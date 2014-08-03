Пластинка

День и ночь, одно и тоже -Тот же всё идёт прохожий,Та же передача в сетке,Заперт в этом дне как в клетке.Словно узник заперт в прошлом,Был плохим и был хорошим,Но ничто здесь не поможет -Тот же всё идёт прохожий.Я не помню сколько лет мне,Сколько лет я в этой клетке,Но с утра опять сначала -Как пластинка жизнь застряла.Я с ума схожу, быть может.Я хочу всё уничтожить.Тот же вновь идёт прохожий -Я в него вгоняю ножик!Убиваю без разбора.Знаю, всё вернётся снова!Всюду кровь сирены скорой -Это лучший день бесспорно!Но удар, меня связали.Я уже в судебном зале -К высшей мере наказанья.Всё с утра вернётся - знаю.Я не помню сколько лет мне,Но теперь в другой я клетке.День тот вновь не повторился -Казни жду уже смирился.Я не помню сколько лет мне,Но теперь в другой я клетке.Эта шутка очень злая...Смертной казни ожидаю...

