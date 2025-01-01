Истории из жизни
Стихи

Клоун-убийца

Он весёлый малый,
Очень любит смех,
Способен небывалый
Восторг вызвать у всех!

Он кошмарный демон,
Кровь льющий по ночам,
И жертвы озверело
В агонии кричат!

Маску надел — значит,
Всех будет смешить,
Но она не спрячет
Пороки его души!

По тёмным переулкам
Под яркою луной
У него прогулка
В поздний час ночной!

Настигнет жертву лично,
Её удел — орать,
А клоун истерично
Будет хохотать!

Он станет забавляться,
Польётся кровь рекой,
И будет труп валяться
С отрубленной рукой!

Хоть рыдай украдкой
Над горькою судьбой,
Но жизнь — она так шатка,
Внезапна смерть порой!

А он над убиенным
Будет танцевать,
С ритмом, несомненно,
Кровушку топтать!

Спит народ усталый,
Улеглись в кровать,
А весёлый малый
Вышел убивать!

Крови будет море
От его потех,
Для одних — что горе,
Для него — есть смех!


