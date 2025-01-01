Мясник

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:33

Причина: Стилистика автора сохранена

aiko_55_88 Просмотров: 121 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:33 by

На закате, когда небо начинало погружаться в багровые оттенки, в штате Техас стояла тишина, нарушаемая лишь гулким звуком работы скотобойни. Томас Хьюитт, обычный рабочий, вглядывался в горизонт, усталый от долгих часов трудов. Его жизнь была однообразной и тихой, но за этим фасадом скрывалась невообразимая жестокость, которую только недавно обнаружила полиция.Когда расследование началось, никто не мог поверить, что за этой рутинной, почти забытой фермой скрывается ужас, который потряс весь мир. Томас был человеком, о котором никто не знал много, он был добродушным, молчаливым, работал с раннего утра до темноты, заботясь о животных и выполняя свою работу. Но по ночам, в уединении своего дома, он превращался в чудовище. Его убойня была лишь прикрытием для более зловещих дел.Полиция обнаружила 33 изувеченных тела, оставленных в мрачных темных углах фермерского дома, замаскированных среди коровьих шкур и внутренностей. Томас собирал их как трофеи, его ужасы стали частью его жизни, к которым он привык. Каждое тело было безжалостно обезображено, лицо каждой жертвы было снято, его кожа использовалась для создания маски, которая прочно сидела на его лице. Маска — это была не просто его личная извращенная прихоть. Это было то, что он считал своей истинной сущностью.С каждым новым убийством он становился все более неузнаваемым. Поглощённый своей жуткой навязчивой идеей, Томас научился скрывать свои следы. Он был как призрак, незаметный и бесшумный, ища новые жертвы в темных уголках города и пригорода. Все его жизнь стала маской — как физической, так и моральной.С каждым новым убийством он становился всё более неузнаваемым. Поглощённый своей жуткой навязчивой идеей, Томас научился скрывать свои следы. Он был как призрак, незаметный и бесшумный, ища новые жертвы в тёмных уголках города и пригорода. Вся его жизнь стала маской — как физической, так и моральной.Местные жители никогда не задавались вопросами, ведь он был всего лишь одним из рабочих, но теперь, когда его жуткие действия были раскрыты, страх охватил каждый уголок Техаса. Гроза мести казалась неизбежной, и люди, наконец, осознали, насколько близко к ним было это зло.Когда его арестовали, лицо Томаса, скрывающееся за отвратительной маской из человеческой кожи, стало символом безумного ужаса. Пресса пестрила заголовками: «Дом террора национального масштаба. Бойня в Техасе». «Человек с лицом из кожи». Все те, кто знал его, никогда не могли бы предположить, что этот молчаливый, угрюмый работник скрывает такой ужас.Но для самого Томаса арест стал лишь очередной частью его игры. Он был победителем, даже если его тело оказалось в руках полиции. Ведь в его мире был только один закон: маскировать страх и жить, как если бы он всегда был кем-то другим.Обычный день для Алексы начался как всегда — она проснулась рано, чтобы подготовиться к занятиям в университете. В этот день лекции были не особо интересными, и девушка, как всегда, мечтала о чем-то более захватывающем. После учебы она встретилась с подругой Натали в кафе, где они часто проводили время, обсуждая новости и делая планы на будущее.Натали всегда была энергичной и непредсказуемой, в отличие от более спокойной и рассудительной Алексы. Она вечно искала приключений и предлагала что-то новое. И сегодня не было исключением.«Эй, Алекс, как насчет того, чтобы на этих выходных устроить небольшое путешествие? Поехать на машине куда-нибудь подальше, вдоль побережья или в горы — ты же любишь приключения!» — предложила Натали с азартом в голосе.Алекс немного помедлила. В последние недели учеба забрала у нее почти все свободное время, и ей не хватало простого отдыха. «Ты знаешь, я бы с удовольствием, но у меня немного плотный график. Что, если через три дня? Мы сможем спланировать все нормально, и у меня будет время на подготовку».Натали подумала, но быстро согласилась. «Хорошо, три дня, так три дня. Я уверена, что мы отлично проведем время! Это будет незабываемо!»В тот момент ни одна из них не могла предсказать, что именно это путешествие станет последним для Алексы как для обычной студентки. Через три дня они отправятся в путь, но вместо отдыха их ждет невообразимый ужас. Путешествие по Техасу будет полным не только приключений, но и смертельной опасности, ведь в этих лесах и на этих дорогах скрывается нечто гораздо более ужасное, чем они могли себе представить.Через три дня, когда Алекс и Натали собрались и приготовились к поездке, они отправились в путь на старом автомобиле Натали. Ветер трепал волосы девушек, когда они ехали по пустынным дорогам Техаса. Вдали мерцали огоньки маленьких городков, и тишина между ними казалась необычайно спокойной. Они решали, куда поехать, наслаждаясь свободой, но чем дальше они заезжали, тем более заброшенными становились дороги, и чувство тревоги начинало накатывать на Алексу.«Что-то здесь не так», — сказала она, немного обеспокоенно оглядываясь по сторонам. «Почему все так пусто? Где люди?»Натали лишь, смеясь, ответила: «Это Техас, милая, всё здесь такое. Уютное, пустое пространство, и нам по душе».Но Алекс все равно не могла избавиться от странного чувства. В какой-то момент они оказались на старой лесной дороге, где не было никаких знаков и указателей. В воздухе ощущался запах пыли и дерева, и казалось, что время здесь остановилось.«Мы не собираемся сюда заезжать, правда?» — спросила Алекс, когда дорога стала всё более узкой и тёмной.«Ну что ты, это лишь объездной путь. Мы скоро будем на месте. Честно говоря, я слышала, что где-то здесь есть старый заброшенный дом, говорят, что это место не из тех, что стоит игнорировать», — ответила Натали, все так же беззаботно улыбаясь.Но в этот момент что-то в машине заскрипело, и она резко затормозила. Двигатель издал странный звук, а затем замолчал. Натали попыталась включить его снова, но двигатель не завелся.“Черт! Почему всегда именно так?” — Натали раздраженно постучала по рулю. “Это какой-то кошмар, мы всего лишь несколько часов в пути, а уже застряли.”Алекс посмотрела через окно и заметила, что лес вокруг них становился все более темным и мрачным. Внезапно она увидела силуэт, который скользил между деревьями, что-то темное, скрывающееся в ночи.“Натали, посмотри!” — воскликнула она, указывая в сторону.Натали отвернулась, и в ту же секунду почувствовала, как нечто тяжелое затянуло воздух вокруг них, что-то неясное, но угрожающее.“Давай не будем паниковать. Просто нужно выйти и осмотреться,” — предложила Натали, но Алекс не могла избавиться от чувства, что их присутствие здесь было чем-то ненормальным. Вдалеке было что-то пугающее, как тень, которая охотится.Они вышли из машины, и тишина ночи стала еще более зловещей. Лес поглотил их, и внезапно они поняли, что могут быть не одни.Неожиданно раздался странный, скрежущий звук, как будто кто-то тянул нож по камню. Натали обернулась, и ее лицо побледнело, когда она заметила неясную фигуру, стоящую в тени.Это было не просто местное сумасшествие — это было нечто, что они никогда не должны были встретить.Когда девушки с ужасом оглядывались на тень, казавшуюся почти живой в темноте, неожиданно раздался звук приближающихся автомобилей. Два пикапа с местными парнями проезжали мимо и заметили, как женщины стоят у дороги, явно беспомощные. Водитель одного из пикапов, высокий парень с короткими светлыми волосами, резко затормозил и выскочил из машины.“Эй, все в порядке?” — крикнул он, подходя к девушкам. Его приятель, с темными глазами и жестким выражением лица, тоже вылез из машины.“Машина сломалась,” — ответила Натали, пытаясь скрыть свой страх. “Мы не можем завести ее.”Парни обменялись взглядами и предложили помощь. Они быстро оценили ситуацию, открыли капот, проверили двигатель, но оказалось, что неисправность не была критической. После нескольких минут работы они смогли завести машину.“Не переживайте, все будет в порядке,” — сказал светловолосый парень с улыбкой. “Завели. Но если хотите, можем составить компанию на пути, вдруг что-то еще случится.”Девушки не возражали. Алекс, все еще с чувством тревоги, но зная, что они не останутся одни в этой глухой местности, согласилась. Путешествие продолжилось.Пару часов спустя, когда они проехали несколько километров по пустынной дороге, им понадобилось остановиться на ближайшей заправке, чтобы пополнить топливо. Заведение выглядело старым и заброшенным, с неоновым светом и потускневшими вывесками. Все было странно тихо, и лишь несколько местных водителей заправляли свои машины, молча поглощая пространство.Когда девушки и их новые спутники зашли в магазин, они сразу заметили что-то необычное: на стене висело объявление о пропаже людей — десятки фотографий с датами исчезновений. Снимки были старые, лица людей — искажены страхом, а под каждым фото значился текст: “Пропавшие без вести. Местные власти просят любых свидетелей сообщить информацию.”Алекс почувствовала холодок по спине. Взгляд девушки случайно встретился с взглядом работника заправки — старого мужчины с седыми волосами и глубокими морщинами. Он стоял у кассы, наблюдая за ними, его взгляд был настороженным и настойчивым.“Берегитесь дороги, девушки,” — сказал он неожиданно тихим, почти шепчущим голосом. “Эти места — не для всех. Люди пропадают без следа… и не всегда можно вернуться.”Все замерли. Парни переглянулись, а Натали усмехнулась, будто это всего лишь местные суеверия. Но Алекс почувствовала, как сердце застучало быстрее. Казалось, этот мужчина знал что-то большее. Все, что было до сих пор, казалось только началом, а теперь перед ними открывалась новая угроза, гораздо более серьезная, чем они могли представить.После короткой паузы парень с темными глазами резко прервал молчание: “Спасибо за предупреждение, но мы в порядке. Мы поедем дальше.” Он расплатился, и все они вернулись в машины.“Тебе не кажется, что этот парень был немного странным?” — шепотом спросила Алекс, как только они уехали с заправки.Натали хмуро посмотрела на нее, но лишь пожала плечами. “Знаешь, когда мы доедем до города, все это будет выглядеть как случайность.”Но Алекс не могла избавиться от чувства, что они просто заехали на самый край этого кошмара. И что им было предложено — это не просто помощь. Это было предупреждение.Солнце только начинало подниматься над горизонтом, окрашивая небо в багрово-оранжевые оттенки. Алекс, Натали, Джон и остальные ехали по пустынной трассе, стараясь забыть зловещее предупреждение старого работника на заправке.Но они не знали, что их уже преследовали.Сначала это были просто огни фар в зеркале заднего вида. Затем, когда дорога стала уже и более извилистой, двигатели мощных мотоциклов разорвали утреннюю тишину. Трое байкеров не просто следовали за ними — они приближались.— Я их видел на заправке, — резко сказал Джон, прищурившись. — Они смотрели на нас странно. Черт, может, это они и похищают людей?Девушки переглянулись, тревога с новой силой накатила на них.— Что, если это просто случайность? — попыталась возразить Алекс.Но как только она произнесла это, байкеры ускорились. Один из них вытащил из-за пояса мачете и ударил по багажнику машины, оставляя глубокую вмятину.— Вот дерьмо! — воскликнула Натали.Джон, не раздумывая, вытащил пистолет.— Они нас не остановят! — выкрикнул он и, не теряя времени, выстрелил.Грохот выстрела разорвал воздух, пуля пронеслась в сторону байкеров, и один из них резко свернул в сторону, едва удерживая равновесие. Но это только разозлило остальных.— Осторожно! — закричала Натали, но в этот момент всё произошло слишком быстро.Прямо перед ними на дорогу вышла корова. Огромное животное застыло в свете фар, ослепленное приближающейся машиной.— Черт возьми! — Джон дёрнул руль в сторону, но было слишком поздно.Оглушительный удар.Машина на полной скорости врезалась в животное, её развернуло, и она несколько раз перевернулась, скользя по дороге, разбивая стёкла и разрывая металл.Алекс, сидевшая впереди, не успела среагировать. Она почувствовала, как ремень безопасности срезался осколками стекла, и её выбросило через лобовое стекло в кусты у обочины. Мир вокруг закружился, а затем погас.Байкеры остановились. Двигатели замерли. Они переглянулись и медленно подошли к разбитой машине.Один из них склонился над капотом, другой пнул дверцу, отчего та с треском отвалилась.— Ну что, уроды, доигрались? — ухмыльнулся один из них, рассматривая раненых.Но прежде чем они успели что-то сделать, с трассы донесся другой звук — приближался автомобиль.Старый патрульный “Форд” медленно остановился неподалёку, и из него вышел мужчина в форме шерифа.— Что тут у нас? — холодным голосом спросил он, осматривая место аварии.Байкеры молчали, переглядываясь.Шериф поправил ремень и прищурился.— Вы же понимаете, что это не ваш район?Его голос был спокойным, но в нём было что-то… ледяное.Он подошёл к машине, заглянул внутрь, задержался на телах пострадавших. Затем медленно развернулся к байкерам.— Давайте-ка разберёмся, что тут произошло…Байкеры застыли.Алекс же, всё ещё без сознания, лежала в кустах, не зная, что именно этот шериф станет для них самой страшной опасностью.Шериф медленно осмотрел байкеров, затем достал револьвер и без лишних слов выстрелил в первого. Раздался глухой хлопок, и тело мужчины рухнуло на дорогу. Второй байкер попытался схватиться за оружие, но не успел — шериф выстрелил снова. Последний, осознав, что бежать бессмысленно, поднял руки.— Эй, мужик, мы просто… — начал он, но шериф нажал на курок, и третий байкер упал на землю, заливая асфальт кровью.Шериф хмыкнул, вернул револьвер в кобуру и, достав из машины дробовик, направил его на разбитый автомобиль.— Выходите, — приказал он.Из покорёженной машины медленно выбрались Натали, Джон и Майк. Их лица были в ссадинах, одежда порвана, на теле синяки, но они были живы.— Ч-что происходит? — с трудом выдавила Натали, глядя на тела байкеров.— Вы попали в аварию, — ровным голосом ответил шериф. — Надо отвезти вас в безопасное место. Здесь небезопасно.Джон с подозрением посмотрел на него:— Мы можем просто вызвать эвакуатор…Но шериф шагнул ближе, направляя на него ствол.— Ты что, оглох, сынок? В машину. Сейчас же.Джон, сжав зубы, подчинился. Натали и Майк переглянулись, но решили не сопротивляться. Они с трудом забрались в старый патрульный “Форд”, а шериф, свистнув, запрыгнул за руль и завёл двигатель.Машина тронулась.Натали незаметно посмотрела в окно. Кусты у обочины… где Алекс?Но дороги позади уже не было. Осталась только тьма.Они ехали долго. Время шло, но шериф молчал, лишь иногда бросая на них короткие взгляды в зеркало заднего вида.— Куда мы едем? — наконец спросила Натали.— На ферму, — коротко ответил шериф.— На ферму? — нахмурился Майк. — Нам нужна больница!Шериф усмехнулся.— Там вам помогут.Через несколько минут старый “Форд” свернул с дороги и поехал по разбитому просёлку. Вдалеке показалась старая ферма: серые полуразрушенные постройки, ржавые автомобили, растянутые куски ткани, развешанные как занавески. Возле крыльца стояли двое пожилых людей — старик и старуха, одетые в грязную, поношенную одежду.Но хуже всего был высокий силуэт, стоявший чуть поодаль.Огромный мужчина с массивными плечами, кожаным фартуком и маской из человеческой кожи на лице.Шериф остановил машину и повернулся к пассажирам.— Добро пожаловать домой.Дверь машины открылась.И кошмар начался.Шериф вытащил Натали, Джона и Майка из машины, грубо толкая их вперёд. Они были слишком слабы, чтобы сопротивляться — ушибы, кровь на лице и адреналин в жилах делали их беспомощными.— Живо в дом, — приказал он, толкая Джона в спину.Деревянная дверь старого дома скрипнула, открываясь, и они вошли внутрь. Запах гнили и чего-то разлагающегося ударил в нос, заставив Натали поморщиться. В комнате их уже ждали.— О, гости! — с улыбкой произнесла старушка, сидящая в кресле-качалке. Она выглядела как обычная бабушка: седые волосы убраны в пучок, платье с узорами, но её глаза светились холодной пустотой.Рядом стоял её муж — высокий, сутулый старик с сухими руками и омертвелой кожей. Он смотрел на новых “гостей” с безразличием, будто оценивая товар.— Давно у нас никого не было, — с радостью продолжила старушка.— Да, — шериф кивнул и сплюнул на пол. — Встретил их на трассе. Решил помочь.Он усмехнулся, глядя на их испуганные лица.— Ты же знаешь, как я люблю помогать путникам.Старик рассмеялся глухим, сиплым смехом, а старушка хлопнула в ладоши.— Томас, дорогой, помоги-ка нашему гостеприимному шерифу!Из глубины дома послышались тяжёлые шаги.В дверном проёме появился он.Огромный мужчина в грязном кожаном фартуке, с массивными руками и лицом, скрытым под маской из чужой кожи.Томас “Кожаное Лицо” смотрел на них, словно мясник на скот перед забоем.— В подвал их, — приказал шериф.Джон попробовал сопротивляться, но Томас ударил его так сильно, что тот рухнул на колени.— Держи язык за зубами, парень, — усмехнулся шериф. — Тут выживают только те, кого мы захотим оставить в живых.Натали вскрикнула, но её тут же схватили и потащили вниз по деревянным ступеням.Подвал был тёмным, сырым и пропахшим кровью.Железные цепи свисали с потолка.По углам валялись кости.— Здесь вам и место, — усмехнулся шериф, запирая дверь.Теперь они были одни.Но это был только первый круг ада.Алекс медленно пришла в себя. Мир вокруг был размыт, в ушах стоял звон. Голова кружилась, а тело болело после удара.Она с трудом поднялась, чувствуя, как что-то горячее стекает по её животу. Глубокий вдох — и резкая боль пронзила её бок. Она опустила взгляд и увидела, как из раны торчит осколок стекла.Стиснув зубы, Алекс взялась за него обеими руками.— Чёрт… — прошептала она, понимая, что у неё нет выбора.Резким движением она вытащила осколок. Боль была невыносимой, кровь хлынула сильнее, и перед глазами на мгновение всё потемнело.Но она не могла позволить себе потерять сознание.Тряпка. Нужно что-то…Оглядевшись, она нашла у дороги кусок разорванной одежды — возможно, от её же футболки. Сжав зубы, она прижала ткань к ране и стянула её узлом, чтобы остановить кровь.Глубокий вдох.Ещё один.Теперь нужно было найти остальных.Алекс подошла к разбитой машине. Вокруг никого.Но на земле… следы.Кровавые пятна вели от автомобиля к дороге. Кто-то был ранен и, судя по всему, их забрали.Но кто?Страх прокатился по её позвоночнику.Она подняла взгляд и увидела вдали пыльную просёлочную дорогу, уходящую в сторону старой фермы.Алекс сделала первый шаг.Она знала, что её друзья там.И она знала, что если не поторопится, может больше никогда их не увидеть.

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