Рыбий глаз

Кто-то давит на кнопку. Звон.Разрывает твой сладкий сон.Ты идешь к металлической тьме.В своей запертой, тихой тюрьме.Ты прильнул к ледяной дыре.Кто там топчется в конуре?В этой выпуклой, мутной мгле.На бетонном, сыром столе.Видишь? Нет никого. Пустота.Только лестничная чернота.Но ты чувствуешь: он стоит.Прямо сбоку. И он сопит.Он прижался к стене плечом.Он пришел к тебе с кирпичом?Или с шилом? Иглой в глаз?Он здесь был уже много раз.Не смотри в этот рыбий зрачок.Ты попался на этот крючок.С той стороны, в миллиметре от век,Ждет не гость. И не человек.Вдруг увидишь ты там... Глаз?Что смотрел на тебя сейчас?Желтый, мутный, вплотную к стеклу.Он принес тебе в дом хулу.Отойди. Не дыши. Замри.Дверь на все обороты запри.Если в глаз постучат ногтем —Значит, мы уже вместе. Вдвоем.

