Поездка в гости

Новость отредактировал kisena54 - Вчера, 22:35

Estellan Просмотров: 57 Комментарии: 6 +7 Вчера, 22:35 by

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Началось все со звонка телефона. Трубку взяла жена, и довольно долго с кем-то по этому самому телефону трещала. Завершился разговор через какое-то время, и отложившая мобильник на стол жена тут же огорошила меня новостью:- Мы едем к моей сестре.- Родная, ты уверена? Твоя сестра десять с лишним лет, как умерла.- Оказалось, что она не умерла, а все это время жила в [название курортного города, которое я не запомнил, далее – "Курорт"], а теперь зовет нас в гости. С тобой хочет познакомиться. Она тебя ни разу не видела. И вообще, я еду и все, и ты, кстати, тоже. Я сестру больше десяти лет не видела.Ну, хорошо. Собрали вещи, подготовились к длительному путешествию, так как добираться предстояло куда-то очень далеко, чуть ли не на другой конец планеты. Поехали. Сначала длительный перелет на самолете, потом полдня на поезде, под конец мы с женой и чемоданами коротали несколько часов в порту, ожидая то ли паром, то ли что-то схожее (я не слишком разбираюсь в судостроении). Коротали мы эти часы в какой-то то ли кафешке, то ли забегаловке. В этой забегаловке был странный бетонный пол. В полу, в свою очередь, были квадратные дыры, и каждый раз, когда накатывала волна, весь пол заливало морской водой. Сумрачно, сыро, недовольные лица как персонала, так и немногих посетителей.Наконец, наш паром прибыл, и нам позволили загрузиться на борт. Собрали всех новеньких пассажиров в каком-то довольно большом полутемном зале. При входе каждому выдали две монетки. На вопрос: "Зачем это?" - сказали, что это такая местная, паромная, валюта - расплачиваться за местные развлечения. Доставшиеся мне монетки были забавные, одна явно корейская, с квадратным отверстием в центре и иероглифами, а вторая, скорее, французская. Но я таких никогда ранее не видел. Так вот, собрали нас, значит, проверили у всех ли есть эти самые монетки, потом рассказали, что плыть довольно долго через залив, поэтому мы можем коротать время в одном из соседних помещений, а по прибытии нас расселят по корпусам того самого Курорта. Судя по звукам из того самого помещения, народу там в самом деле скучно не было: звучал смех, радостные крики. Не понятно, что происходит. Но там явно лучше, чем тут.- Слушай, а ты уверена, что нам там место найдется? Народу туда, судя по всему, наезжает немало.- Не парься. Сестра сказала, что забронировала нам номер. Правда, в ее корпусе мест не осталось, поэтому в соседнем. Но там недалеко.Ну, недалеко, так недалеко. Кто-то из команды открыл дверь в ту самую комнату отдыха на борту и стал пропускать народ. Мы с женой оказались в конце очереди. И вот, когда уже подходит наш черед, он перед нашим носом дверь закрывает и качает головой:- Эта дверь не для вас.- Что значит не для нас?- Не для вас, - твердит дядька и указывает на вторую дверь, расположенную рядом (получилось, что он стоял между двумя дверьми) и открывает ее. Что там за дверью – не видно, потому что там царит абсолютная темнота и тишина.- Эта – для вас.- Вы издеваетесь? Там не видно ни черта. А тут даже сесть некуда, - отвечаю я и пытаюсь мимо дядьки прорваться к двери в комнату с весельем. Бесполезно. Не получается даже сдвинуть его с места.- Эта дверь не для вас, – повторяет тот, и протягивает ко мне руку в белой перчатке. – И сдайте монеты.- Нет, – тут уж мне шлея под хвост попала. – Я восемь часов летел в самолете, куда мы были набиты, как кильки в банке, в позе переносного холодильника, потому что какой-то хмырь решил, что разложить свое кресло ко мне на колени – самая светлая мысль. Нас колбасило так, что я пакетом «если чо» пользовался только с перерывами на вдох. Я полдня трясся в поезде в одном вагоне с дембелями и цыганским табором. Я три часа все с теми же дембелями, цыганским табором и дядей Васей из Саратова мок в какой-то портовой забегаловке за одним столиком с портовыми крысами и рыбой, которая умерла своей смертью в позапрошлом году. Я. Хочу. В ту. Комнату!Новая попытка прорваться мимо моряка также не принесла должного результата. Он просто одной рукой отпихнул меня сразу на несколько метров. В помещении нарисовалось еще двое таких же дядек.Развязка оказалась весьма предсказуемой. Монетки у нас отобрали, жена отдала сама, меня, правда, пришлось обыскивать. А потом запихнули в ту дверь, которая вела в темную комнату. С тем я и проснулся, так и не попав на Курорт.