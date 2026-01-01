Расплата носферату
Луна над ночью нависала,
И клуб «Вампирское дитя»...
Кипели страсти там накалом,
Там изгоняли упыря:
- Не преклонялся перед Дарьей,
Что королевна упырей.
- И лайков нам давно не ставил,
И на комменты ты «еврей».
- Ты взнос на клуб давно просрочил.
Не долизал ни кровь, ни зад.
- Ты не вампир, вали короче.
Вот так был изгнан Цепеш Влад!
Вскипела кровь, желчь забурлила!
- Да как посмели князя тьмы!
Он вырвал нос Илье вампиру,
А Дарье ухо откусил!
Ударом на кол королеву!
Антону руки оторвал!
Везде кишки и крови пена!
Безмерно Влад торжествовал!
- Не преклонялся перед Дарьей,
Что королевна упырей.
- И лайков нам давно не ставил,
И на комменты ты «еврей».
- Ты взнос на клуб давно просрочил.
Не долизал ни кровь, ни зад.
- Ты не вампир, вали короче.
Вот так был изгнан Цепеш Влад!
Всё правда. Так бы вот и было!
Вся злость вампира! Он не врёт.
Но не достойны тратить силы...
И с кислой миной Влад бредёт...
- Не преклонялся перед Дарьей,
Что королевна упырей.
- И лайков нам давно не ставил,
И на комменты ты «еврей».
- Ты взнос на клуб давно просрочил.
Не долизал ни кровь, ни зад.
- Ты не вампир, вали короче.
Вот так был изгнан Цепеш Влад!
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:33
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 09:33 by VoladПросмотров: 29Комментарии: 0
Ключевые слова: Вампир носферату Влад Цепеш ирония клуб сообщество лайки авторский стих