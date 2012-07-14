Поиграем?Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я начну с тобой играть.
Тень шевелится в углу и ползет по потолку.
Кто-то стонет за окном и скребется под столом.
Ты не бойся, не кричи, и спасенья не ищи.
В темноте спасенья нет, начинает гаснуть свет.
Страх холодною рукой отключает разум твой,
Кто-то под кроватью есть, он голодный - хочет есть.
Одеяло отпусти, раз-два-три.
Мы хотим с тобой играть, загляни-ка под кровать,
Приоткрой у шкафа дверцу, что хватаешься за сердце?
Эй, постой, не умирай, до утра-то доиграй...
Пять. Четыре. Три. Один... Монстр снова победил.
Новость отредактировал Mina Harker - Сегодня, 19:48
Сегодня, 19:47 by Елена КарменПросмотров: 16Комментарии: 1
Ключевые слова: Игра монстр страх авторский стих