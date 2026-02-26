Истории из жизни
Стихи

Рыбий глаз

Кто-то давит на кнопку. Звон.
Разрывает твой сладкий сон.
Ты идешь к металлической тьме.
В своей запертой, тихой тюрьме.

Ты прильнул к ледяной дыре.
Кто там топчется в конуре?
В этой выпуклой, мутной мгле.
На бетонном, сыром столе.

Видишь? Нет никого. Пустота.
Только лестничная чернота.
Но ты чувствуешь: он стоит.
Прямо сбоку. И он сопит.

Он прижался к стене плечом.
Он пришел к тебе с кирпичом?
Или с шилом? Иглой в глаз?
Он здесь был уже много раз.

Не смотри в этот рыбий зрачок.
Ты попался на этот крючок.
С той стороны, в миллиметре от век,
Ждет не гость. И не человек.

Вдруг увидишь ты там... Глаз?
Что смотрел на тебя сейчас?
Желтый, мутный, вплотную к стеклу.
Он принес тебе в дом хулу.

Отойди. Не дыши. Замри.
Дверь на все обороты запри.
Если в глаз постучат ногтем —
Значит, мы уже вместе. Вдвоем.


