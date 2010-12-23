Деревенский дурачок

lenaevseeva Просмотров: 154 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 09:30 by

Это ещё одна история, рассказанная моей мамой, а ей в свое время рассказывала бабушка Марина.Очень жаль, но я не застала бабулю при жизни. Я видела её только на старых фото. Мама говорит, что она была не так проста. Она лечила больные зубы, снимала порчу. Многие к ней обращались за помощью.Но в молодости бабуля была обычной девушкой, было это ещё до войны. Жили они в старом деревянном доме, где-то в глубинке России. Мама уже не помнит, как называлась деревня, но говорит что это недалеко от города Киров.Бабуля Марина и её подруга тогда собирались на танцы в деревенский клуб. Крутились перед зеркалом, меняли платья. Родителей дома не было, и довольные девчонки бегали по квартире в нижнем белье. Веселились от души в ожидании незабываемого вечера.У них в деревне жил дурачок, вроде Мишка звали, мама не помнит настоящего имени, поэтому пусть будет Мишка. Ему уже лет 30 тогда было. Местный деревенский дурачок любил заглядывать в окна. В деревне к нему все привыкли и особо не обращали внимания.Он всё равно плохо говорил, поэтому, если даже он увидит что-то, что скрывали жители деревни, то он всё ровно не сможет рассказать. Издевалась над ним молодежь, смеялась. Зная это, бабуля с подругой начали его дразнить, специально пробегая в нижнем белье перед окном. Он стоял с открытым ртом и, не моргая, смотрел на них. Весело было до жути. Мишка не стучался и не просился в дом. Обычно стоял у окна и молчал, разглядывая, что там происходит. Иногда просто под окнами ходил.Но тут случилось странное, он пошёл и открыл калитку. Дверь в то время не закрывали на ключ, а кого боятся, все свои. Мишка был безобидным дурнем, так говорила бабушка Марина. Когда бабуля с подругой увидели что он идёт к ним, то они быстро натянули платья и побежали к двери. Хотели отругать Мишку, что он без разрешения к ним в дом решил войти. Подбежали к двери и ждут. Он не заходит. Бабуля с подругой решили сами открыть дверь, а Мишка стоит у двери и бормочет что-то не понятное, бабуля начала грозить ему пальцем, что мол нельзя без приглашения в чужой дом заходить. А он смотрит на них и что-то говорит, типа "искрит, искрит" .Бабушка говорит что они тогда не поняли нечего, и прогнали Мишку со двора. А он не ушёл, стоит у окон и все слово это повторяет: "Искрит". Ну дурачок, что с него взять, подумали они и закрыли занавеску. Довольные и радостные подруги выбежали на улицу, а Мишка к ним и опять повторяет: "Искрит".Поняли они о чём он говорит.- Искры или что? - спросила бабуля у Мишки, а он мычит и головой качает.- Где искры? - спросила она. А он пальцем куда-то в даль показывает. Они побежали в сарай, всё нормально. Осмотрели двор, нечего не искрит. Дурачок же, что у него в голове не поймёшь. Подумали они, и решили не обращать внимания на Мишку, а пойти на танцы.А он не отстаёт, по пятам идёт и повторяет под нос одно и тоже. Пришли на танцы. Рассказывают подругам, как они Мишку дразнили. Смеялись все над дурачком, а он серьезный как никогда.Когда все решили войти в клуб, Мишка не пускает. Стоит у входа и мычит, руки в разные стороны и взгляд такой умоляющий.- "Искрит, искрит," - повторяет он.Парни уже хотели ему подзатыльников поддать, и в этот момент в клубе пожар вспыхнул.Проводка замкнула и загорела. Огонь разгорелся в момент, все деревянное и сухое, как говорит бабуля, если бы мы все туда вошли, то сгорели бы заживо. Провода замкнули почти у входа в клуб, и огонь преградил бы им выход. Окна там были, но маленькие, не каждый бы смог пролезть. Пока все деревенские сбежались с ведрами, клуб уже догорал. Нечего от него не осталось. Дождя давно не было, жара стояла уже недели две.Вот так дурачок Мишка, спас тогда и мою прабабушку и всю молодежь деревни. Мишку потом зауважали, даже дурачком называть язык не поворачивался. Вот такая странная история произошла с моей прабабушкой. Мама говорит, что бабуля ещё рассказывала, что Мишка этот часто к ней под окна приходил. Приходил и стоял, смотрел в окна, даже если занавески были закрыты.

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