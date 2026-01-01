Не вспыхнет тот пепел, что грозно и гордо горами лежит у скалистых темниц

Не вспыхнет тот пепел,
что грозно и гордо
горами лежит
у скалистых темниц:

веками пылавший,
ночами страдавший,
он спит, одинокий,
под крылами птиц.

О пепел,
ты некогда
чёрным вулканом
так жадно манил
в наш темнеющий путь

тех странников старых
и женщин усталых;
улыбки и грёзы,
их горесть и грусть.

Когда ж долгожданным
ты стал им покоем,
избавив от мук
и от боли тайком,

слезами омытые,
в горе одетые,
лишь ветры скорбели
и выли кругом.

Лишь изредка в далях тех
можно услышать,
как млечной луною ведомый гонец
несётся сквозь ад
к тем, чьё имя забыто,
напомнить, что близится ночи конец.


Ключевые слова: Пепел скорбь избавление авторский стих

