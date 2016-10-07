Базилиада. Боги Арены

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:35

Причина: Стилистика автора сохранена. Авторская пунктуация сохранена.

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 36 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:35 by

ПЕСНЬ ПЕРВАЯО, Каллиопа, скажи, песни времен героических хранящая в книгеО многоопытном муже, который единым из смертныхБыл чести великой с согласья блаженных богов удостоен -На светлый Олимп многохолмный со своим бессчетным семействомВ светозарный Кронидов чертог триумфально свершить восхождение.Словно новый бог, был он радостно принят в обитель. Гераклу подобно,Могучему сыну Зевеса, на колеснице златой был доставленСамой светлоокою девой Палладой. Встречал их у порогаВесь Пантеон, но средь богов были к нему благосклонныИ сам Громовержец Зевес, верховный владыка Кронион,И особенно - Посейдон, черновласый Земли Колебатель,Что питал к Василакису и ближним его глубочайшее почтениеПосле того, как ослепленный Улиссом циклоп Полифем богоравныйЗрение вновь обрел. Оттого и обратный путь их был светел.Грозные бури и штормы всегда стороной обходили, и лишь дуновениеЗефира, мягкого из всех ветров, сопровождало королевскую яхту.Полимния, скажи о герое многих мечей, что в бою кровожадномВыступал против Тенебруса Злобного, позабытого вечностью, единоутробногоСына Гадеса Скотия, недр Преисподних властителя, и Персефонеи прекрасной,Младой, хлебодарной Деметры любимейшей дщери, который неукротимоюЖаждою власти пылая, обнаружил в отцовских владениях древнейшийСосуд первозданного Хаоса, мощный средь всех артефактов.Неограниченная власть его столь велика, что у каждого из смертныхМутнеет рассудок, и падет дух при малейшем к нему приближении.Задумал, безумец, души всесильных Богов, могучих и славных героевВоле своей подчинить. Грезил в мечтах на земле о из мыслимых всех наивысшейДолжности. Желал Тартаром мрачным, Олимпом и всем, что меж ними находится,Повелевать. Совсем лишившись рассудка, завладел оружием грозным, пред которымРазум меркнет и истощаются силы даже средь Небожителей. Верховный владыка бессмертныхПервою жертвою пал, ощутив смертоносную силу Сосуда.Вестник всесильных богов, аргоубийца, Гермес быстрокрылыйСотрясал небо со всех сил, героев на жестокую битву сзывая,Дабы вернуть процветающим землям величие былое и безмятежный,Царящий до сих пор покой. А дерзкого, пылкого юнца навеки низвергнутьВ темную бездну, где вечно томятся титаны. Из этих вещей, дорогая,Дщерь Зевса, где б ты о нем ни слыхала, нам поведай.Гнев Тенебруса, о воспой, прекрасноголосая Муза, неистовый,Горя неисчислимого без счета принесший на земли Эллады.Пой про тот гнев, что обрушился на мрачное правление Гадеса.Про души могучих вождей и существ, несвоевременно убитых,Объяви нам, о Муза! В какой час злополучный вспыхнулаОжесточенная борьба, отчего власть пошатнулась?С мрачных глубин темный лорд возвещал Олимпийцам:"Вскоре взойду я на светлый Олимп, многовершинный,И в поднебесных высотах его стану блистать даже лучше,Чем Гелиос лучезарный средь прочих мерцающих звёзд.Выше них вознесу свой престол, и в сонме блаженныхВеликих богов восседать в заоблачной выси тринадесятым я стану!Вы же не успеете моргнуть даже глазом, как с силой великоюМной обнаруженного в отцовской обители Сосуда древнейшегоВскоре владычествовать в глубине подземного мира я стану,А также в высотах Поднебесных, на светлых селениях горних, и в бренномМире меж смертных людей. В ближайшем мгновении и небесно-лазурная высь,И волны морей многошумных, и твердь земная мне будут подвластны,И с этих пор ни одна живая душа не воспрепятствует в достиженииУспеха заветного мне! А кто воспротивится, тот пусть испытаетВсю неодолимую мощь гнева моего и падет ниц предо мною!В скором времени все вы сложите оружия, и как владыке бессмертных,Блаженных богов, почести мне воздавать и приношения станете,Впредь из вас никто не осмелится стать у меня на пути! "Так он вещал, обезумевший жаждою власти.Речи безумной внимая, слушали его Олимпийские Боги.От дерзких слов полубога замерло их милое сердце.Напрасно старался его вразумить Аид, Властитель земель Преисподних.Краскою гнева зарделось лицо светлоокой девы Паллады.Став у него позади, доспехов тяжелых коснулась.Быстро обернувшись, Тенебрус увидел богиню.И даже сперва обомлел: глаза ее грозно сверкали.С ухмылкой кривой слова ей крылатые молвил,Два топора обоюдоострых точа друг об друга:"Зевса Эгидодержавного дочь! О, зачем ты явилась?К твоему сведению, только это начало пути!Но говорю я тебе, и это намерен исполнить:Отцу моему, безусловно, возвести на престолМеня нужно было, когда была такая возможность!Ныне в состав империи, мною воздвигнутойБудут входить и Тартар, обитель Титанов,И светлый Олимп! Никто власти моей не избегнет!"Отвечала на то совоокая дева Паллада:С тем я пришла, чтоб буйный твой гнев укротить,И к разуму твоему воззвать, если в тебе он остался!Одумайся, в уме поврежденный! Не осмеливайсяВызов бессмертным бросать! Раз потешил - и будет!Злыми словами, сколь хочешь, язви, но рукоюМеча не касайся! Вот что я тебе скажу, и уж этоИсполнится точно: втрое воздастся за дерзость тебеДорогими дарами! Так что, будь добр, сдержись,И нам повинуйся немедля! Кто ты таков?Откуда пришел к нам? Делом ли занят,Иль, как разбойник, скитаешься по морям,Людскому роду причиняя страданья без счета?Свирепо взглянул тут Тенебрус, ничего не ответив.Крышку Сосуда открыл, и оттуда хлынули чары,Облик меняя Афины, благородную натуру повергнувК актам гнева и мести, сделав павшей навек, точно Зевса,Супротив воли своей себе подчиняться заставил.Вот уже двух великих богов Олимп светлый лишился..ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯНа золотой колеснице пролетая чрез лазурное море,Сбившись с пути, в страну мы приплыли не знающих правды Киклопов.Как прежде, населяли они дикий, необитаемый остров. В сердце самомЕго, в жерле извергающей пламя Этны, кривоногого бога ГефестаКузница есть, от глаз людских прочно сокрытая в неприступныхСкалах. Под ними же в гротах глубоких меж гор и на отвесных вершинахОдноглазые великаны живут, из них над супругой своею и чадомКаждый суд свой вершит безотчетно, до других же нет им дела.Всегда земля им приносит плоды, хоть хлеборобство не ведомоИм. Обильные ливни Громовержца дают виноградные лозы. КрупныеГрозди свисают с ветвей пышнокронных деревьев. Чуть позади,Местность одна есть, окруженная непроходимым и дикимЛесом, где нога не ступала вовек человеческая, тетивы не натягивая,Зверобоя не зная, пасутся тонконогие козы. Вестник крылатый боговСопровождал по Сицилийскому острову царственную чету,Их великое множество слуг, детей и ватагу племянников.Нарвав сочные плоды с верхушек деревьев, неистовыйГолод стали они утолять, направляясь вглубь континента.Вдруг громко раздавшийся стон привлек их внимание. МладшийИз племянников, любопытством опасным ведомый,Отправился посмотреть, с кем же беда приключилась...- Стойте! - воскликнул Гермес, олимпийцев вестник крылатый.Разве не знаете вы, это крик Полифема циклопа?! ЕдиныйИз множества сыновей Земледержца могучего, которыйНаправил вас к нам. Его сила средь прочих киклоповМатерью Геей рожденных, самой великой была. ПоявилсяНа свет, если помнится вам, от нимфы речной Фоосы, дщерьюСлывет она Форкию, бурношумящего моря властителю.- Так это он самый? - спросил император Василий, застыв в изумленииОтвечал на то Гермес, олимпийцев вестник крылатый:- А что бы думали вы? Скорее надобно нам возвращаться!Хоть зренья лишен Полифем, но слух-то его не подводит!Не скрыться вовек ни одному иноземцу от его буйного гнева!Плывите ж отсюда, покамест он вас не схватил и брюхо свое не насытил!Только он это промолвил, как на холме изумрудном высокомГрозный возник великан, перемещавший могучую массуСвою среди стад, покорно плетущихся сзади. На берег, до боли знакомыйОн направлялся, и от каждого движенья косматых, тяжелыхНог, сотрясалась земля. Безобразный, внушающий ужас циклоп,Меж товарищей наисильнейший. То пастор был Полифем,Ныне, как многим казалось, навек ослепленный коварнымУлиссом. В сопровождении шерстистых коз и пышнорунных барановНа побережье он нисходил. Рука его обхватила свежий, подрезанный,Тяжелый ствол сосны, что шаги приводил в равновесие. Ему, незрячему,Тростью служил он. Опираясь ладонью громадной, так себе путь он прокладывал.После, высокой коснувшись волны многошумящего моря, тем самымНисхождение свое совершив в глубокие воды Иона, сочившийся глазОбожженный, промывать от крови он начал. Затем, кряхтя тяжело,Скрежеща зубами и стон издавая, шагал чрез открытое море.В дом возвращаясь свой, обросший травою высокой. При его видеИз страха страданий, причиненных в результате насилия, кинулисьБыло в смятении мы прочь, далеко хоть, правда, находились, но все же,Завидев издалека, в спешке бежали к заветной златой колеснице,Чтоб живыми оттуда убраться, измельчая, моря беззвучную гладь. Звук услышавНаших шагов, на голоса он бросался бешено. Схватил из нас одного,То был император Василий, его в ладони сжимая, в пещеруОтнес, с превеликим трудом гладкие стены ощупав и откативКамень от входа. Объятые ужасом безмерным, устремились вослед,Ведомые странным желанием Скипетроносца из жуткой неволи вызволить.Тут же пред нами открылся обзор, в пещере той все, как и преждеСтояло. Косматые, не доенные, блеяли овцы и козы. С необычайнойСвирепостью ствол тот от себя отшвырнул. С громом он вдаль откатился.Пленника же на широкий, состоящий из тяжелого камня, стол усадил,Тот дух начал переводить: от полета глава закружилась. СледомВошли мы за ними, и тут же вход был камнем затворен. Шаги услыхавНезваных гостей, озираясь, костер пытаясь разжечь, произнес тут циклоп:- Странники, кто вы? Откуда влажный, безбрежныйПуть вас привел? Делом ль заняты каким, или, подобно разбойникам,Жизнью играете своей, много бедствий народам соделав?Так он нас вопрошал. Многомудрый император ВасилийУчтиво кланяясь, произнес: "О, могучий властитель! МногомятежнойБурею нас принесло по волнам беспредельного моря. Наш красногрудыйКорабль уничтожил Посейдон, сотрясающий землю, о прибрежныеСкалы вдребезги разбив его, от неминуемой гибели лишь толькоМне и окружению моему едва спастись удалося". НахмурилсяТут Полифем, услыхав знакомую фразу. "Все мы - мермедийцы!Сказал племянник меньшой, Матвей. - Мой дядя - великая гордостьСамих блаженных богов, мы у них на Олимпе гостили!" РассмеялсяГромкогласно свирепый циклоп, задрожала от звуков пещера.Тут же ладони простер он свои, надеясь его изловить, но бойкийБыл император. Из-за своей слепоты неуклюжий споткнулсяЦиклоп, с грохотом оземь рухнув, ниц распростерся, рукоюПо гладким камням проводя, нащупал лакея он верного.Тут же схвативши его, в огромной ладони, как бабочку,Сжал, ввысь подкинул, готовый о скалы ударить, черепЕму раздробить. Неистовый гнев всклокотал в широченнойГруди Василия. Взялся он было за меч, решимости полный,Но мысль удержала иная. Тогда старался другуюТактику изобрести. И, приблизившись, ласково молвил:- Извольте отведать напитка, лучше которогоВам на земле не сыскать. Амброзии чистой, с нектаром!И повелел он побольше вина Полифему свирепомуДоставить в мешках, но великан как хватит рукою!Мешки, как воздушные шарики, лопнули. ПещеруВином, как алой кровью невинных, обрызгал. Ревя,Как яростный лев, завопил, так что уши заложило.- Нет уж, - сказал горьким опытом умудренный. - Вторично в обманМеня ввести вам на сей раз не удастся! Чувства вином отуманив,Жизни лишить я вам ныне не позволю! Все равно лютой смертиЗнайте, вам не избегнуть! Не пощажу ни тебя, малорослый,Ни остальных, коль собственный дух мне того не прикажет!Видите ли, око мое погибшее уж за стадом не смотритДавно, гнусный бродяга, презренный, с ватагою спутников жалкихЗренье отнял у меня, сбылось пророчество древнее!Что ж. решено, пусть каждый из вас над стадом отнынеГлавенствует. И сторожит пастухом моих овец мягкорунныхШерсть состригает с них. Коз. что единственной мне отрадоюВ беде служат, самцов отделяя от самок. Доить из них каждуюМатку будете вы, сосунка после под них не забудьтеПоложить. Молоком наполняя сосуды, на ужин оставьте мне.До скончания века на брюхе будете ползать вы, иначе узреетеПогибель свою! Единый из вас вечерней порой с удовольствиемСъеден мной будет." Тут он рукою своей беспощадною бешеноСнова схватил слугу, к потолку высокому подкинул. А самНащупал клинок тупой. То, что нужно. Как батон, положилЕго он на стол тяжеловесный. Сильно кровью слуга истекал,Остальные же рвоту почувствовали. Безуспешно пытаясь,Бороться они с надвигающимся беспамятством. Смотрели,Как в дальнейших конвульсиях дергалось тело. ПронзительныйКрик устремился к небесам, рассекая ангелов толпы. Жадно,Рассекши на части слугу, съел он его без остатка.Громко рыдая, остальные руки вздымали к Зевесу.С мягкой и вкрадчивой речью обратился к нему Базилейос:- Дочь есть у меня, величайшая меж людей провидица.Если желаешь, потерянное тебе возвратить она зрение может.Коль согласишься на то, без кровопролития, с миромМы разойдемся. В ответ лишь злонравный смех раздался.- Как смеете, вы, чужеземцы, повелевать мне, что делать?Будь вам известно, лишь одному Земледержцу во властиЗренье мое излечить. Кроме него никто из смертных,И никто из богов! Отродья презренные! ПреисполненоСердце мое чувством сильнейшей вражды ко всемуПлемени вашему! Поступлю я, как самому угодно!- Позвольте, однако, возразить, - рек император настойчиво.На протяжении всех этих лет глаза Вам все ж не вернул он.Видимо, не удалось, но, поверьте, всегда есть надежда!Старшая меж дочерей моих, темновласая краса Татия,Девять лет назад оплесканная кислотою, двенадцатьПеренесла операций, но все они были бесплодны.Однако, вызвалась ей помочь, младшая дочь, Розалинушка.Карий взор свой неделю спустя она больше не пряталаПод темными стеклами очков. Заветная ее мечтаВскоре сбылась. Тетя Эльпида, их мать земнородная,Сведеница моя, безмерно была ей благодарна. Ну, что?По рукам? Но прежде дай клятву мне, меж богов нерушимую,Если удастся зрение Вам возвратить, вы нас отпустите с миром!Если же нет, то поступайте, как вам то будет угодно. И попрошуВас, давайте без фокусов! Руки скрестя на груди, надменноВстал Полифем, в раздумьях, что ж с императором сделать.Послушать совета его? Сожрать? Под ногою расплющить?Тут отважно вышла сама Розалина. Близко к нему подойдя,Из сумки достала своей громадный, драгоценныйШафраново-желтый сосуд с изумрудным стеклом посредине.Крышку тяжелую сняв, наклониться гиганта попросилаТак, чтобы до искалеченного ока рукой можно дотянутьсяБыло. "Не страшись, - сказала, - Меня, властитель могучий!Изранен ты тяжело, но не только это тебя гложет. ПреждеТы муки любви испытал, из волн лазурного моря выходящуюГалатею, что меж нереид слыла великой красавицей".Отвечал ей Полифем, что тогда он предсказателя встретил,Сына Еврима Телама, прорицавшего, что его глаз единственныйВырвет герой Одиссей, сын Лаэртов, враг ненавистныйЕму ныне и присно, человечишко хилый, тщедушный!Страстью к нимфе воспылав, киклоп играл ей свирели,Песни веселые пел он своим голосом хриплым, которыйСтрах в других вселял, один лишь Акид соперникБезмерно ему досаждал, за что камнем огромнымРаздавлен юноша был, превратившись в ручей живоносный.- Верь мне, циклоп, - Розочка великану сказала. - ОднаждыЛюбовь ты встретишь свою, с Галатеей в любви сочетавшись.Родит она трех сыновей, от которых впоследствии три родаВеликих произойдут. Имя же первого - Кельт, второйГалатом слывет, третьего величают Иллирием. МогуществомИ силой своею во все времена они прославлены будут!Так она предрекла. Повиновался циклоп беспощадный.Прежде руки свои омыв, достала чудесное средство,Что панацеей целебной слывет, на остатки глаза выплеснула.Тут же у всех на глазах произошло преображение:Под действием крови гонимой пропало бельмо, спалаТемная пелена, что прежде взор застилала. ВращалосьБешено яблоко, полностью формируя зрачок и сетчаткуОчертания, что были прежде расплывчаты, прояснилисьВзгляд сфокусировался, атрофированные зрительные нервыБыли возрождены вновь. Притекли "запчасти" - аминокислоты,Ферменты, белки и наномолекулы ДНК... Вот уже сформированПолностью глаз был, произросли заново ресницы и брови.Замер в изумлении циклоп. Лицо словно окаменело.Оглядывал все вокруг, как дитя, глаз щупая дряхлой рукою.По пышным спинам овец и коз провел своею рукою. ОтворилВход в пещеру, наружу выбравшись. Солнца сияние златоеКак громом сразило его, но облако, проплывавшее мимоПо многозвездному небу, его закрыло собою. Вышел гигантК бурно шумящему морю. Над водами склонился, чтобы промытьТекущую кровь, как ему показалось, из новорожденного глаза.Тут же свое отражение в них увидал, и в добром здравии око.Громкий поднял он крик, отозвалась гуденьем пещера. БрегаСодрогнулись в смятении, и из окрестных вечнозеленыхЛесов и далеких пещер племя сбежалось киклопов.На зов спешивши, обступили они вход у пещеры.Весь залив толпою заполнив, ужасные порождения ЭтныИздали нас обнаружив, свирепый свой взор устремили.Злобою лютой сердца их пылали, еще бы немного,Стали б чудовищам мы ненасытным свежей закуской.Лишь приблизились они, готовый наброситься каждый,Жадно, как ястреб, человеческую глотая плоть, как ПолифемБогоподобный, знак подал им, на глаз возрожденныйРукою указав. Обомлели собратья циклопы. Спрашивать началиЧто да почем. Отвечал он им, изумленный, басомДиким о той, кто принес ему избавленье и предрекалСчастья в Сицилийской земле. Вышли тут мы из укрытия.С речью такой обратился к ним император Василий многомудрый:- Клянись же, циклоп, священными водами СтиксаЧто в царстве пролегают Аидовом, с этого дня и понынеНи один из моих людей заживо сожран не будет! Ни тобой,Ни кем из вашего жуткого племени! Дали тотчас киклопыСтрашную клятву ему, меж олимпийских богов нерушимую.- Если ты впрямь великая в людях провидица,То воротись ко мне и прими мое подношение.Отца твоего и тебя, как желанных гостей одарюЯ подарком, меж всех даров наилучшим. А самПосейдона стану молить, упрошу оказать вам почтение.Сыном ему прихожусь, и хвалится он, что отец мне.Сказав, вышел на холм высокий. Обе руки простираяК небу лазурному, стал он молить земель Сотрясателя:- Слух преклони, Посейдон, земледержец, лазурнокудрявый!Если я впрямь тебе сын, и хвалишься ты, что отец мне,Пусть совершит безбедно путь свой по морю, в землю отцов возвратитсяМоя избавительница, Василакисова дщерь, благодаря лишь ей яВновь способность обрел созерцать этот мир своим оком!Клятву страшную дал я ее отцу, меж всесильных богов нерушимую,Коих я презирал раньше всех до единого, кроме тебя,Что впредь ни один из племени могучих киклоповНе причинит вреда ни ей, ни кому из ближних. Пусть.Словно взор мой, плавание будет светлым! Дай, чтоб прибылиОни на рассвете туда и безмерное встретили счастье!Так, говорил он, молясь, между тем Гермес быстрокрылыйБлагую весть донес до ушей нереид юных, прекрасных.Сам колебатель земли в отдаленной стране находился,Близ острова Шерия, где резвились в речке наяды.О подвиге том его известила проказница Кристалл:"Слух преклони, наш повелитель великий, и внемли!Сказка явью станет лишь по твоей воле! Поистине дивнаяМолва пронеслась меж людей и волн многошумного моря!Будто синеокая дева одна, дщерь любимца благословенныхБогов Олимпийских, сыну твоему, могучему меж киклопов,К жизни его погибший единственный глаз возвратила!Окинул Колебатель Земли ее ошеломленным взором.Грозно сдвинул свои седые шершавые брови. В рукиТрезубец он взял. Гиппокампусы колесницу пригнали.Вмиг Посейдон на Сицилийской земле очутился. Ко брегуНаправился он, где толпою стояли киклопы. МорщилиШирокие лбы, долго не смолкал их разговор. Меж темНа утесе высоком, в позе мыслителя, скорбноВзирая в безбрежную даль океана, сидел Полифем.С речью такой обратился к нему Земли Сотрясатель:- Ответствуй, сын мой, что же с тобой приключилось?Отчего столь невесел ты, и верно ль сказала наядаПро то, что ты вновь обрел свое светлое зрение?Полнится дивными слухами лоно земли многодарной...- Как верно и то, что гнева твоего во веки веков не избегнулМой враг ненавистный, вовек лишивший возможности видеть,Как мне казалось до этой поры, сладостной, непостижимой!Вновь я могу созерцать, как солнце нисходит в пучину, собоюЯсный свет дня сменив непроглядною ночью. ПышнорунныхБаранов и шерстистых овец, что в беде утешеньем единымБыли, вновь око мое может зреть, в том благодарен премногоЛишь ей, - тяжко вздыхая, давал ответ киклоп. - Кому же,Сын мой? - изумился Земли Колебатель. - Деве юных летСинеокой, что красой Афродите подобна. ВеличайшаяМеж людей всевидица, прорицала мне, что я встречуВновь Галатею, из нереид прекраснейшую, спутник жизниЕё, нареченный Акидом, мой гнусный соперник, тяжелойСкалой был убит, кода их в гроте вдвоем обнаружил.Ведая все, что должно свершиться в грядущем, предреклаЧто судьба вновь ее мне ниспошлет. Три сына всесильных,Ею рожденных великий род произведут, когда покинутСицилийскую землю, дабы властвовать век над народами.Диву дался Посейдон, земледержец лазурнокудрявый.- Назови мне, - потребовал он. - Её имя мне, чтобыМог я послать ей по морю путь безопасный, стихиюРазбушевавшуюся усмирить одним касанием трезубца!- Славное имя ее, отец, у меня любопытствуешь сведать, -Отвечал Полифем, призадумавшись. - Того, к сожалению,Я не скажу тебе, так как тайна сия велика. Водами СтиксаДал я обет, что вреда ни единой души из ее ближнихНе причиню. То отец меня сделать заставил.- Кто же отцом ей слывет? - вопрошал Земли Сотрясатель.Некий великий царь, благородный герой Василакис, -Произнес киклоп отрешенно. - Его слуга верныйОдним из первых сегодня на ужин был съеден.- Василакис, - пробормотал Посейдон, знакомое имя услышав.То верный мой друг и надежный соратник. Твой брат,Бел, великой Страны пирамид державный властитель,Представил его мне на поле бранном, в тот день,Когда безызвестный Тенебрус явился. С ним предстояло сражение...На том основании, что благоволение мое в нем пребывает,Упрошу я меж братьев твоих меньшого, Эола, которомуДарована власть от Кронида повелевать ветрамиУсмирять их и исторгать, коль дух того в нем не прикажет.Пусть из всех ветров ему лишь сопутствует легкий, попутныйВ родные края, в землю отцов, коль пробьет час возвратиться,Пусть воротятся они и в доме своем безмерное счастье встретят.Сказав так, владыка морей, Сицилию тут же покинул и следомЗа быстроходною яхтой царской направился к острову.

Ключевые слова: Олимп боги Греция циклоп авторский стих

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