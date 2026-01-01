Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Расплата носферату



Луна над ночью нависала,
И клуб «Вампирское дитя»...
Кипели страсти там накалом,
Там изгоняли упыря:

- Не преклонялся перед Дарьей,
Что королевна упырей.
- И лайков нам давно не ставил,
И на комменты ты «еврей».

- Ты взнос на клуб давно просрочил.
Не долизал ни кровь, ни зад.
- Ты не вампир, вали короче.
Вот так был изгнан Цепеш Влад!

Вскипела кровь, желчь забурлила!
- Да как посмели князя тьмы!
Он вырвал нос Илье вампиру,
А Дарье ухо откусил!

Ударом на кол королеву!
Антону руки оторвал!
Везде кишки и крови пена!
Безмерно Влад торжествовал!

- Не преклонялся перед Дарьей,
Что королевна упырей.
- И лайков нам давно не ставил,
И на комменты ты «еврей».

- Ты взнос на клуб давно просрочил.
Не долизал ни кровь, ни зад.
- Ты не вампир, вали короче.
Вот так был изгнан Цепеш Влад!

Всё правда. Так бы вот и было!
Вся злость вампира! Он не врёт.
Но не достойны тратить силы...
И с кислой миной Влад бредёт...

- Не преклонялся перед Дарьей,
Что королевна упырей.
- И лайков нам давно не ставил,
И на комменты ты «еврей».

- Ты взнос на клуб давно просрочил.
Не долизал ни кровь, ни зад.
- Ты не вампир, вали короче.
Вот так был изгнан Цепеш Влад!


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:33
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 09:33 by VoladПросмотров: 29Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Вампир носферату Влад Цепеш ирония клуб сообщество лайки авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.