Мишин монстр

Мишин монстрМишке пять. Он худой и глазастый, как оленята.
На подоконнике фикус растут и мята,
Дремлют КАМАЗы в коробке с цветастой крышкой,
Спят на полатях полок мышки и мишки
Мама работает сутками в горбольнице.
До неё бывает неделю не дозвониться.
Мишка живёт у бабушки в старом доме.
Сам стирает носки и чёрную кошку кормит.
Бабушка тоньше удочки, старше Google,
Плохо слышит, и часто под утро храпит так гулко,
Что будь в старом доме хоть крошечный самый призрак,
От такого храпа он был бы к побегу близок.
Бабушка кормит Мишку овсянкой с хлебом:
«Ешь, ¬¬- говорит, - в моё время досыта не было!»
Наверное, бабушка видела динозавров,
Но спрашивать Мишка об этом возьмется завтра,
А сегодня так хочется спать, что компот и в койку,
И даже мультфильмы не хочет смотреть нисколько.
Целует бабулю, влезает в тепло пижамы,
Шлёт смайлик по вайберу вечно усталой маме.
Ответного не дожидается, сон сильнее…
Но вот в темноте кто-то чёрным пятном темнеет.
«Какой странный сон!» - Мишка думает, повернувшись.
Но кто-то настойчиво будто бы смотрит в душу.
В мальчишечью душу, в лохматого воробьенка.
И близко до дрожи вдыхает в потемках звонко.
Мишке пять. У него есть медведь охранник.
Он с детства его откармливал сладкой манкой.
Кто б не пришел, он Мишку не даст в обиду.
Победит и того, кого в темноте не видно.
Мишка, обняв медведя, берёт фонарик,
Включает, готовый при надобности ударить.
Перед ним сидит монстр зубастый, как три акулы,
Оседлав по-хозяйски высокую спинку стула.
Смотрит пристально, жутко, но с некоторой опаской,
Будто вовсе не знает, что место для монстров в сказках,
А никак не в комнате домика на отшибе,
Где скрипят половицы, и в окна скребутся липы.
«Ты что, меня видишь, ушастый смешной мальчишка?»
…Говорящий монстр это для Мишки слишком.
Он хватает медведя, фонарик как шпагу тычет.
Монстр смеется и ловко свистит по-птичьи.
Говорит: « Пацан, ну не надо вот это ночью!
Там в буфете варенье осталось. Ты с булкой хочешь?
Я вот страсть как люблю абрикосовое покушать!»
Говорит, и словам его вторят, качаясь уши.
Большие такие уши - с листок капустный.
Наверно тепло в них закутаться, если грустно.
Мишка кладет медведя под одеяло.
Только бы бабушка крепко спала, не встала.
Тихо идут на кухню шуршать пакетом –
Булка, варенье, фонарик с дрожащим светом.
Мишка жует, сидя боком к чужому боку,
И больше себя не чувствует одиноким.
Монстр ему рассказывает о монстрах.
Есть, как известно, на свете для монстров остров.
Там и живут и не тужат они веками
В горах, чьи вершины под самыми облаками.
Жил там и мишкин монстр аж три столетья,
Но потом ему стало скучно глядеть на ветер,
Растить секвойи, питаться китовым мясом,
И отправился монстр по миру один скитаться.
Невидимый людям, он заскучал, понятно.
И готов вернуться, но путь позабыл обратно.
Мишка слушал, ел булку с вареньем, смотрел на звезды
Было с монстром спокойно и радостно ночью поздней.
Так повелось – страшный монстр теперь приходит.
Когда Мишка болеет, а бабушка в огороде,
Он читает сказки, играет с мальчишкой в прятки,
По утрам чистит зубы и делает с ним зарядку…
………………………………………………………................................
Двадцать лет спустя. Снова летнее воскресение.
Липы цветут, и в розетках стоит варенье.
Михаил качает растящую зубы дочку.
Когда еще лезут клыки у малявок? Конечно, ночью!
Приходит монстр, берет малышку из рук усталых,
Глядит, будто есть Маринку сейчас он станет.
И гладит и гладит и гладит большущей лапой,
Чем, хоть бы и должен, совсем не пугает папу.
И катится ночь. Спит ребенок у монстра тихо.
Михаил ест варенье из клюквы и облепихи,
Монстр тихо поет в старом доме про страшных монстров,
Про их дико-прекрасный, потерянный дивный остров.
И укрывает малышку в большие уши,
Чтобы ей было теплей его песни слушать.
Монстры – они так часто людей добрее.
Мишин, как солнце, всем светит и всех согреет.
И хоть остров его потерянный и далекий,
Монстр никогда не останется одиноким.
31 июля 2022 г.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:43
Сегодня, 07:32 by зелёное яблочкоПросмотров: 61Комментарии: 2
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