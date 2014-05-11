Кто мог притопать?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:42

Причина: авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 387 Комментарии: 7 +5 Сегодня, 00:42 by

Хочу рассказать жуткую историю, которая случилась много лет назад в нашей старой квартире.Жили мы в трёхкомнатной квартире на пятом этаже, — обращаю внимание на этаж. В квартире жили мама, трехлетний брат, новорожденная я и сестры мамы — Наталья и Татьяна. Это был вроде август, стояла ужасная духота. Этаж наш был последним, и от раскаленной крыши в квартире было жарко даже ночью.Татьяна была на последних месяцах беременности, и ей приходилось сложнее всех находиться в подобных климатических условиях. Чтобы хоть немного поспать, она решила устроить себе спальное место на балконе. Младшая сестра Наталья стала проситься лечь с Таней, на что Таня ответила, что там и так места нет, еще и живот огромный, в общем, не поместиться вместе. Наташа ушла спать в комнату, а Таня нашла удобное положение и скоро уснула.Среди ночи, когда все уже спали, Татьяна услышала приближающиеся к ней шаги со спины.— Наташа уже чешет, — подумала она.Только она об этом подумала, — как кто-то на прыгнул на нее сзади и сильно прижался к позвоночнику и затылку.— Твою мать!!! — выругалась возмущенная Таня, и этот кто-то тут же исчез. Лежит Таня и думает: а кто мог к ней притопать со стороны балкона, — ведь пятый этаж?Позже мы где-то вычитали, что подобным образом, прижавшись к спине и затылку, сосут энергию неупокоенные души. Нападают они на пьяных, беременных и сильно уставших людей.Автор - Ксения.

Ключевые слова: Старая квартира семья балкон шаги со спины нападение сосущие энергию души

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