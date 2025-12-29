Единственный шанс

Единственный шансЕсть только секунда. Одно лишь мгновенье.
Стираются лица, стирается звук.
Откинь свою слабость, отбрось сожаленья,
Послушай, как бьется набатовый стук.
Натянут канат над ревущею бездной,
Здесь нет ни страховки, ни права на сбой.
Вгрызайся в свой шанс хваткой мертвой, железной,
Вступая в свой главный, решающий бой.
Отдайся моменту! Шагни за пределы!
Такое в судьбе выпадает лишь раз.
Хватай свою волю и действуй сверхсмело,
Всю жизнь помещая в единственный час.
Провал невозможен. Уступка опасна.
Никто не вернет ускользающих лет.
Шагни в эту бурю — и станет всё ясно:
Бери этот мир. Или выхода нет.
Новость отредактировал Летяга - 15-04-2026, 08:58
Причина: Стилистика автора сохранена
