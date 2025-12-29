Единственный шанс

Новость отредактировал Летяга - 15-04-2026, 08:58

Причина: Стилистика автора сохранена

Vedagor Просмотров: 85 Комментарии: 2 +2 15-04-2026, 08:58 by

Есть только секунда. Одно лишь мгновенье.Стираются лица, стирается звук.Откинь свою слабость, отбрось сожаленья,Послушай, как бьется набатовый стук.Натянут канат над ревущею бездной,Здесь нет ни страховки, ни права на сбой.Вгрызайся в свой шанс хваткой мертвой, железной,Вступая в свой главный, решающий бой.Отдайся моменту! Шагни за пределы!Такое в судьбе выпадает лишь раз.Хватай свою волю и действуй сверхсмело,Всю жизнь помещая в единственный час.Провал невозможен. Уступка опасна.Никто не вернет ускользающих лет.Шагни в эту бурю — и станет всё ясно:Бери этот мир. Или выхода нет.

Ключевые слова: Шанс борьба момент авторский стих

Другие, подобные истории: