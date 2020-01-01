Отверженность

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:33

Эвиллс Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:33 by

Сердце, раненой волчицейДушу рвёт в груди!А душа, печальной птицей,Ищет в Ад пути.Нет любви и нет желаньяВ этом мире быть!Лишь депрессии терзанья.Как её убить?!Лижет сердце Смерти пламя,Холодом маня.В мыслях вновь пылает знамя,Вечностью дразня.Знамя Смерти, знамя власти!И печаль в глазах.Во Вселенной нету счастья!Есть тоскливый страх,Что любовь твою вкусивший -Может в грязь втоптать!Чашу верности испивший -Может вновь предать!И поёт душа печальноИ в тоске кричит!Только сердце инфернальноПламенем горит...

Ключевые слова: Ад пламя смерть авторский стих

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