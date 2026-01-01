Расплата носферату

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:33

Причина: Стилистика автора сохранена

Луна над ночью нависала,И клуб «Вампирское дитя»...Кипели страсти там накалом,Там изгоняли упыря:- Не преклонялся перед Дарьей,Что королевна упырей.- И лайков нам давно не ставил,И на комменты ты «еврей».- Ты взнос на клуб давно просрочил.Не долизал ни кровь, ни зад.- Ты не вампир, вали короче.Вот так был изгнан Цепеш Влад!Вскипела кровь, желчь забурлила!- Да как посмели князя тьмы!Он вырвал нос Илье вампиру,А Дарье ухо откусил!Ударом на кол королеву!Антону руки оторвал!Везде кишки и крови пена!Безмерно Влад торжествовал!- Не преклонялся перед Дарьей,Что королевна упырей.- И лайков нам давно не ставил,И на комменты ты «еврей».- Ты взнос на клуб давно просрочил.Не долизал ни кровь, ни зад.- Ты не вампир, вали короче.Вот так был изгнан Цепеш Влад!Всё правда. Так бы вот и было!Вся злость вампира! Он не врёт.Но не достойны тратить силы...И с кислой миной Влад бредёт...- Не преклонялся перед Дарьей,Что королевна упырей.- И лайков нам давно не ставил,И на комменты ты «еврей».- Ты взнос на клуб давно просрочил.Не долизал ни кровь, ни зад.- Ты не вампир, вали короче.Вот так был изгнан Цепеш Влад!

Ключевые слова: Вампир носферату Влад Цепеш ирония клуб сообщество лайки авторский стих

