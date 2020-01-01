Отверженность

ОтверженностьСердце, раненой волчицей
Душу рвёт в груди!
А душа, печальной птицей,
Ищет в Ад пути.
Нет любви и нет желанья
В этом мире быть!
Лишь депрессии терзанья.
Как её убить?!
Лижет сердце Смерти пламя,
Холодом маня.
В мыслях вновь пылает знамя,
Вечностью дразня.
Знамя Смерти, знамя власти!
И печаль в глазах.
Во Вселенной нету счастья!
Есть тоскливый страх,
Что любовь твою вкусивший -
Может в грязь втоптать!
Чашу верности испивший -
Может вновь предать!
И поёт душа печально
И в тоске кричит!
Только сердце инфернально
Пламенем горит...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:33
Сегодня, 02:33 by ЭвиллсПросмотров: 24Комментарии: 0
Ключевые слова: Ад пламя смерть авторский стих