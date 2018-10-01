Томас Теодор Марлин и его таинственная коллекция

Томас Теодор Марлин и его таинственная коллекцияВ 1960-х годах произошло нечто, что могло бы стать отличным сценарием для очередного сериала от Netflix. Удивительно, как такой сценарий подошел бы сериалу «Очень странные дела» от знаменитого медиагиганта. Именно в этот период времени строители сносили один из особняков в Англии, который когда-то давно принадлежал Томасу Теодору Мерлину. В подвале строители обнаружили то, что их шокировало. Вначале это были обычные коробки, которые были запечатаны прочной лентой, однако когда они их открыли, то обнаружили трупы животных, которые даже не существуют в природе. Отметим, что в этом подвале было больше тысячи таких ящиков.
Коллекция Томаса Мерлина, тела странных существ, Лондон
Сэр Томас Мерлин появился на свет в Лондоне в 1782 году, его семья была аристократической. Мать Томаса скончалась при родах, поэтому мальчика воспитывал отец по имени Эдвард. Отец Томаса был военачальником, однако вскоре после появления сына на свет он решил отправиться на пенсию, и стал серьезно увлекаться эзотерической естественной историей. Благодаря выгодным инвестициям в прибыльные коммерческие компании, семья Мерлинов смогла позволить себе путешествовать по всему миру, они искали разные артефакты, в том числе и неизвестные ранее виды животных и растений.
Сын и отец долгое время путешествовали вместе, пока Эдвард не скончался. Томасу пришлось пережить серьезный стресс, он не мог понять, почему его отца больше нет. В итоге утешение Томас отыскал в своей работе, он стал отшельником. Томас собирал у себя дома огромные библиотеку из образцов, а также найденных невиданных созданий. Вскоре Томасу пришлось вернуться в научный мир. За свою долгую карьеру Мерлин множество раз путешествовал по миру, и казалось, побывал во всех странах, он общался со многими известными учеными своего времени. Само собой, желание собрать полную коллекцию никуда не делось. В один прекрасный момент, который наступил в 1899 году, Томас решил показать коллекцию миру. Он отправился на гастроли за океан, на территорию Соединенных Штатов, прихватив с собой часть своей коллекции.
Местная публика резко негативно восприняла тех существ, которых показал им Мерлин. Отметим, что тогда люди были консервативно настроены, из-за этого Томасу пришлось отменить тур, что он и сделал еще до того момента, как доехал до Калифорнии. Отметим тот факт, что внешне сэр Мерлин выглядел очень хорошо, ему уже было за 60, но он все равно сохранял потрясающую физическую форму, многие люди давали ему на вид меньше сорока лет. Вскоре люди начали обвинять его в практиках, которые якобы давали ему вечную жизнь.
Сомнения людей стали еще прочнее весной 1942 года, когда неизвестный мужчина представился Томасом Мерлином, предъявив бумаги собственности на дом, и заявил, что хочет передать его в собственность Кембриджскому детскому дому при условии, что дом никогда не будет продан, и подвал никогда не откроют. Люди, которые следили за работами Томаса, полагали, что он давно скончался, ведь в 1942 году Томасу должно быть не менее 160 лет. Однако человека, который представился Томасом, уже было не найти, он будто испарился в воздухе. Детский дом согласился на просьбу некого мужчины и принял условие, представители дома никогда не открывали подвал особняка. Однако в 1960-м году им пришлось перебраться из особняка, а дом отправили под снос. После того, как дом был разрушен почти полностью, строители смогли отыскать удивительную коллекцию Мерлина. То, что там нашли, поразило общественность настолько, что многие начали думать, что Мерлин был путешественником во времени.
Экспонаты коллекции
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Вчера, 21:40 by dimacraft04Просмотров: 147Комментарии: 0
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