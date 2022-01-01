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Стихи

Плачущая

Есть такое горе, что не передать.
На могиле сына горько плачет мать.
"Здравствуй, мой сыночек, я к тебе пришла,
Ты прости, мой милый, что не сберегла.
Мне теперь, родимый, слёзы проливать,
А тебе, сыночек, меня поджидать.
Буду я молиться о душе твоей
И чтоб нам на том свете свидеться скорей."
Только и старушки нет давно в живых.
Тень её лишь плачет средь крестов гнилых.
Как была покрепче, как ходить могла,
К сыну на могилу в воскресенье шла.
Там весь день молилась, к вечеру домой.
Вот повидалась, вот и выходной.
Как отнялись ноги, в интернат легла.
Там себе последний и приют нашла.
И теперь приходит к сыну по ночам.
На голове платочек, а в руке свеча.
Только будут ели ветками качать
На могиле сына горько плачет мать.

Вчера, 16:15 by Prairie_WolfПросмотров: 62Комментарии: 0
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Ключевые слова: Горе мать сын кладбище авторский стих

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