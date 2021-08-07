Дотянуться до радуги

Новость отредактировал Estellan - 7-08-2021, 22:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Rudoznatetz Просмотров: 216 Комментарии: 0 +3 7-08-2021, 22:13 by

Я вернулся из Заполярья. С того самого Полярного круга, про который столько слышал, но ни разу не видел.Ввалился домой, в меховой шапке, сером пуховике и тяжёлых унтах. За спиной болтался рюкзак. Холодно. Метель. В бороде, шапке и меховых унтах серебрились крупные снежинки. На них уже дохнуло теплом и уютом – они таяли, переливаясь радугой бриллиантов.С кухни доносились ароматы запечённой курицы, салатов, и ещё какое-то неуловимое праздничное амбре, что неизменно сопровождает любой весёлый праздник.Из комнаты по коридору с шумным визгом прокатилась ватага детей – племянницы приехали в гости. Вместе с ними – так уж совпало – приехали и друзья юности со своими детьми. Визг и галдёж детворы катался из комнаты в комнату.Из спальни, недовольно прядая ушами, приседая на задние лапы и озираясь выскочила Маркиза. Ошарашенно взглянула на меня:– читалось в её вытаращенных глазах. Потом, видимо, сообразив, что пришёл не новый посторонний, а её хозяин – задрала хвост трубой и с протяжно-требовательным мяуканием кинулась ко мне со всех лап. Маркиза тёрлась об унты и руки, не давая разуться. Потом требовала взять её на руки, всем своим видом показывая, что пуховик и шапка могут подождать, но она ждать не намерена. Через минуту она вспомнила, что я ношу очки, а, значит, могу управлять волшебными зайчиками, которые она очень любила гонять, и которые надо было гонять немедленно здесь и сейчас.Через десять минут кошка вспомнила, что её покормили все, кроме меня, и потянула меня к холодильнику, носом показывая где лежит её любимый корм, и в каком месте спрятали колбасу.Угостив котю и кормом, и колбасой, я прошёл в зал и прилёг на диван. Устал. Семь часов лёта, пять часовых поясов. Подо мной скрипнул диван – тотчас в дверном проёме высунулась кошачья голова и Маркиза, одновременно доедая и мурлыча, запрыгнула мне на ноги. Её любимое место. Но лежать не стала. Бодаясь мне в лицо, она мурлыкала на все лады, заглядывала в глаза и… улыбалась! Да-да, кошка тянула губы в улыбке, и глаза светились весельем и радостью – словно встретились два давних друга, пережившие очень долгую разлуку.Маркиза лизнула меня в нос, я отшатнулся и… проснулся. Солнце ещё не взошло, только-только разгоралась зорька, часы высвечивали начало пятого утра. Улыбаясь, я подумал:. Потянулся, раскинув руки в стороны. И тот же весь мир померк., - слёзы навернулись на глаза, удушье стальной рукой схватило за горло., - повторил я., - откинувшись на подушку я смотрел на чёрно-белый рассвет. Глаза закрылись, я уснул.***А во сне вновь стояла Маркиза, она же Маруська, и улыбалась мне во весь рот, сверкая своими янтарно-жёлтыми глазами.– раздался из комнаты певучий голос тёщи, умершей почти год назад.Маркиза шевельнула ухом, крутанула головой, словно говоря:, - и продолжала с восторгом и любовью смотреть на меня.комната стала меркнуть, теряя очертания, растворяясь в пространстве. Только кошачья мордочка, глаза и всепоглощающая любовь оставались незыблемы:Пространство растворилось, я проснулся. Семь тридцать утра. Как всегда – до будильника. В сердце звучали слова:

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