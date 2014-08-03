Истории из жизни
Стихи

Пластинка



День и ночь, одно и тоже -
Тот же всё идёт прохожий,
Та же передача в сетке,
Заперт в этом дне как в клетке.

Словно узник заперт в прошлом,
Был плохим и был хорошим,
Но ничто здесь не поможет -
Тот же всё идёт прохожий.

Я не помню сколько лет мне,
Сколько лет я в этой клетке,
Но с утра опять сначала -
Как пластинка жизнь застряла.

Я с ума схожу, быть может.
Я хочу всё уничтожить.
Тот же вновь идёт прохожий -
Я в него вгоняю ножик!

Убиваю без разбора.
Знаю, всё вернётся снова!
Всюду кровь сирены скорой -
Это лучший день бесспорно!

Но удар, меня связали.
Я уже в судебном зале -
К высшей мере наказанья.
Всё с утра вернётся - знаю.

Я не помню сколько лет мне,
Но теперь в другой я клетке.
День тот вновь не повторился -
Казни жду уже смирился.

Я не помню сколько лет мне,
Но теперь в другой я клетке.
Эта шутка очень злая...
Смертной казни ожидаю...


Новость отредактировал Летяга - 30-10-2025, 10:44
Причина: Стилистика автора сохранена
30-10-2025, 10:44 by Volad
+1

Ключевые слова: День сурка пластинка безумие казнь повторение клетка прохожий авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
30 октября 2025 10:51
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12489|-4)
Публикаций: 1 206
Комментариев: 9 766
Да, воспроизводится песня на эти самые стихи.
Мне нравится
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Volad
30 октября 2025 13:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 85
Комментариев: 867
Цитата: Летяга
Да, воспроизводится песня на эти самые стихи.
Мне нравится

Отлично) Спасибо)
Зарегистрирован: 29.11.2011
    
