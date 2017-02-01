Mr Deer.avi

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:26

Причина: Изменён раздел.

Crack My Brain Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:26 by

Ожидали меня тут увидеть? Сам не ожидал. Короче, сразу к делу. Данное видео я нашёл у себя в архиве (лично у меня целые архивы страшных, ужасных видео), посмотрел ещё раз и решил поделиться им у себя на канале.Старое видео. Начало видео: оператор снимает раковину, потом начинает литься вода. Следующий кадр: оператор замечает жуткий силуэт девочки в маске, в руках она держит оленьи рога, оператор запирает дверь. Следующий кадр: опять же, раковина. На этот раз рука автора каким-то образом начинает кровоточить, и он смывает кровь. Потом он возвращается к тому же месту и не обнаруживает ту самую девочку, но на полу она оставила те самые оленьи рога...

Ключевые слова: Страх ужас девочка раковина рога авторское видео

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