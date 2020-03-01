Будь загадочным и тонким

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:26

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Faceless Killer Просмотров: 83 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:26 by

Будь загадочным и тонкимВесь свой дивный краткий век.Пусть уже седая плёнкаПролегла под плотью век.Выходи, одевшись дикоВ платья красные, в парчи.Пусть взорвутся страшным криком,Пусть несутся к ним врачи.Площадь вся покрыта солнцем,Ярким яхонтом горит.И девица из оконца,Рот зажавши, вниз глядит.Хрустнуло твое колено.Это, веришь, не беда.Посмотри, какая пена!Как блестит эта вода,Что рекою тихой льётсяМеж домов, древес, ветвей.Ты услышишь, как смеётсяКто-то в памяти твоей.Не волнуйся. Все, что было,То забытая печаль.А река тебе могила.Падай в бездну. И прощай.

Ключевые слова: Мертвец город площадь солнце река память бездна могила авторский стих

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