Будь загадочным и тонким

Будь загадочным и тонкимБудь загадочным и тонким
Весь свой дивный краткий век.
Пусть уже седая плёнка
Пролегла под плотью век.
Выходи, одевшись дико
В платья красные, в парчи.
Пусть взорвутся страшным криком,
Пусть несутся к ним врачи.
Площадь вся покрыта солнцем,
Ярким яхонтом горит.
И девица из оконца,
Рот зажавши, вниз глядит.
Хрустнуло твое колено.
Это, веришь, не беда.
Посмотри, какая пена!
Как блестит эта вода,
Что рекою тихой льётся
Меж домов, древес, ветвей.
Ты услышишь, как смеётся
Кто-то в памяти твоей.
Не волнуйся. Все, что было,
То забытая печаль.
А река тебе могила.
Падай в бездну. И прощай.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:26
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 01:26 by Faceless KillerПросмотров: 83Комментарии: 0
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