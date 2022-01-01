Мёртвые

Мёртвые

Холод

Роман Зоркин Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:19 by

Мёртвым не нужны кумиры...В тишине надгробных плитДаже треск и запах лирыНам надежд не сохранит.Важно порой быть иными -Кто не молод, не седой -Зря называемся "мы" ли,Раз стучим на перебой?Целый скелет или в крошки -В общем-то какая суть?Уже ударом под костиНе сломать чей-либо путь.Я писал о тех, кто грелся,Это было всё про нас.С завистью своей кто спелся,Живы болью те подчас.Завидно одним под небом,Не могли так никогда.Жажда быть всё время с кем-тоРастянулась на года.Мы потеряли значеньеУ врагов, и доброты,Сердца не стали злее,Их в аду съедают псы.Мы благодарны лишь боли,Если раз в несколько летОна воздаст нам по плоти,Мембранной плоти комет.А может легко назваться?Ответит каждый из нас:"Я - слуга мёртвого царства.Я жизнь беру, как аванс".Пусть тошнит от слов от ярких -Упоенье в языке,Внемли песни мёртвой с яра,Пусть раскинет о судьбе.В поганом с призраком танцеСотня живых мертвецов,На траурном чёрном глянцеДьявол пьёт самогон.Летит начитанный иней,Пишет Булгакову сны.А может любви стихияУ скелета и души?Мёртвым не нужны кумиры,Мы и не пепельный жмых...Пусть мы не просим у мира,Зато живее всех живых!То же дерево, тот же фонарь,Брезгливое, сонное море....Смеёшься ты, чарующе, даль,Над нами на синем просторе.Есть у кого-то внутренний свет,Исходящий градом от сердца.Страшится холода человек,Если иссушен донельзя.Греются от осенних ветров,Нам казалось, иные также.Только мы подставляем гнездоГрудины под месяц не раньше,Как постучится крыльями март,Озарит пустые глазницы,Тогда встаём, играя набат,Грея себя, как воздух в Ницце.Сны - осколки минувшего дня,Такой ясный холод вселенной!Мы пропускаем через себя,Как море дышащую пену.Возможно, он придёт в вашу жизньИ однажды станет приятным,Его затем нельзя отлюбить,Не заменить сладким и пряным.Невыносимый холод души,Пронзающий, родной какой-то...Разве можно им не дорожить?Вам от Солнца греться не больно?

Ключевые слова: Холод мёртвые дьявол жизнь и смерть авторский стих

Другие, подобные истории: