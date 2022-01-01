Плачущая

Prairie_Wolf Просмотров: 62 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:15 by

Есть такое горе, что не передать.На могиле сына горько плачет мать."Здравствуй, мой сыночек, я к тебе пришла,Ты прости, мой милый, что не сберегла.Мне теперь, родимый, слёзы проливать,А тебе, сыночек, меня поджидать.Буду я молиться о душе твоейИ чтоб нам на том свете свидеться скорей."Только и старушки нет давно в живых.Тень её лишь плачет средь крестов гнилых.Как была покрепче, как ходить могла,К сыну на могилу в воскресенье шла.Там весь день молилась, к вечеру домой.Вот повидалась, вот и выходной.Как отнялись ноги, в интернат легла.Там себе последний и приют нашла.И теперь приходит к сыну по ночам.На голове платочек, а в руке свеча.Только будут ели ветками качатьНа могиле сына горько плачет мать.

Ключевые слова: Горе мать сын кладбище авторский стих

Другие, подобные истории: