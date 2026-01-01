Откровение

ОткровениеТы знаешь, не спорят о Боге в палатах,
Где запах лекарств и короткие сны.
Где люди в простых, сиротливых халатах
Ждут тихого чуда у белой стены.
Там нет гордецов в леденящем салоне,
Когда самолёт провалился в грозу.
И самый бесстрашный в пустом батальоне
Тайком рукавом вытирает слезу.
Когда врач отводит уставшие очи,
И больше не может ничем помогать,
Стихают слова. И в безмолвии ночи,
Мы учимся верить, надеяться, ждать.
Пока мы сильны — мы смеемся, мы судим,
Бросаем слова, не боясь ничего
Но в час, когда смерть улыбается людям,
Мы все вспоминаем про имя Его.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:55
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 11:55 by VedagorПросмотров: 28Комментарии: 0
Ключевые слова: Беда надежда Бог авторский стих