Пластинка
День и ночь, одно и тоже -
Тот же всё идёт прохожий,
Та же передача в сетке,
Заперт в этом дне как в клетке.
Словно узник заперт в прошлом,
Был плохим и был хорошим,
Но ничто здесь не поможет -
Тот же всё идёт прохожий.
Я не помню сколько лет мне,
Сколько лет я в этой клетке,
Но с утра опять сначала -
Как пластинка жизнь застряла.
Я с ума схожу, быть может.
Я хочу всё уничтожить.
Тот же вновь идёт прохожий -
Я в него вгоняю ножик!
Убиваю без разбора.
Знаю, всё вернётся снова!
Всюду кровь сирены скорой -
Это лучший день бесспорно!
Но удар, меня связали.
Я уже в судебном зале -
К высшей мере наказанья.
Всё с утра вернётся - знаю.
Я не помню сколько лет мне,
Но теперь в другой я клетке.
День тот вновь не повторился -
Казни жду уже смирился.
Я не помню сколько лет мне,
Но теперь в другой я клетке.
Эта шутка очень злая...
Смертной казни ожидаю...
Летяга - 30-10-2025, 10:44
Причина: Стилистика автора сохранена
30-10-2025, 10:44 by Volad
Ключевые слова: День сурка пластинка безумие казнь повторение клетка прохожий авторский стих