МёртвыеМёртвые
Мёртвым не нужны кумиры...
В тишине надгробных плит
Даже треск и запах лиры
Нам надежд не сохранит.
Важно порой быть иными -
Кто не молод, не седой -
Зря называемся "мы" ли,
Раз стучим на перебой?
Целый скелет или в крошки -
В общем-то какая суть?
Уже ударом под кости
Не сломать чей-либо путь.
Я писал о тех, кто грелся,
Это было всё про нас.
С завистью своей кто спелся,
Живы болью те подчас.
Завидно одним под небом,
Не могли так никогда.
Жажда быть всё время с кем-то
Растянулась на года.
Мы потеряли значенье
У врагов, и доброты,
Сердца не стали злее,
Их в аду съедают псы.
Мы благодарны лишь боли,
Если раз в несколько лет
Она воздаст нам по плоти,
Мембранной плоти комет.
А может легко назваться?
Ответит каждый из нас:
"Я - слуга мёртвого царства.
Я жизнь беру, как аванс".
Пусть тошнит от слов от ярких -
Упоенье в языке,
Внемли песни мёртвой с яра,
Пусть раскинет о судьбе.
В поганом с призраком танце
Сотня живых мертвецов,
На траурном чёрном глянце
Дьявол пьёт самогон.
Летит начитанный иней,
Пишет Булгакову сны.
А может любви стихия
У скелета и души?
Мёртвым не нужны кумиры,
Мы и не пепельный жмых...
Пусть мы не просим у мира,
Зато живее всех живых!
Холод
То же дерево, тот же фонарь,
Брезгливое, сонное море....
Смеёшься ты, чарующе, даль,
Над нами на синем просторе.
Есть у кого-то внутренний свет,
Исходящий градом от сердца.
Страшится холода человек,
Если иссушен донельзя.
Греются от осенних ветров,
Нам казалось, иные также.
Только мы подставляем гнездо
Грудины под месяц не раньше,
Как постучится крыльями март,
Озарит пустые глазницы,
Тогда встаём, играя набат,
Грея себя, как воздух в Ницце.
Сны - осколки минувшего дня,
Такой ясный холод вселенной!
Мы пропускаем через себя,
Как море дышащую пену.
Возможно, он придёт в вашу жизнь
И однажды станет приятным,
Его затем нельзя отлюбить,
Не заменить сладким и пряным.
Невыносимый холод души,
Пронзающий, родной какой-то...
Разве можно им не дорожить?
Вам от Солнца греться не больно?
Сегодня, 00:19 by Роман ЗоркинПросмотров: 30Комментарии: 0
Ключевые слова: Холод мёртвые дьявол жизнь и смерть авторский стих