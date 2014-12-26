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Истории из жизни / Сны

Мишка

Мы дружили с самого детства, с тех пор, как я себя помню. Мишка всегда выделял меня, оказывая различные знаки внимания. Мы взрослели, но всегда были рядом.

И вот однажды он пропал. Был день рождения его мамы, февраль месяц. Уехал с утра за подарком и не вернулся. К вечеру все забили тревогу. Ну, не такой он человек, чтобы пропадать втихаря.
К поиску подключились парни-друзья. И всё безрезультатно.

В период поисков он мне снился пару раз, но как-то вдалеке, уходя и не желая говорить.
На утро, вот после этих снов, оказывалось, что звонили его маме и говорили ложную информацию о его местонахождении - из-за вознаграждения.

В середине марта мне снится сон: я смотрю в окно и вижу, что на пригорке гроб стоит, а вокруг бабки сухонькие в чёрном. А в гробу Мишка. Только живой он, пытается из гроба этого вылезти, кричит, вырывается, а старухи его туда запихивают. А потом в момент исчезает и рядом со мной появляется.
Долго молчит и говорит грустно: "Катя, меня убили. Прости, что любил". И тут мои нервы сдают, кидаюсь ему на шею и начинаю реветь.
Просыпаюсь ночью оттого, что сильно плачу.

Наутро сообщили, что нашли его тело. Убили.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:10
Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел
Вчера, 19:10 by Туманная ДымкаПросмотров: 588Комментарии: 12
+24

Ключевые слова: Друг любовь мистика сон убийство авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sveta-00785
Вчера, 19:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 5
Комментариев: 372
Жаль Мишку, тяжело терять любимых людей .Правдивая печальная история.Плюс. disappointed
Зарегистрирован: 26.12.2014
 
#2 написал: Lynx
Вчера, 19:17
+4
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3244|0)
Публикаций: 342
Комментариев: 1 908
Автор, сочувствую Вам. Это ужасно. С Мишей сильная связь, раз он через Вас все передавал.

"Прости, что любил" - от этой фразы покоробило. Он как будто извиняется, что заставил страдать, но ведь он не виноват. Просто ужас.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:21
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (572|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 257
Почему же: «Прости!»? Потому что его больше нет, и уже ничего не будет.
Это ужасно, грустно и больно. Счастья вам, Автор, чтобы больше никого никогда не терять.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#4 написал: Tigger power
Вчера, 19:32
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1175|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 268
Очень грустно.+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#5 написал: Эвиллс
Вчера, 19:52
+3
Группа: Авторы
Репутация: (2520|2)
Публикаций: 185
Комментариев: 3 241
Раз какие-то страшные старухи его в гроб толкали - впечатление, что могла быть порча на смерть и обстоятельства сложились так, что напали мерзавцы и всё закончилось трагически.
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#6 написал: Balzac
Вчера, 20:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 77
Действительно страшная история.
Я тоже думаю, что неспроста Вы этих старух в чёрном увидели, может быть и магия имела место быть.
Очень печально.
Зарегистрирован: 22.05.2016
#7 написал: ана аю
Вчера, 20:43
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1367|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 344
Печальная история. Коротенькая, но из жизни.
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#8 написал: conjure one
Вчера, 20:51
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4211|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 903
Это самое тяжелое - поиски человека. Нервы, переживания, стресс, а в довесок ещё и сон кошмарный. По-другому его и не назовешь. Очень грустно и мрачно. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#9 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:16
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1213|0)
Публикаций: 478
Комментариев: 5 059
Господи!...если ты есть....помоги!!!...
Зарегистрирован: 19.08.2017
                 
#10 написал: Космонасть
Сегодня, 00:01
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (273|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 619
«Прости,что любил» может потому, что главная героиня и Миша не успели признаться в друг другу в своих чувствах? Дружили с самого детства,он же ее всю жизнь любил, всегда был рядом и даже после смерти подал весточку... очень грустная история и мне так жаль,что все так закончилось, ведь настоящая любовь - большая редкость в наше время
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#11 написал: Летяга
Сегодня, 00:11
0
Группа: Модераторы
Репутация: (9280|-3)
Публикаций: 364
Комментариев: 6 782
Такие истории даже не знаю, как комментировать. Только сочувствие выразить могу.
Грустно всё это.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#12 написал: nerenga
Сегодня, 01:07
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 688
очень печальная история, сочувствую.
Говорят,если "потеряшка" не наХодится на второй день, то он не наХодится вообще, либо находят уже труп.
Милицейская статистика...
Зарегистрирован: 30.10.2013
  
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