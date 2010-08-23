Бесконечная войнаВселенский колокол пробил,
мир скоро рухнет от бессилья.
А я стою, повсюду вспышки
и пепел падает на крылья.
Лети – раздался громкий крик
и застывает всё на миг.
И в этот миг я взял свой меч
и кровь сегодня будет течь.
А в небесах горит огонь
и Бесконечная война,
сжигает души моих братьев.
И снова ужаса волна,
накрыла мир и я лечу,
расправив крылья за спиной,
став на защиту жизни света
непробиваемой стеной.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:14
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:14 by PeccatorПросмотров: 228Комментарии: 1
Ключевые слова: Война крылья полет авторский стих