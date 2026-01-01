Волчий Кут. Призыв Зверя

Вчера, 21:45

Надо:Плотное одеяло, нож ,стул, кусок сырого мяса.Мясо завернуть в тряпку и положить в дальний угол шалаша.Залезть в шалаш, должно быть тесно, и максимально темно. Положить перед собой нож. Мясо за спину .Читаем заговор громким шепотом , чеканя каждое слово.После прочтения заговора будет четкое ощущение присутствия кого то рядом. На физическом уровне, причем максимально тактильно и жутко.Ребята, помните про откуп после этих ритуалов на кладбище.И про то, что все это на свой страх и риск!!!Приклон Силам должен быть сделан перед ритуалом обязательно!!!!!Но разумеется тут все разные сидят, дело ваше .Можете не верить .Во имя Сатаны, и Бесов Его, и Воинства Его.Отрекаюсь от света белого, от солнца ясного, от порога красного.Залезаю в нору черную, в утробу волчью, в пасть звериную.Не младенец здесь сидит, а колдун (имярек) велит.Встань, Волчий Князь, из пекла!Встань, Серый Бес, из пепла!Отвори мне врата в Навь,Здесь, под пологом, тьму правь.Я строю тебе храм из тряпья.Я даю тебе плоть — не свою, а ничью (указать на мясо за спиной).Приди, Зверь, на запах крови.Приди, Зверь, на зов боли.Зубы твои — ножи булатные.Глаза твои — огни закатные.Шерсть твоя — иголки каленые.Души грешных — тобою паленые.Смыкаю стены. Гашу свет.На мне, (имярек), твой завет.Кто из тьмы меня за ногу схватит —Тот своей головой мне заплатит.А коли ты, Волче, пришел —Садись со мной за один стол.Жри мясо, пей тьму.Быть посему!(Первый зов):Нима! Волчья пасть, откройся!(В этот момент в «домике» станет невыносимо душно).(Второй зов):Нима! Волчий дух, накройся!(Ощущение, что одеяло стало тяжелым, как земля).(Третий зов):Нима! Волчий зуб, вонзись!(Резко ткнуть ножом в пространство перед собой и замереть).

Ключевые слова: Зверь призыв ритуал стих

