Звёзды

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Девятихвостый Лис Просмотров: 23 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:46 by

Взгляни в ночное небо в летний вечер,Отбрось пустые мысли в бездну снов.Развей свой мир, что так недолговечен,Проснуться ото сна ты будь готов.Во тьме ночной бессменно светят звёзды,Жизнь освещая многим, почём зря.Пройти сызнова прожитое смог бы?Ответь себе, но правду не тая.Но лишь обманом сделаешь ты выбор,Себя обманешь, даже не пытаясь врать.Весь путь твой - это лживые изгибы,Что не позволит тебе, кем желаешь, стать.Твоя же гордость станет горсткой пепла,Ведь ты нелепо сжёг свой млечный путь.А звёзды лишь угаснут с дневным светом,Они вернутся, но тебя им не вернуть.

Ключевые слова: Ночь звезды жизнь смерть размышление авторский стих

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