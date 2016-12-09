Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Друг или враг? Тайна хранителя

Всем привет. Меня зовут Ирина, мне 14 лет. Это реальная история.

Последние несколько лет мы с подругой увлекаемся магией, мистикой и всяким таким. Совсем недавно я заметила одно странное явление: я часто просыпаюсь ночью. Могу не спать сутками. Ночная я, тёмная. Даже плохое зрение хорошо работает в темноте. Но есть кое-кто, кто уже год рядом. Он приходит ночью. Силуэт тёмного человека с огромными крыльями, иногда с красивыми витыми рогами.
Один раз я не спала ночью и пошла гулять по дому. В конце коридора была огромная туча тьмы с молниями. Я испугалась и давай бежать назад в комнату. Завернулась в одеяло и дрожу. Рука с длинными когтями провела по спине, как бы успокаивая. Сердце в пятки ушло.
А вот вчера я увидела его лицо в зеркале ночью. Бледное утонченное лицо, красные глаза, клыки, лукавая улыбка, чёрные волосы, зализанные назад. Ту ночь я не спала. Меня сводили с ума страшные видения.
А вот недавно разбилось моё карманное зеркало и пропало. Нигде не могу найти. Я только успела поставить печать. Я боюсь.
А вот два дня назад я шла по тёмной улице с дополнительных занятий. И тут над головой пронеслось что-то огромное, сметая ветром все на своём пути.
Он пришёл снова той ночью.
Кто он? Я его боюсь.
Сегодня, 14:07 by spiritualПросмотров: 285Комментарии: 2
-4

Ключевые слова: Нечто зеркало силуэт авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:07
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (110|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 546
Так демон похоти же, позабыли?)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#2 написал: spiritual
Сегодня, 18:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3
Цитата: Tigger power
Так демон похоти же, позабыли?)))

Возможно. Но все равно страшно. Сильный он. Не от вяжется
Зарегистрирован: 19.04.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.