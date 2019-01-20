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Стихи

Мор

Ты знаешь, чего боится и самый бесстрашный воин?
Чего пожелает в гневе любой из твоих врагов?
Покоиться в вечных муках. Свободы не быть достойным.
Когда потеряешь душу, остаться в плену оков.

Ты помнишь свой миг последний: тот холод меча меж рёбер?
Во мгле трепыханье крыльев? И лишь колокольный звон?
Те звуки сменились смехом, затем был гремящий шёпот:
«Желаешь вернуться, смертный? Поставишь ли всё на кон?»

Ответил ему ты сразу – слова, не подумав, бросил.
Хоть раз пожалел серьёзно с тех страшных далёких пор?
Теперь по речным долинам, погостам, ущельям грозным
блуждает бессмертный всадник, живым предрекая мор.

Ты знаешь, тебя боится и самый бесстрашный воин.
К тебе посылают в гневе все люди своих врагов.
Покоишься в вечных муках. Свободы едва достоин.
Отдал добровольно душу за холод и звон оков.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:20
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 22:20 by SolomonLaKruaПросмотров: 27Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Мор некромант воин дьявол тёмный рыцарь смерть загробная жизнь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Sniff
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