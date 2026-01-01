Волчий Кут. Призыв Зверя

Волчий Кут. Призыв ЗверяНадо:
Плотное одеяло, нож ,стул, кусок сырого мяса.
Мясо завернуть в тряпку и положить в дальний угол шалаша.
Залезть в шалаш, должно быть тесно, и максимально темно. Положить перед собой нож. Мясо за спину .
Читаем заговор громким шепотом , чеканя каждое слово.
После прочтения заговора будет четкое ощущение присутствия кого то рядом. На физическом уровне, причем максимально тактильно и жутко.
Ребята, помните про откуп после этих ритуалов на кладбище.
И про то, что все это на свой страх и риск
!!!Приклон Силам должен быть сделан перед ритуалом обязательно!!!!!
Но разумеется тут все разные сидят, дело ваше .
Можете не верить .
Во имя Сатаны, и Бесов Его, и Воинства Его.
Отрекаюсь от света белого, от солнца ясного, от порога красного.
Залезаю в нору черную, в утробу волчью, в пасть звериную.
Не младенец здесь сидит, а колдун (имярек) велит.
Встань, Волчий Князь, из пекла!
Встань, Серый Бес, из пепла!
Отвори мне врата в Навь,
Здесь, под пологом, тьму правь.
Я строю тебе храм из тряпья.
Я даю тебе плоть — не свою, а ничью (указать на мясо за спиной).
Приди, Зверь, на запах крови.
Приди, Зверь, на зов боли.
Зубы твои — ножи булатные.
Глаза твои — огни закатные.
Шерсть твоя — иголки каленые.
Души грешных — тобою паленые.
Смыкаю стены. Гашу свет.
На мне, (имярек), твой завет.
Кто из тьмы меня за ногу схватит —
Тот своей головой мне заплатит.
А коли ты, Волче, пришел —
Садись со мной за один стол.
Жри мясо, пей тьму.
Быть посему!
(Первый зов):
Нима! Волчья пасть, откройся!
(В этот момент в «домике» станет невыносимо душно).
(Второй зов):
Нима! Волчий дух, накройся!
(Ощущение, что одеяло стало тяжелым, как земля).
(Третий зов):
Нима! Волчий зуб, вонзись!
(Резко ткнуть ножом в пространство перед собой и замереть).
