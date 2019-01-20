Мор

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:20

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

SolomonLaKrua Просмотров: 27 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:20 by

Ты знаешь, чего боится и самый бесстрашный воин?Чего пожелает в гневе любой из твоих врагов?Покоиться в вечных муках. Свободы не быть достойным.Когда потеряешь душу, остаться в плену оков.Ты помнишь свой миг последний: тот холод меча меж рёбер?Во мгле трепыханье крыльев? И лишь колокольный звон?Те звуки сменились смехом, затем был гремящий шёпот:«Желаешь вернуться, смертный? Поставишь ли всё на кон?»Ответил ему ты сразу – слова, не подумав, бросил.Хоть раз пожалел серьёзно с тех страшных далёких пор?Теперь по речным долинам, погостам, ущельям грознымблуждает бессмертный всадник, живым предрекая мор.Ты знаешь, тебя боится и самый бесстрашный воин.К тебе посылают в гневе все люди своих врагов.Покоишься в вечных муках. Свободы едва достоин.Отдал добровольно душу за холод и звон оков.

Ключевые слова: Мор некромант воин дьявол тёмный рыцарь смерть загробная жизнь авторский стих

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