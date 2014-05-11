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Истории из жизни

Кто мог притопать?

Хочу рассказать жуткую историю, которая случилась много лет назад в нашей старой квартире.

Жили мы в трёхкомнатной квартире на пятом этаже, — обращаю внимание на этаж. В квартире жили мама, трехлетний брат, новорожденная я и сестры мамы — Наталья и Татьяна. Это был вроде август, стояла ужасная духота. Этаж наш был последним, и от раскаленной крыши в квартире было жарко даже ночью.

Татьяна была на последних месяцах беременности, и ей приходилось сложнее всех находиться в подобных климатических условиях. Чтобы хоть немного поспать, она решила устроить себе спальное место на балконе. Младшая сестра Наталья стала проситься лечь с Таней, на что Таня ответила, что там и так места нет, еще и живот огромный, в общем, не поместиться вместе. Наташа ушла спать в комнату, а Таня нашла удобное положение и скоро уснула.

Среди ночи, когда все уже спали, Татьяна услышала приближающиеся к ней шаги со спины.
— Наташа уже чешет, — подумала она.
Только она об этом подумала, — как кто-то на прыгнул на нее сзади и сильно прижался к позвоночнику и затылку.
— Твою мать!!! — выругалась возмущенная Таня, и этот кто-то тут же исчез. Лежит Таня и думает: а кто мог к ней притопать со стороны балкона, — ведь пятый этаж?

Позже мы где-то вычитали, что подобным образом, прижавшись к спине и затылку, сосут энергию неупокоенные души. Нападают они на пьяных, беременных и сильно уставших людей.

Автор - Ксения.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:42
Причина: авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 387Комментарии: 7
+5

Ключевые слова: Старая квартира семья балкон шаги со спины нападение сосущие энергию души

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Комментарии

#1 написал: Eulalia
Сегодня, 03:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 304
ой,а что ж сразу страшное такое подумали, а вдруг домовичок?
Зарегистрирован: 11.05.2014
#2 написал: Nikitinskaya1983
Сегодня, 04:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 81
Цитата: Eulalia
ой,а что ж сразу страшное такое подумали, а вдруг домовичок?

Ага, он самый))
Зарегистрирован: 30.03.2018
#3 написал: ZelD
Сегодня, 07:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 320
Души не могут топать, наверное
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#4 написал: Птичка-мозгоклюйка
Сегодня, 07:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 101
Лежит Таня и думает: а кто мог к ней притопать со стороны балкона, — ведь пятый этаж?

Что-то я не совсем поняла, как можно на балкон (Таня ведь, кажется, именно там себе спальное место оборудовала?) притопать со стороны балкона? И при чем тогда тут пятый этаж?
Зарегистрирован: 2.01.2018
#5 написал: Foxy Lady
Сегодня, 08:09
0
Группа: Редакторы
Репутация: (12|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 614
Цитата: Птичка-мозгоклюйка
Лежит Таня и думает: а кто мог к ней притопать со стороны балкона, — ведь пятый этаж?

Что-то я не совсем поняла, как можно на балкон (Таня ведь, кажется, именно там себе спальное место оборудовала?) притопать со стороны балкона? И при чем тогда тут пятый этаж?

Bидимо, имелось в виду, что топали не со стороны квартиры, а с улицы (если вы лежите на балконе лицом к дверям в квартиру, то за спиной у вас улица).
Зарегистрирован: 29.11.2012
  
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:32
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2305|-1)
Публикаций: 1 029
Комментариев: 8 306
Сомневаюсь, что домовой), непохоже....вот один комментарий читательницы из источника: -
<<LUDMILA
У нас под диагноз «сонный паралич» подводят все подряд. В данной истории описано нападение демона старой ведьмы, питающегося энергией людей (чаще всего алкоголики и другие обессиленные люди, а если голоден , то нападает на всех подряд ). Сначала давление на затылок и слабый гул, затем сильное давление по всей спине и гул как от трансформатора. Тело человека как парализованное, чтобы не сопротивлялось. Тварь не уйдет, пока не насытится. Молитву «Отче наш» я дочитала почти до конца, обычно хватает пару слов и нечисть отступает. Нападение на меня произошло ранним утром, уже было светло, но мне еще захотелось полежать, заснуть не успела. Встать с кровати смогла только вечером-сильная слабость. Думаю, что так и убить можно человека. Очень страшное явление!>>
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#7 написал: Сизенко Дарья
Сегодня, 08:55
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 27
Сосать, пардон, энергию можно и на расстоянии. Но история отпад. Ставлю +
Зарегистрирован: 12.02.2018
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