Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Единственный шанс

Есть только секунда. Одно лишь мгновенье.
Стираются лица, стирается звук.
Откинь свою слабость, отбрось сожаленья,
Послушай, как бьется набатовый стук.

Натянут канат над ревущею бездной,
Здесь нет ни страховки, ни права на сбой.
Вгрызайся в свой шанс хваткой мертвой, железной,
Вступая в свой главный, решающий бой.

Отдайся моменту! Шагни за пределы!
Такое в судьбе выпадает лишь раз.
Хватай свою волю и действуй сверхсмело,
Всю жизнь помещая в единственный час.

Провал невозможен. Уступка опасна.
Никто не вернет ускользающих лет.
Шагни в эту бурю — и станет всё ясно:
Бери этот мир. Или выхода нет.


Новость отредактировал Летяга - 15-04-2026, 08:58
Причина: Стилистика автора сохранена
15-04-2026, 08:58 by Vedagor Просмотров: 85 Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Шанс борьба момент авторский стих

Комментарии

#1 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
15 апреля 2026 21:06
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 44
Во! Как раз кстати этот стих. В нужное время попался.

Зарегистрирован: 29.12.2025
#2 написал: serg-kil-inc
Вчера, 21:41
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 184
Выхода нет в любом случае - все мы в итоге выйдем в одну-единственную дверь с табличкой "смерть".
А стих написан хорошо, кстати.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.