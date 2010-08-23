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Стихи

Бесконечная война

Вселенский колокол пробил,
мир скоро рухнет от бессилья.
А я стою, повсюду вспышки
и пепел падает на крылья.

Лети – раздался громкий крик
и застывает всё на миг.
И в этот миг я взял свой меч
и кровь сегодня будет течь.

А в небесах горит огонь
и Бесконечная война,
сжигает души моих братьев.
И снова ужаса волна,
накрыла мир и я лечу,
расправив крылья за спиной,
став на защиту жизни света
непробиваемой стеной.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:14
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:14 by PeccatorПросмотров: 228Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Война крылья полет авторский стих

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Вчера, 22:38
+1
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 121
Лети – раздался громкий крик
и застывает всё на миг.
И в этот миг я взял свой меч
и кровь сегодня будет течь.


Лети – раздался громкий крик
И в этот миг я взял свой меч
и застывает всё на миг.
и кровь сегодня будет течь.

Так будет лучше, на самом деле. Просто строчки местами поменял.
Финальные строки плохо зарифмованы, но в целом - хорошо.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
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