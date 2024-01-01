Кукла

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:07

Причина: Стилистика автора сохранена

CreepyAlexander Просмотров: 129 Комментарии: 0 0 Вчера, 13:07 by

В маленьком, тихом американском пригороде жила одна небольшая семья, состоявшая из трех человек: папа, которого звали Роджер Аткинс, его жена Полли Аткинс и их славная дочурка – Милена. У дочери вот-вот на носу был День рождения, ей должно исполниться восемь лет, и отец решил поехать в город присмотреть ей подарок. Долго думал он – что же подарить его любимой доченьке Милене, и наконец решил, что идеальный подарок для нее будет кукла.Знавал он в городе один небольшой магазинчик, где продавались разные, довольно-таки симпатичные куклы. Встав в воскресенье утром, позавтракав, он отправился в город, дабы посетить там кукольный магазинчик. Он сел в свою машину и примерно через полчаса был уже в кукольном магазинчике.«Здравствуйте, сэр!» – любезно поприветствовал его пожилого вида продавец. «Вам подсказать что-нибудь?» «Да, вот подарок присматриваю для любимой своей дочки, хочу ей куклу купить», – сказал Роджер. «Ааа, понимаю», – улыбнулся старик. «У нас здесь достаточно большой выбор – вон те куклы по пятьсот долларов», – показал он рукой на левый ряд. «Эти, что в середине, по семьсот, а справа, которые, по тысячу». Впрочем, продолжил он, «на каждой кукле есть ценник – так что смотрите сами, сэр». Да, подумал про себя Роджер Аткинс, ну и расценки – так можно и с пустыми руками уйти отсюда, а ведь безумно хочется сделать приятный сюрприз своей девочке.И стал мистер Аткинс ходить по магазину и пристально рассматривать находившихся там кукол. Все они были хороши на вид, вот только одна беда – дороговаты. И тут его взгляд пал на одну куклу, стоявшую как бы обособленно, отдельно от остальных. Роджер стал вглядываться в эту куклу, и вдруг он обнаружил, что она все больше и больше его завораживает и возбуждает в нем желание ее приобрести, пусть даже и за дорогую цену. Кукла сильно отличалась от остальных, было в ней что-то нетипичное и уникальное.Вместе с тем Роджер поймал себя на мысли, что в этой кукле есть также что-то жуткое и зловещее, он чувствовал это, но не мог объяснить, так как по всем внешним признакам и атрибутике кукла казалась абсолютно нормальной. И была еще одна странная особенность – это была единственная кукла в магазине, на которой отсутствовал ценник. Он смотрел на нее и думал: «Кукла невероятно хороша, и моя маленькая Милена, я полагаю, придет от нее в неописуемый восторг». Он решил ее купить. «Уважаемый!» - позвал он продавца. «Да», - отозвался тот и направился к нему быстрым шагом. «А сколько стоит вот эта кукла?» Продавец взял ее в руки, покрутил, повертел и, наконец, пожав плечами, сказал: «Затрудняюсь вам сказать, на ней нет ценника – это очень странно. И более того, я не припоминаю, чтобы этот товар вообще когда-то продавался в этом магазине». «Я думаю, моей любимой дочке она очень понравится, мы можем договориться о цене?» спросил Роджер продавца. «Э», - замешкался тот и на некоторое время застыл в нерешительности. Потом, придя в себя, неуверенно произнес: «Ну хорошо». «Сколько?» спросил Роджер? «Ну, допустим, триста долларов», - сказал продавец. Роджера такая цена вполне устраивала – он согласился. «Давайте только немного отойдем, чтобы камеры нас не зафиксировали», - сказал продавец. Они сделали пару шагов в сторону, и Роджер сунул ему триста долларов, тот быстро сунул свой гонорар в карман пиджака и протянул куклу мистеру Аткинсу.Довольный своим приобретением, Роджер Аткинс вышел из магазина, сел в машину, кинул куклу на заднее сидение и уже мчался домой, дабы обрадовать свою дочку чудным подарком. И вот переступил он порог своего дома и стал ласково звать Милену. «Миленочка, солнышко мое – смотри, что папа тебе купил». Милена вышла из комнаты, и папа вручил ей куклу. Милена радостно ахнула, увидев подарок. Она нежно обвила руками шею отца и поцеловала ее в щечку, сказав нежно: «Спасибо тебе, папочка». «С Днем Рожденья – моя дорогая», – поздравил ее отец.Подаренная кукла безумно понравилась Милене, и весь остаток дня девочка с ней не разлучалась. И вот уже стемнело, вечер сменила ночь – пора была уже всем спать. Родители уже легли, а девочка, еще некоторое время поигравшись с куклой, решила, наконец, тоже отходить ко сну. Она поставила куклу на пол, легла на кровать и заснула. Вдруг ей приснился страшный, кошмарный сон, причем ощущения были такие, что будто бы все происходит наяву. Во сне она находилась в своей комнате, на полу лежала та самая кукла, и множество голосов в унисон шептали: «Избавься от нее, тебе нельзя держать ее, выкинь быстрее, избавься, она приносит вред, она тебя погубит, выкинь ее скорее», и вдруг внезапно все закружилось у нее перед глазами, и проснулась Милена в холодном поту с громким криком на устах. Услышав крик, родители встали и поспешили к ней. «Что случилось, доченька?» – спросил отец. Милена рассказала увиденный сон во всех деталях. Ерунда, усмехнулся отец, – это всего лишь, не нужно относиться к этому серьезно, это сон, просто сон – верно, Полли? Конечно, отозвалась мама, всем нам иногда снятся страшные сны. Милену такое объяснение несколько успокоило, она сказала: «Да, наверное, вы правы, это просто сон – бояться нечего». «Конечно, нечего, — сказал папа, — если что, мы ведь рядом». Он поцеловал Милену в лобик, и оба родителя удалились в свою комнату спать.На следующий день Милена как ни в чем не бывало пошла в школу, затем, когда уроки закончились, вернулась домой и стала вновь играться с ее любимой куклой. Она убедила себя, что это был всего лишь сон, и потихоньку уже стала приходить в себя. И вот новый день близился к концу, пора было спать. Милена легла и заснула. И вновь ей привиделся кошмар. Стояла она посредине комнаты, на полу лежала кукла, и опять множество голосов начало шептать: «Выкинь ее, избавься, она тебя погубит, ее нельзя у себя держать». Вдруг внезапно голоса умолкли, и девочка посмотрела на куклу. На лице куклы была неестественно жуткая, страшная улыбка, от которой бросало в дрожь. Спустя пару секунд кукла ожила, вцепилась в руку Милены и начала очень больно ей сжимать. И все внезапно закружилось у Милены перед глазами, она проснулась, до смерти напуганная. Было утро, пора было снова в школу. Родители посмотрели на Милену и поняли, что что-то не так. «Что с тобой, — спросил отец, — опять кошмары?» «Да», — ответила Милена и рассказала про новый сон. «Дочка, это же просто сон, - начал Роджер, - тебе нечего бояться». «Ей часто стали сниться кошмары, — сказала Полли, мама девочки, — я думаю, может, отвести её к врачу». «Возможно, — ответил Роджер, — но это потом, сейчас, доченька, ступай в школу».Милена пошла в школу, по дороге она посмотрела на свою руку и обнаружила, что на ней были синяки и отметины, будто бы ей кто-то на яву сильно сжимал руку. Милене стало дико страшно. Вернувшись из школы, она показала родителям свою руку со следами физического воздействия. Она еще раз пересказала родителям увиденный сон и акцентировалась на том, что во сне кукла сильно сжимала ей руку. «Точно у тебя этих синяков раньше не было», – скептическим произнес отец. «Может, это кто-то из школы так постарался». Милена сказала, что абсолютно точно у нее не было этих отметин на руке до того момента, как ей приснился жуткий сон. Поли и Роджер Аткинс в недоумении переглянулись друг на друга, не зная, что и сказать.«Ладно, — сказала мама девочки. — Вот что: нам с папой надо съездить в город кое-что закупить, ближе к ночи мы вернемся. Сегодня ты будешь спать вместе со мной в одной комнате, а папа будет спать отдельно». «Хорошо», — сказала Милена. Это ее немного успокоило.И вот новый день подходил к концу. Милена с куклой уже не играла, даже не подходила к ней. Настала ночь, и Милену сморила сильная усталость, но ложиться спать она боялась, поэтому боролась с собой, чтобы только ей не заснуть до прихода мамы и папы. Однако сон всё больше и больше на нее накатывал, и наконец она и вовсе задремала.И вновь она увидела страшный сон. Снова она была в своей комнате, на полу лежала все та же кукла, и снова раздалось множество голосов: «Избавься от нее, выкинь, она погубит и тебя, и твоих родителей, она приносит людям несчастья, избавься – это последний шанс, потом будет поздно». Вдруг голоса утихли, и картина поменялась. Теперь Милена вновь увидела жуткую улыбку на лице куклы, а на полу лежали трупы мамы, папы и ее самой, очевидно, что все были мертвы. А кукла начала танцевать возле трех мертвых тел и что-то жуткое напевать на непонятном языке. И снова все закружилось перед глазами, и проснулась Милена теперь окончательно напуганная. Было уже раннее утро, и из соседней комнаты она услышала голоса мамы и папы.Она встала и быстро пошла к ним. «А, доченька наша, - ласково сказала мама, - мы вот с папой вот только пришли недавно. Машина у нас сломалась, когда ехали домой, пришлось ее оставить, добираться пешком». «Мама, папа, - заговорила Милена дрожащим голосом, - надо срочно избавиться от этой куклы, мы в большой опасности, пока она здесь, если этого не сделать, мы все умрем». И Милена поведала родителям о новом увиденном кошмаре. Родители уже отчетливо осознавали, что с этой куклой явно что-то не так. «Да, - произнес отец, - когда я ее увидел в магазине, то сразу почувствовал, что с куклой что-то не так, но я тогда особо не придал значения, а вот теперь понимаю». «Ладно, - сказал он, - иди позавтракай, а потом в школу. А мы обещаем, что избавимся от этой чертовой куклы, ты ее больше никогда здесь не увидишь больше, я знаю, что с ней сделать».Когда уроки закончились, Милена пришла домой, зашла в свою комнату и увидела, что той куклы там больше нет. Вернувшийся вечером домой отец сказал, что отнес ее в ближайший лес, развел там костер и бросил эту инфернальную куклу туда. Пламя моментально поглотило ее, превратив в бесформенную, безликую, пластмассовую массу. Она сгинула в небытие. С тех пор Милене больше не снились кошмары, она спала мирно, спокойно и безмятежно. «Чтоб мне провалиться! – думал про себя Роджер Аткинс. – Ни за что на свете не подарю я ей больше куклу на день рождения – лучше что-нибудь полезное и развивающее».

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