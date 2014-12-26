Мишка

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:10

Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел

Туманная Дымка Просмотров: 588 Комментарии: 12 +24 Вчера, 19:10 by

Мы дружили с самого детства, с тех пор, как я себя помню. Мишка всегда выделял меня, оказывая различные знаки внимания. Мы взрослели, но всегда были рядом.И вот однажды он пропал. Был день рождения его мамы, февраль месяц. Уехал с утра за подарком и не вернулся. К вечеру все забили тревогу. Ну, не такой он человек, чтобы пропадать втихаря.К поиску подключились парни-друзья. И всё безрезультатно.В период поисков он мне снился пару раз, но как-то вдалеке, уходя и не желая говорить.На утро, вот после этих снов, оказывалось, что звонили его маме и говорили ложную информацию о его местонахождении - из-за вознаграждения.В середине марта мне снится сон: я смотрю в окно и вижу, что на пригорке гроб стоит, а вокруг бабки сухонькие в чёрном. А в гробу Мишка. Только живой он, пытается из гроба этого вылезти, кричит, вырывается, а старухи его туда запихивают. А потом в момент исчезает и рядом со мной появляется.Долго молчит и говорит грустно: "Катя, меня убили. Прости, что любил". И тут мои нервы сдают, кидаюсь ему на шею и начинаю реветь.Просыпаюсь ночью оттого, что сильно плачу.Наутро сообщили, что нашли его тело. Убили.

Ключевые слова: Друг любовь мистика сон убийство авторская история

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