Бесконечная война

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:14

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Peccator Просмотров: 228 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:14 by

Вселенский колокол пробил,мир скоро рухнет от бессилья.А я стою, повсюду вспышкии пепел падает на крылья.Лети – раздался громкий крики застывает всё на миг.И в этот миг я взял свой мечи кровь сегодня будет течь.А в небесах горит огоньи Бесконечная война,сжигает души моих братьев.И снова ужаса волна,накрыла мир и я лечу,расправив крылья за спиной,став на защиту жизни светанепробиваемой стеной.

Ключевые слова: Война крылья полет авторский стих

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