Не вспыхнет тот пепел, что грозно и гордо горами лежит у скалистых темниц

Не вспыхнет тот пепел, что грозно и гордо горами лежит у скалистых темницНе вспыхнет тот пепел,
что грозно и гордо
горами лежит
у скалистых темниц:
веками пылавший,
ночами страдавший,
он спит, одинокий,
под крылами птиц.
О пепел,
ты некогда
чёрным вулканом
так жадно манил
в наш темнеющий путь
тех странников старых
и женщин усталых;
улыбки и грёзы,
их горесть и грусть.
Когда ж долгожданным
ты стал им покоем,
избавив от мук
и от боли тайком,
слезами омытые,
в горе одетые,
лишь ветры скорбели
и выли кругом.
Лишь изредка в далях тех
можно услышать,
как млечной луною ведомый гонец
несётся сквозь ад
к тем, чьё имя забыто,
напомнить, что близится ночи конец.
Вчера, 10:39 by Mystique
Ключевые слова: Пепел скорбь избавление авторский стих