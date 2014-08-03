Мишин монстр

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:43

зелёное яблочко Просмотров: 61 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 07:32 by

Мишке пять. Он худой и глазастый, как оленята.На подоконнике фикус растут и мята,Дремлют КАМАЗы в коробке с цветастой крышкой,Спят на полатях полок мышки и мишкиМама работает сутками в горбольнице.До неё бывает неделю не дозвониться.Мишка живёт у бабушки в старом доме.Сам стирает носки и чёрную кошку кормит.Бабушка тоньше удочки, старше Google,Плохо слышит, и часто под утро храпит так гулко,Что будь в старом доме хоть крошечный самый призрак,От такого храпа он был бы к побегу близок.Бабушка кормит Мишку овсянкой с хлебом:«Ешь, ¬¬- говорит, - в моё время досыта не было!»Наверное, бабушка видела динозавров,Но спрашивать Мишка об этом возьмется завтра,А сегодня так хочется спать, что компот и в койку,И даже мультфильмы не хочет смотреть нисколько.Целует бабулю, влезает в тепло пижамы,Шлёт смайлик по вайберу вечно усталой маме.Ответного не дожидается, сон сильнее…Но вот в темноте кто-то чёрным пятном темнеет.«Какой странный сон!» - Мишка думает, повернувшись.Но кто-то настойчиво будто бы смотрит в душу.В мальчишечью душу, в лохматого воробьенка.И близко до дрожи вдыхает в потемках звонко.Мишке пять. У него есть медведь охранник.Он с детства его откармливал сладкой манкой.Кто б не пришел, он Мишку не даст в обиду.Победит и того, кого в темноте не видно.Мишка, обняв медведя, берёт фонарик,Включает, готовый при надобности ударить.Перед ним сидит монстр зубастый, как три акулы,Оседлав по-хозяйски высокую спинку стула.Смотрит пристально, жутко, но с некоторой опаской,Будто вовсе не знает, что место для монстров в сказках,А никак не в комнате домика на отшибе,Где скрипят половицы, и в окна скребутся липы.«Ты что, меня видишь, ушастый смешной мальчишка?»…Говорящий монстр это для Мишки слишком.Он хватает медведя, фонарик как шпагу тычет.Монстр смеется и ловко свистит по-птичьи.Говорит: « Пацан, ну не надо вот это ночью!Там в буфете варенье осталось. Ты с булкой хочешь?Я вот страсть как люблю абрикосовое покушать!»Говорит, и словам его вторят, качаясь уши.Большие такие уши - с листок капустный.Наверно тепло в них закутаться, если грустно.Мишка кладет медведя под одеяло.Только бы бабушка крепко спала, не встала.Тихо идут на кухню шуршать пакетом –Булка, варенье, фонарик с дрожащим светом.Мишка жует, сидя боком к чужому боку,И больше себя не чувствует одиноким.Монстр ему рассказывает о монстрах.Есть, как известно, на свете для монстров остров.Там и живут и не тужат они векамиВ горах, чьи вершины под самыми облаками.Жил там и мишкин монстр аж три столетья,Но потом ему стало скучно глядеть на ветер,Растить секвойи, питаться китовым мясом,И отправился монстр по миру один скитаться.Невидимый людям, он заскучал, понятно.И готов вернуться, но путь позабыл обратно.Мишка слушал, ел булку с вареньем, смотрел на звездыБыло с монстром спокойно и радостно ночью поздней.Так повелось – страшный монстр теперь приходит.Когда Мишка болеет, а бабушка в огороде,Он читает сказки, играет с мальчишкой в прятки,По утрам чистит зубы и делает с ним зарядку…………………………………………………………................................Двадцать лет спустя. Снова летнее воскресение.Липы цветут, и в розетках стоит варенье.Михаил качает растящую зубы дочку.Когда еще лезут клыки у малявок? Конечно, ночью!Приходит монстр, берет малышку из рук усталых,Глядит, будто есть Маринку сейчас он станет.И гладит и гладит и гладит большущей лапой,Чем, хоть бы и должен, совсем не пугает папу.И катится ночь. Спит ребенок у монстра тихо.Михаил ест варенье из клюквы и облепихи,Монстр тихо поет в старом доме про страшных монстров,Про их дико-прекрасный, потерянный дивный остров.И укрывает малышку в большие уши,Чтобы ей было теплей его песни слушать.Монстры – они так часто людей добрее.Мишин, как солнце, всем светит и всех согреет.И хоть остров его потерянный и далекий,Монстр никогда не останется одиноким.31 июля 2022 г.

Ключевые слова: Монстры Остров варенье ночь

Другие, подобные истории: