и везде развал и запустение, но внутри на стене мы заметили красное пятно и странную лужу буроватого оттенка в углу комнаты, в самом здании сильно воняло чем то протухшим. мы не стали не чего выяснять и пошли дальше по другим помещениям . прошли всё кругом одно и тоже, кроме здания штаба в котором было как то жутко и чем то воняло..мы шарились почти весь день и не заметили как стало вечерять, я взглянул на часы 21:00 и окликнул лёху. эй харош уже надо обратно собираться нам бы до ночи успеть обернутся, а то дороги тут плохие сам же знаешь. лёха не стал перечить и мы с ним быстрым шагом пошли в сторону нашей машины, как только мы дошли до ворот части как в друг сзади в лесу наискосок от части раздался гулкий шум, который с нарастанием приближался к нам. что это за хрень? спросил меня лёха... я не знаю но не стоит это выяснять давай живо в машину дурное это место, мы сели завели движок и только сдвинулись с места как шум пролетел вокруг нас как будто поезд промчался, затем стал выползать странный туман со стороны леса. гони прокричал лёха, я нажал педаль в пол и мы рванули с места с пробуксовкой, я смотрел на дорогу а лёха всё время смотрел назад в в окно и лишь проехав километров 2-3 от базы он повернулся и спросил ты это видел?видел что ? спросил я... там в тумане что то двигалось оно как будто бежало вместе с туманом..всю дорогу до нашей базы мы молчали, доехали очень быстро.далее всё было не много проще, про историю почти сразу забыли, практически на следующий день мы уже улетали на Кавказ в новую часть., и так вышло что попали мы в разные части и как то затерялись.после службы , когда кончился мой контракт я уволился из армии вернулся домой. я начал разыскивать своего друга, нашёл его адрес в военной комендатуре. ну и решил поехать навестить друга.приехав туда где проживал мой друг и его семья, я быстренько нашёл их дом. постучал в окно . мне дверь открыла его жена которая была чем то напугана,так случилось что она меня знала ещё с того времени когда мы ещё служили с лехой в одной части. привет аня а алексей где? она лишь невзначай ответила лёшка бредил последнее время старой историей о 302-й части всё порывался туда съездить его что то мучало, прошло уже 2 недели как он пропал. милиция и поисковики его искали и не кого не нашли, только его уазик и больше не кого.так я узнал что мой друг пропал. я простился с аней уехал домой с мыслью что же он там тогад увидал, чего не видел я? этим вопросом я оздачен до сих пор. но в ту часть ехать нет смысла, тем более одному..........

Ключевые слова: Часть призрак люди авторская история

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