Клоун-убийца

Он весёлый малый,Очень любит смех,Способен небывалыйВосторг вызвать у всех!Он кошмарный демон,Кровь льющий по ночам,И жертвы озверелоВ агонии кричат!Маску надел — значит,Всех будет смешить,Но она не спрячетПороки его души!По тёмным переулкамПод яркою лунойУ него прогулкаВ поздний час ночной!Настигнет жертву лично,Её удел — орать,А клоун истеричноБудет хохотать!Он станет забавляться,Польётся кровь рекой,И будет труп валятьсяС отрубленной рукой!Хоть рыдай украдкойНад горькою судьбой,Но жизнь — она так шатка,Внезапна смерть порой!А он над убиеннымБудет танцевать,С ритмом, несомненно,Кровушку топтать!Спит народ усталый,Улеглись в кровать,А весёлый малыйВышел убивать!Крови будет мореОт его потех,Для одних — что горе,Для него — есть смех!

