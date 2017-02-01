Mr Deer.avi

Mr Deer.aviОжидали меня тут увидеть? Сам не ожидал. Короче, сразу к делу. Данное видео я нашёл у себя в архиве (лично у меня целые архивы страшных, ужасных видео), посмотрел ещё раз и решил поделиться им у себя на канале.
Старое видео. Начало видео: оператор снимает раковину, потом начинает литься вода. Следующий кадр: оператор замечает жуткий силуэт девочки в маске, в руках она держит оленьи рога, оператор запирает дверь. Следующий кадр: опять же, раковина. На этот раз рука автора каким-то образом начинает кровоточить, и он смывает кровь. Потом он возвращается к тому же месту и не обнаруживает ту самую девочку, но на полу она оставила те самые оленьи рога...
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:26
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 17:26 by Crack My BrainПросмотров: 10Комментарии: 0
Ключевые слова: Страх ужас девочка раковина рога авторское видео