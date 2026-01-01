Не вспыхнет тот пепел, что грозно и гордо горами лежит у скалистых темниц

Не вспыхнет тот пепел,что грозно и гордогорами лежиту скалистых темниц:веками пылавший,ночами страдавший,он спит, одинокий,под крылами птиц.О пепел,ты некогдачёрным вулканомтак жадно манилв наш темнеющий путьтех странников старыхи женщин усталых;улыбки и грёзы,их горесть и грусть.Когда ж долгожданнымты стал им покоем,избавив от муки от боли тайком,слезами омытые,в горе одетые,лишь ветры скорбелии выли кругом.Лишь изредка в далях техможно услышать,как млечной луною ведомый гонецнесётся сквозь адк тем, чьё имя забыто,напомнить, что близится ночи конец.

