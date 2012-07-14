Поиграем?

Новость отредактировал Mina Harker - Сегодня, 19:48

Елена Кармен Просмотров: 16 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:47 by

Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я начну с тобой играть.Тень шевелится в углу и ползет по потолку.Кто-то стонет за окном и скребется под столом.Ты не бойся, не кричи, и спасенья не ищи.В темноте спасенья нет, начинает гаснуть свет.Страх холодною рукой отключает разум твой,Кто-то под кроватью есть, он голодный - хочет есть.Одеяло отпусти, раз-два-три.Мы хотим с тобой играть, загляни-ка под кровать,Приоткрой у шкафа дверцу, что хватаешься за сердце?Эй, постой, не умирай, до утра-то доиграй...Пять. Четыре. Три. Один... Монстр снова победил.

Ключевые слова: Игра монстр страх авторский стих

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