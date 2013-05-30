НЛО

Информация к размышлению

В США конгрессмены обратили внимание на серию загадочных исчезновений и смертей ученых, связанных с исследованиями космоса и феноменом НЛО. Об этом пишет Newsweek.

Американские политики и СМИ обратили внимание на странную тенденцию после бесследного исчезновения отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда. 68-летнего мужчину в последний раз видели 27 февраля. До сих пор неизвестно, что с ним случилось. Выяснилось, что это загадочное происшествие стало восьмым с лета 2024 года. Тогда не стало 61-летнего Фрэнка Майвальда, сотрудника лаборатории НАСА. Причины его смерти до сих пор неизвестны. В мае 2025 года бесследно исчез Энтони Чавес — бывший сотрудник Национальной лаборатории Лос-Аламоса, которая была создана во время разработки первой атомной бомбы.

22 июня того же года во время похода в лесу с приятелями пропала исследовательница из НАСА Моника Реза. Через четыре дня бесследно исчезла Мелисса Касиас — административный работник из Лос-Аламоса. 12 декабря стало известно, что пропал Джейсон Томас, который занимался биомедицинскими исследованиями в компании Novartis. Его останки обнаружили 17 марта в озере недалеко от дома. 15 декабря неизвестный расправился с директором Центра термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лурейро. 16 февраля такая же судьба постигла астрофизика Карла Гриллмэйра. Еще через 11 дней пропал Маккасланд.

Конгрессмен от штата Теннесси Тим Берчетт выразил обеспокоенность в связи с этой серией загадочных происшествий. На нее также обратил внимание конгрессмен от Миссури Эрик Берлисон. Последний заявил, что Маккасланд владел некой информацией об НЛО. Некоторые из других пропавших также могли иметь отношение к этой теме. Берлисон обратился в ФБР с просьбой обратить особое внимание на эти происшествия.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет рассказал о ходе работы над рассекречиванием правительственных документов, связанных с НЛО и внеземной жизнью. Он признался, что узнает правду только когда сам увидит подготовленные к публикации файлы.

С сайта ЦРУ были удалены рассекреченные архивы за 1950-е годы об исследовании НЛО, и их чертежи, но я успел скачать один из них. Об этом тоже тут была статья. Думаю как это часто бывает, тут перемешаны правда и ложь.


Ключевые слова: НЛО ЦРУ ФБР НАСА тайны исчезновения

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:00
Нельзя сбрасывать со счетов ухудшение общего фона в обществе. Америка сейчас весьма в худшем положении, чем было, допустим, двадцать лет назад. А при всеобщем бардаке страдает в первую очередь интеллигенция. Обществу в целом не объяснить, что любые его проявления глупые. Но на настрой в обществе влияет тенденция, принятая властью. А если власть недальновидная и практические решения её далеки от разумности, то для общества это вылезает частными проблемами, что виноваты интеллигенты.
И потом, если само ЦРУ уничтожает по всему миру физиков-ядерщиков, то почему бы другим спецслужбам не уничтожать учёных из Америки? Американцы суются везде, куда их не просят, вот и получают обратку.
Следующий момент: на протяжении времени с пятидесятых годов и до нынешнего при хирургических операциях в организмах пациентов находят чипы. Это сейчас возможно на нашем техническом теперешнем уровне создать чип и вживить его. Но до 80-х годов это делать не умели. Так что мы находимся под патронажем и, скорее всего, уже давным-давно. Думаю, что их жизни зависят от наших. И убирают учёных тех, чья деятельность как-то завязана на летальном оружии. Причём, убирают на той стороне, которая очевидно неправа. Очевидность видна во внешней политике. Как только достигается предел невозврата, сразу же убирают самых знающих и опытных.
Кого из себя представляют "управленцы"? Они, скорее всего, из среды людей, но не из нашего времени. Почему? Потому что по результату будущих наших открытий, они уже достигли этого и пользовались этим до достижений нашего общества. Привязка абсолютная к нашим достижениям, а значит это мы, но из будущего. Если бы были инопланетяне, то, в принципе, их технологии были бы нам недоступны в будущем. Чтобы развивать что-то - надо к этому стремиться. А имея только конечный результат и не понимая для чего он, вряд ли было бы развитие в эту сторону в будущем. Так что наши патроны - это мы, но из будущего, и они среди нас сегодняшних. Их чрезвычайно мало, они выполняют функцию наблюдателей. И вмешиваются они в крайнем случае.
Так что сила в правде.
