Я не проснусь

Sveklana Просмотров: 123 Комментарии: 1 +2 Вчера, 10:00 by

Это была холодная декабрьская ночь. Прошла буквально пара недель с тех пор, как я переехала от родителей, отметила свой двадцать второй день рождения и рассталась с человеком, которого очень любила. Сон никак не шел, новый матрас казался неудобным, а в голову лезли мысли о неразделенной любви.Часы показывали 23:45, когда на экране телефона загорелось фото моей подруги. Она звонила сообщить, что находится в доме напротив и уговаривала меня прийти в гости хотя бы на часок. Решив не проводить этот пятничный вечер в одиночестве, я быстренько оделась и вскоре была на месте. Мы стояли на балконе, я показывала куда выходят окна моей квартиры и, высунувшись по пояс, объясняла, где находится магазин, в котором я покупала так понравившийся всем гостям торт, когда поймала себя на мысли что что-то не так. Стоя в одной футболке, я не чувствовала холода, да и тропинка, на которую я только что показала, шла не по заснеженному двору, а по протоптанному газону. Несмотря на то, что мой день рождения был пару дней назад, за окном была летняя ночь.Я проснулась. Лежа на боку я смотрела в окно на падающий снег, в той же позе, в которой находилась, когда зазвонил телефон. Ощущение было не из приятных. Сон, люди и диалоги казались настолько реалистичными, что мне захотелось взять телефон и проверить список входящих вызовов, лишь бы убедить себя, что всего этого не было. Не успела я потянуться за телефоном, как за спиной раздались шаги. Кто-то, шоркая тапочками, вошел в комнату, подошел к кровати и лег рядом. На меня накатила такая волна ужаса, что я не могла пошевелиться. Мне удалось переместить взгляд в угол комнаты, где в раскладном кресле дремала моя подруга. Увидев испуг в моих глазах, она попыталась меня успокоить. Она сказала, что это был всего лишь дурной сон, никто, кроме неё и моего парня, не может здесь находиться, и бояться мне нечего.Я обрадовалась, что сегодня она ночует у меня, страх стал отступать, мне захотелось наконец-то повернуться и обнять любимого. И тут меня снова пронзило чувство, что что-то не сходится. Я мысленно вернулась к нашему расставанию. Моему молодому человеку предложили работу в другой стране и он согласился. Его нет ни в этой квартире, ни в этом городе. Да и подруга у меня не оставалась. Я вновь перевела взгляд на кресло, там было пусто. Меня затрясло.Я проснулась. Лежа на том же боку и устремив взгляд в это долбанное окно. Сказать, что мне было не по себе - это не сказать ничего. Я понимала, что это был сон во сне, но он пугал меня своей реалистичностью и четким ощущением пробуждения. Я знала только одно, если сейчас я наконец-то проснулась, дома не должно быть никаких людей кроме меня. Нужно было осмотреть комнату, но для начала включить свет. Темнота рассеется, а вместе с ней отступит и страх. Я попыталась встать, но это оказалось не так просто. Скованное страхом тело было тяжёлым и плохо меня не слушалось. Собрав все силы, я перевернулась на живот и, шмякнувшись с кровати, поползла по полу. Выключатель находился на противоположной стене, и, с трудом туда добравшись, я облокотилась на стену и хлопком ударила по нему. Надежда, что этот кошмар наконец-то закончится, угасла. Свет не включился. В темноте меня накрыла новая волна паники…Я открыла глаза находясь все в той позе, лежа в кровати и устремив взгляд на падающий снег. Состояние было близко к истерике, хотелось бежать к людям, бежать на свет. С трудом встав с кровати, я проползла через комнату ещё раз, по пути ударив по выключателю, света нет было. Я выползла в зал, где рядом с входной дверью был ещё один выключатель, щелкнула по нему, эффект тот же самый. Я открыла дверь в подъезд и увидела кромешную темноту. Не было видно ни соседних дверей, ни окна, из которого должен был струиться лунный свет. Только непроглядная тьма. Я хотела захлопнуть дверь, но заметила, что под ногами путается мой кот. У него была привычка выбегать в подъезд и гулять рядом с квартирой. Я пыталась его поймать и одновременно закрыть дверь, но сил не хватало и он выскальзывал из моих рук. В какой-то момент я обессилено опустилась на колени. Вспомнив, что кот остался у родителей и я его ещё не перевезла, я заплакала.Открыв глаза, я убедилась, что все началось по новой, та же поза, снег, окно. Отличие было только в том, что подушка была мокрой от слез, и от них же все расплывалось перед глазами. Я машинально подняла руку, чтоб смахнуть слезы и с удивлением заметила, что рука поддалась с невероятной легкостью. В теле не было той тяжести, которая присутствовала в предыдущие разы. Я пулей вскочила с кровати, в несколько скачков добралась до стены, щелкнула по выключателю и комната наполнилась светом! Не веря в происходящее, я вернулась к кровати и схватила телефон. Меня прошиб холодный пот, часы показывали 23:45. Но это уже был не сон. Я действительно проснулась, и этот кошмар больше никогда не повторялся.

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