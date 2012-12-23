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Страшилки

Клоун

Эта история произошла со мной в детстве, когда мне было всего 8 годиков. Меня пригласила подруга на свой день рождения, она сказала, что там будет настоящий клоун Роджер. Раньше этот клоун был очень популярен. Я не поверила подруге и сказала, что она врёт, но подруга настаивала на том, чтобы я к ней пришла на день рождения, который она отмечала на даче. Я спросила маму, мама мне разрешила. Я сказала подруге, что приду. Её день рождения выпал на пятницу... 13 числа.

13.07.2007 год

Вот и наступил её день рождения, мама дала мне подарок, который я должна была ей подарить. Я вышла из дому, как раз когда приехал её папа на машине. Я села в машину, сидела я возле этого клоуна Роджера. Он был страшный. Его лицо было полностью замазано гримом, он был в рыжо-синем парике, он не улыбался, а плакал. Всё бы ничего, но меня смутило то, что у него в плюшевой игрушке, которую он должен был подарить Альбине (имениннице), был нож и какие-то таблетки. Я спросила этого клоуна:
— А почему в игрушке ножик? И что это за витаминки?
Ничего не ответив, он посмотрел на меня и улыбнулся, улыбка была очень большой.

Когда мы приехали на дачу, там уже были все наши друзья и родители Альбины. Я вышла с этим клоуном за руку.

День рождения проходил, как и должно быть. Пришёл час подарочков. Все дарили подарки, в том числе и я. Последним был Роджер. Он взял этого мишку и тоненьким противным голосом сказал:
— А у меня подарочек, подарочек, подарочек!

Он протянул этого медведя Альбине. Она улыбалась и приняла подарок. Через несколько минут клоун позвал её в комнату и сказал, чтоб она взяла эту игрушку. Альбина взяла игрушку и пошла в ту комнату. Я, не удержавшись от любопытства, пошла за ней. Она зашла в комнату. Я слегка приоткрыла дверь...

Клоун забрал у неё игрушку. Он оторвал медведю голову и достал оттуда таблетки. Он дал Бине, сказав, что это простые витаминки. Альбина выпила, и вдруг она упала в обморок. Клоун взял её на руки. Достав нож, он порезал её живот. Роджер выпихивал её органы и играл с ними, при этом говоря:
— Спасибо за подарочек, подарочек, подарочек...

После этого он порезал её на части и поставил её части в какую-то коробочку. В то время, когда я смотрела сквозь щель, он подходил к двери. Я быстро убежала оттуда к родителям Бины. Я им рассказала всё, что видела и слышала. Родители мне не поверили, сказали, что я просто это всё выдумала. Когда закончился праздник, родители звали девочку, но её не было, она не выходила. Они искали её во всех комнатах. Когда её папа подошёл к последней комнате, он увидел большую лужу крови и голову девочки. На стене кровью было написано: «С праздником вас!».

Автор: -
История отсюда.
Сегодня, 09:42 by Сидоджи ОбыкновенныйПросмотров: 46Комментарии: 2
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Ключевые слова: Клоун день рождения Роджер

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Комментарии

#1 написал: qqq666
Сегодня, 11:15
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для страшилки сойдет
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#2 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 13:45
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Прикольная страшная сказочка. smile
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