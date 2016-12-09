Друг или враг? Тайна хранителя

spiritual Просмотров: 285 Комментарии: 2 -4 Сегодня, 14:07 by

Всем привет. Меня зовут Ирина, мне 14 лет. Это реальная история.Последние несколько лет мы с подругой увлекаемся магией, мистикой и всяким таким. Совсем недавно я заметила одно странное явление: я часто просыпаюсь ночью. Могу не спать сутками. Ночная я, тёмная. Даже плохое зрение хорошо работает в темноте. Но есть кое-кто, кто уже год рядом. Он приходит ночью. Силуэт тёмного человека с огромными крыльями, иногда с красивыми витыми рогами.Один раз я не спала ночью и пошла гулять по дому. В конце коридора была огромная туча тьмы с молниями. Я испугалась и давай бежать назад в комнату. Завернулась в одеяло и дрожу. Рука с длинными когтями провела по спине, как бы успокаивая. Сердце в пятки ушло.А вот вчера я увидела его лицо в зеркале ночью. Бледное утонченное лицо, красные глаза, клыки, лукавая улыбка, чёрные волосы, зализанные назад. Ту ночь я не спала. Меня сводили с ума страшные видения.А вот недавно разбилось моё карманное зеркало и пропало. Нигде не могу найти. Я только успела поставить печать. Я боюсь.А вот два дня назад я шла по тёмной улице с дополнительных занятий. И тут над головой пронеслось что-то огромное, сметая ветром все на своём пути.Он пришёл снова той ночью.Кто он? Я его боюсь.

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