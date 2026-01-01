Откровение

Ты знаешь, не спорят о Боге в палатах,Где запах лекарств и короткие сны.Где люди в простых, сиротливых халатахЖдут тихого чуда у белой стены.Там нет гордецов в леденящем салоне,Когда самолёт провалился в грозу.И самый бесстрашный в пустом батальонеТайком рукавом вытирает слезу.Когда врач отводит уставшие очи,И больше не может ничем помогать,Стихают слова. И в безмолвии ночи,Мы учимся верить, надеяться, ждать.Пока мы сильны — мы смеемся, мы судим,Бросаем слова, не боясь ничегоНо в час, когда смерть улыбается людям,Мы все вспоминаем про имя Его.

Другие, подобные истории: