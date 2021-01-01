Духи умерших

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:28

Причина: Изменен раздел.

stasiikk Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:28 by

Здравствуйте. Недавно со мной произошла ужасная история. Из-за того, что из знакомых мне никто не поверит, я решила написать её здесь.Я Виктория, мне 26 лет. Живу в старом доме, снимаю квартиру одна. Друзей у меня не много, так как переехала в этот город недавно. Подрабатываю продавцом в местном магазине и учусь на психотерапевта. Лера и Маша - это единственные подруги. Иногда мы с ними ходим в кафе на выходные, но чаще всего только переписываемся.Как-то раз я пришла с работы, очень уставшая, и заметила, что в квартире чем-то неприятно пахнет. Запах был похож на гнилое мясо. Поверила все возможные источники запаха, но ничего не обнаружила. Так как я очень хотела спать, то сразу же поужинала и заснула.На следующий день, запаха уже не было, чему я очень сильно удивилась, но не предала значения. Подумала, что так пахло у соседей, а ко мне попал запах через вентиляцию.Через некоторое время, ночью. Я проснулась оттого, что кто-то был на кухне, я не знала что мне делать, поэтому накрылась одеялом. Потом это существо медленно, сопя, пришло в спальню. Я затаила дыхание. Но то ли заснула, то ли потеряла сознание. Когда я проснулась, в квартире всё было перевёрнуто. Я была в шоке, быстро прибралась и пошла на учебу.На следующий день ко мне пришли жаловаться соседи на ночной шум. Они не верили мне, что я ничего не слышала. Меня повергло в ужас, и я решила переночевать у Леры.Позже мне пришлось вернуться в квартиру. И я попросила Машу приехать ко мне. Рассказала ей обо всём, что было, естественно, она мне не поверила и сказала, что останется со мной на ночь, для того, чтобы показать, что ничего такого не бывает.Когда я проснулась, увидела очень жуткую картину... Труп Маши лежал на полу, в крови, а в квартире было всё разбросанно. Я сразу же позвонила Лере, но она не отвечала на мои звонки. Тогда я позвонила в полицию и все им рассказала.***Когда полиция приехала, было уже поздно. Труп Валерии был найден у неё в квартире. Труп Виктории был найден в ванной в 9:09 утра. Полиция нашла её листочки с этим рассказом в шкафу с личными вещами. В стене её квартиры было обнаружено несколько трупов.Полиция ведёт расследование.

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