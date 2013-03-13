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Истории из жизни

Кот, который жил сам по себе

Кот, который жил сам по себе


Когда мне было 15 лет, мы с папой отобрали у дворовых пацанов котёнка, которого они чуть не замучили до смерти. Котёнок достался нам в очень плачевном состоянии — один глаз у него был выжжен, передняя лапа сломана. Малолетние негодяи отрезали ему усы ножницами и сломали хвост в нескольких местах.
Состояние у него было близкое к смерти, но спасти нам его удалось. Выхаживали его почти месяц, кормили с ложечки, носили на руках.

Котёнок подрос. Но заслужить его доверие мы не могли. Он был абсолютно диким — не давался на руки, шипел, царапался и всегда норовил удрать. При нас он никогда не ел и никогда не лежал у нас на глазах. Его любимым местом была антресоль на шкафу — там он проводил почти всё время, не удостаивая нас никаким вниманием. Есть он ходил по ночам, когда мы спали. В туалет также. Всем своим видом он давал нам понять, что он в наших услугах не нуждается.

Шли годы. Томас (так мы его назвали) всё так же проводил время на шкафу и коротал дни с завидной стабильностью — спал, иногда спускался попить воды. Ни один из членов нашей семьи не мог с гордостью сказать, что кот его любит. Было ощущение, что он ненавидит нас всех. Томас даже игнорировал природный инстинкт размножения — за 4 года он ни разу не поддался «зову весны». Но при этом всём он никогда не гадил по углам и ходил в строго отведённое ему место. Правда, только по ночам. Застать его за «этим» делом мы за 4 года не смогли.

А потом у нас заболел папа. Заболел очень тяжёлой болезнью — у него был рак пищевода. Папа много времени проводил у врачей, но шансы на выздоровление были ничтожно малы — врачи давали отцу не более 8 месяцев.

В один из дней, когда мы ужинали всей семьёй, Томас соизволил выйти к нам на кухню. Он просто пришёл, запрыгнул на свободный стул и сидел рядом, иногда щурясь от лампы на столе. Мы, если честно, не очень обратили на это внимания, потому что наши мысли были только о папе, который лежал тогда в комнате и не мог кушать совсем... Томас досидел с нами до конца, а потом так же гордо удалился. Но удалился не на антресоль, как прежде, а к папе в комнату. Там он забрался к нему на живот и разлёгся в королевской позе.
Когда мы увидели эту картину, мысли были двоякие. Мама сказала тогда следующее:
— Да он что, издевается?
Эта фраза относилась к коту. Мама огрела его полотенцем и попыталась согнать. Но Томас вжался в одеяло и только шипел на все удары, которые получал от мамы. Проснувшийся отец успокоил её, попросив не сгонять Томаса, потому что ему вдруг стало легче...

Томас с того дня сменил антресоль на кровать отца. Он так же шипел, когда его пытались прогнать, и мотал из стороны в сторону поломанным хвостом.

Так прошло три месяца. Томас очень сильно похудел и почти не ходил есть. Всё время он проводил у отца на кровати. Иногда он давал себя гладить и даже один раз за всю свою жизнь замурлыкал. Но ненадолго, всего секунд на десять. Потом он опять стал шипеть и с надменностью смотреть на окружающих.

Когда отца увезли в больницу, Томас вдруг подошёл ко входной двери и стал протяжно мяукать. Мы очень были удивлены, потому что за пять с лишним лет он ни разу не подавал голоса. Мама выразила своё мнение:
— Ну наконец-то природа позвала!
И отпустила его на улицу. Мы были уверены, что он вернётся. Но Томас не вернулся. Зато вернулся отец. С новым диагнозом - «абсолютно здоров».

Томаса нет с нами уже три года. Отец говорит, что это он забрал его болезнь. Может, и так. Но с тех пор мы каждый день вспоминаем о нашем «диком» коте и всё ждем, что он вернётся...
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:08
Сегодня, 19:08 by TiTaN_2017Просмотров: 279Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Кот спасение отец болезнь пропажа потеря

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Комментарии

#1 написал: mr.who
Сегодня, 19:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 468
Прекрасная история!

В жизни моей матери была похожая ситуация, так что я уверенно могу заявить, что подобное вполне возможно.
Зарегистрирован: 13.03.2013
 
#2 написал: Nadezhda9
Сегодня, 19:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 111
++++++++++++
Вряд ли вернётся... Забрал болезнь... А вас он не ненавидел, а просто боялся поверить...
Зарегистрирован: 4.10.2016
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 19:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (292|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 970
Да, чудная история, конечно верю. Всю жизнь бок о бок прожила с котами, они очень любящие и верные создания, хотя любовь у них не на показ. Ваш котик отплатил за заботу и любовь. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 56
Ушел в страну вечной охоты! Плюсзастори! Мой кот всю мою семью лечит. Вот такие они котики. Жаль Томаса.Пусть даже такого дикого.
А я сейчас свою кошечку лечу, учусь поневоле, уколы делать.да с котятами няньчусь. История занятная с болезнью моей кошечки произошла на днях. В субботу я нашел деньги. На улице в траве. Половину положил на телефон для благотв. пожертв. На четверть купил своим усатым-хвостатым корма, а на остальные купил отвертки домой. Всего две тысячи рупи. В понедел ник кошка оч.плохо ела, во вторник еще хуже, а в среду утром оказались в клинике. За лечение и консультацию отдал ровно 2 т. рублей.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#5 написал: strangerr
Сегодня, 20:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3
Все-таки коты действительно мистические существа. Уже не раз слышал про способность некоторых исцелять болезни людей, помогать. Прочитал Вашу историю с огромным удовольствием и ставлю „+“ blush
Зарегистрирован: 18.04.2017
#6 написал: Летяга
Сегодня, 22:01
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6956|-1)
Публикаций: 143
Комментариев: 5 603
Трогательная история, жалко котейку. Похожие истории есть у нас на сайте.
Плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#7 написал: Эвиллс
Сегодня, 22:06
+1
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1932|2)
Публикаций: 127
Комментариев: 2 875
Не многие коты умеют ТАК лечить. Произошло чудо! И совершил его - кот. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
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