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Стихи

Поиграем?

Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я начну с тобой играть.
Тень шевелится в углу и ползет по потолку.
Кто-то стонет за окном и скребется под столом.
Ты не бойся, не кричи, и спасенья не ищи.

В темноте спасенья нет, начинает гаснуть свет.
Страх холодною рукой отключает разум твой,
Кто-то под кроватью есть, он голодный - хочет есть.
Одеяло отпусти, раз-два-три.

Мы хотим с тобой играть, загляни-ка под кровать,
Приоткрой у шкафа дверцу, что хватаешься за сердце?
Эй, постой, не умирай, до утра-то доиграй...
Пять. Четыре. Три. Один... Монстр снова победил.

Новость отредактировал Mina Harker - Сегодня, 19:48
Сегодня, 19:47 by Елена КарменПросмотров: 16Комментарии: 1
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Ключевые слова: Игра монстр страх авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 20:33
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Прикольная считалочка получилась, от меня плюс, +
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